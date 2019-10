Nhật Kim Anh tiết lộ bị cứa đứt chân, hy sinh vì Thị Bình "Tiếng sét trong mưa"

(Dân Việt) Bên cạnh những chia sẻ xoay quanh quá trình thực hiện bộ phim “Tiếng sét trong mưa”, Nhật Kim Anh khẳng định cuộc sống hiện tại của cô không cần ai hỗ trợ.

Thời gian gần đây, bộ phim “Tiếng sét trong mưa” gây sốt khi kể câu chuyện về cuộc đời Thị Bình (Nhật Kim Anh) – người phụ nữ có phận đời nổi trôi, nhiều ngang trái, oan nghiệt. Ngoài Nhật Kim Anh, bộ phim còn có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên được khán giả mến mộ như: Lê Bê La, Hứa Minh Đạt, Cao Thái Hà…

Chia sẻ về quá trình ghi hình “Tiếng sét trong mưa”, Nhật Kim Anh cho biết do vào vai người hầu ở nửa thế kỷ trước nên cô ít khi được mang dép. Có lần, Nhật Kim Anh phải để chân trần trên đường đê nhiều đá bi và sỏi. Khi trở về nhà, hai bàn chân cô phồng rộp.

Nhật Kim Anh vào vai Thị Bình trong "Tiếng sét trong mưa".

Không những thế, cảnh quay gánh nước cũng rất cực khổ. Do góc máy ở trên cao, khán giả có thể thấy rõ nước trong thùng nên Nhật Kim Anh phải gánh hai thùng nước đầy. Để thực hiện tốt cảnh này, trước đó, nữ diễn viên phải tập cách gánh nước sao cho đúng kiểu của người xưa và đúng dáng vẻ của một người ở đợ. Nhật Kim Anh bị thùng đựng nước bằng thiếc cứa đứt chân do cảnh quay gánh nước phải thực hiện lại nhiều lần.

Nhật Kim Anh cho biết cô có một tuổi thơ lam lũ và từng có khoảng thời gian phải đi làm giúp việc cho nhiều gia đình để mưu sinh nên cô hiểu và đồng cảm với nhân vật Thị Bình. Nhờ vậy, trong quá trình quay phim, cô nhanh chóng nhập vai và thể hiện tốt.

Nhiều cảnh quay Nhật Kim Anh phải đi chân trần.

Nữ diễn viên cho biết thêm, do bối cảnh của “Tiếng sét trong mưa” rất tốn kém nên ê-kip làm phim sắp xếp lịch trình dày đặc, liên tục để tránh bị trôi lịch. Do địa điểm ghi hình và nhà của Nhật Kim Anh cách nhau một quãng đường rất xa nên ngày nào cô cũng phải về nhà muộn. Không ít lần, Nhật Kim Anh trở về nhà lúc 4h sáng, chỉ kịp tắm rửa rồi lại nhanh chóng đến hiện trường lúc 7-8h sáng để tiếp tục ghi hình.

Theo Nhật Kim Anh, “Tiếng sét trong mưa” chiếm nhiều thời gian và buộc cô phải hy sinh cuộc sống cá nhân. Cô ít khi được gần gũi con trai. Đôi khi, giọng ca “Lâu đài cát” tranh thủ thời gian được nghỉ ngơi trên phim trường để trở về nhà thăm con trai một lát rồi lại tất bật trở lại đoàn phim.

Nhật Kim Anh từng có một tuổi thơ lam lũ nên cô dễ dàng đồng cảm với nhân vật Thị Bình trong phim.

Nhật Kim Anh khẳng định: “Hầu như mọi thứ do tôi tự gây dựng. Cuộc sống của tôi hiện tại không đến mức cần người khác hỗ trợ. Nếu may mắn được hưởng hạnh phúc bên người bạn đời, đó là phước phần. Còn nếu không gặp may mắn, tôi xem họ là người đồng hành với mình, đi với nhau một đoạn đường đời rồi thôi. Có người đồng hành thì cùng đi, không có ai thì tôi đi một mình, có sao đâu. Trên thế giới này có nhiều người phụ nữ độc thân vẫn sống tốt đó thôi, và tôi đang là một trong số ấy”.