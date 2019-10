Phạm Hương hạnh phúc khi được vị hôn phu yêu chiều hết mực

(Dân Việt) Sau khi tạm dừng hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, Phạm Hương có cuộc sống sang chảnh, hạnh phúc trên đất Mỹ.

Mới đây, Hoa hậu Phạm Hương khoe bức ảnh được bạn trai chăm sóc tận tình trên Instagram Story khiến nhiều người ghen tị. Cô không quên đính kèm hình ảnh những lời ngọt ngào: “Khi nhỏ thì được cha mẹ lo toan che chở, giờ lớn rồi thì chỉ ước mong có người chia sẻ, chăm sóc thế này là đủ hạnh phúc lắm rồi… Mình thèm cua rang me đã lâu và thế là chàng đã vào bếp”.

Có thể thấy, sau hơn một năm tạm dừng hoạt động ở Việt Nam để sang Mỹ chữa bệnh và đầu quân cho một công ty giải trí, cuộc sống của Phạm Hương vui vẻ, yên bình hơn. Không chỉ sở hữu những món đồ hàng hiệu xa xỉ, Phạm Hương còn có vị hôn phu yêu chiều cô hết mực.

Nhân dịp Valentine’s Day 2019, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 khiến công chúng bất ngờ khi xác nhận đã đính hôn khi đăng tải hình ảnh bàn tay đeo chiếc nhẫn kim cương ở ngón áp úp cùng dòng chữ: “We accept the love we thank we deserve! Happy Valentine’s Day”.

Ở phía dưới bức ảnh, nhiều khán giả để lại lời chúc mừng người đẹp họ Phạm và bày tỏ sự mong chờ, háo hức được theo dõi những hình ảnh của cô bên ông xã. Khi nhận được câu hỏi về việc đã đính hôn, Phạm Hương lên tiếng xác nhận và không quên để lại icon trái tim.

Hiện tại, người hâm mộ rất tò mò về danh tính và nhan sắc vị hôn phu của Phạm Hương.

Thông qua hình ảnh người đẹp cập nhật trong ngày sinh nhật và những khoảnh khắc được bạn trai yêu chiều, mọi người có thể thấy cô đang rất hạnh phúc trên đất Mỹ. Không những thế, những người mến mộ Phạm Hương tại Việt Nam vẫn luôn chờ đợi cô sớm tổ chức đám cưới và về nước.