Giải thưởng Sao Khuê là chương trình đánh giá và công nhận các sản phẩm - dịch vụ xuất sắc, uy tín hàng đầu của ngành công nghiệp phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam, được Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin (VINASA) khởi xướng và tổ chức bắt đầu từ năm 2003. Các sản phẩm, dịch vụ đạt Danh hiệu Sao Khuê đều có chất lượng cao, hiệu quả vượt trội, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường.

Năm 2025 với 6 đề cử được bình chọn, đánh giá cao từ chuyên gia của Hội đồng sơ tuyển, Hội đồng chung tuyển, Agribank là Ngân hàng có nhiều nhất và đa dạng nhất các hệ thống công nghệ/ sản phẩm dịch vụ xuất sắc của ngành phần mềm, công nghệ thông tin Việt Nam – Sao Khuê 2025 được ứng dụng trong ngành ngân hàng.

1. Hệ thống quản lý xác thực và làm sạch thông tin khách hàng của Agribank – Sao Khuê cho lĩnh vực Dữ liệu số.

Sở hữu khối lượng lớn dữ liệu khách hàng, Agribank là một trong những ngân hàng đi đầu trong hành trình chuyển đổi mô hình hoạt động theo xu hướng số, đặc biệt quan tâm tới việc quản lý dữ liệu để làm chủ và khai thác các sử dụng nguồn dữ liệu một cách có hệ thống. Agribank đã hoàn thành việc xây dựng hệ thống quản lý xác thực. Cho đến nay, Agribank đã làm sạch thông tin khách hàng 8 triệu khách hàng cá nhân theo quy định tại Thông tư số 17 và số 18 của NHNN . Hệ thống quản lý xác thực và làm sạch thông tin khách hàng cho phép đồng bộ và quản lý, khai thác dữ liệu khách hàng đã được làm sạch từ các kênh, hỗ trợ đắc lực trong quá trình triển khai việc kết nối với với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, nâng cao các biện pháp bảo vệ, giám sát, phòng, chống giao dịch bất thường, gian lận.

Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Hệ thống Quản lý xác thực và làm sạch thông tin khách hàng

2. Hệ thống quản lý tài sản kho tiền – Sao Khuê trong lĩnh vực Quản trị Tài sản.

Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài sản trong kho tiền là một trong những sáng tạo của Agribank trong việc áp dụng khoa học công nghệ tiến tới ứng dụng công nghệ 4.0 vào lĩnh vực quản lý tiền tệ - kho quỹ. Từ việc hỗ trợ các chi nhánh giảm bớt sổ sách ghi chép kho quỹ theo phương pháp thủ công đến việc tăng năng suất lao động, nâng cao hiệu quả trong việc quản lý, bảo quản tài sản bảo đảm, tài sản giữ hộ và các tài sản khác trong kho tiền hạn chế rủi ro, thất thoát tài sản. Việc theo dõi toàn bộ tài sản trên phần mềm được triển khai trực tuyến theo hướng quản lý thống nhất, kịp thời từ trên xuống dưới, từ phòng giao dịch - chi nhánh đến Trụ sở chính Agribank đã góp phần đảm bảo tài sản trong kho được sắp xếp một cách khoa học, thuận tiện cho việc theo dõi, tìm kiếm, kiểm kê đối chiếu một cách chính xác.

Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Phần mềm Quản lý tài sản kho tiền

3. Hệ thống Giám sát tập trung các hạ tầng trung tâm dữ liệu – Sao Khuê trong lĩnh vực Dữ liệu số.

Hệ thống Giám sát là thành phần không thể thiếu của trung tâm dữ liệu hiện đại của Agribank không chỉ giúp kiểm soát và sử dụng năng lượng một cách hiệu quả mà còn tăng tuổi thọ của các thiết bị hạ tầng, duy trì môi trường hoạt động ổn định cho các thiết bị công nghệ thông tin và đặc biệt là khả năng cảnh báo theo thời gian thực nhằm ngăn ngừa các sự cố có thể xảy ra. Vượt trội hơn so với các hệ thống giám sát hiện có trên thị trường chỉ đơn thuần là giám sát thông số kỹ thuật và cảnh báo khi có sự cố thì Hệ thống giám sát tập trung các hạ tầng trung tâm dữ liệu của Agribank có khả năng phân tích thiết bị như “những người thợ lành nghề” giúp cảnh báo nguy cơ tiềm ẩn hư hỏng trong khi thiết bị vẫn hoạt động, nhằm đảm bảo hạ tầng trung tâm dữ liệu hoạt động ổn định và liên tục.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc Thắng - Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Hệ thống Giám sát tập trung các hạ tầng trung tâm dữ liệu

4. Giải pháp số hóa quy trình phê duyệt tín dụng vượt thẩm quyền – Sao Khuê trong lĩnh vực Số hóa dữ liệu – quy trình (BPO).

Hệ thống hỗ trợ phê duyệt tín dụng vượt thẩm quyền là giải pháp số hóa, quản lý quy trình, tăng hiệu suất cấp tín dụng vượt thẩm quyền tại Trụ sở chính Agribank. Các quy trình phê duyệt tín dụng được số hóa thông qua công cụ phân tích nâng cao đối với hồ sơ tín dụng, báo cáo tài chính, chỉ tiêu tài chính giúp tăng độ chính xác cho công tác phê duyệt tín dụng, đồng thời giám sát danh mục đầu tư, làm giảm nguy cơ mắc lỗi , giảm rủi ro tín dụng và cho phép Agribank rút ngắn thời gian tác nghiệp, phê duyệt tín dụng cho khách hàng nhanh và chính xác hơn.

Ông Nguyễn Khắc Trung nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Giải pháp số hóa quy trình phê duyệt tín dụng vượt thẩm quyền

5. Agribank Plus – Sao Khuê trong lĩnh vực Tiện ích số.

Agribank Plus là ứng dụng đa kênh (Omnichannel) cho phép khách hàng của Agribank sử dụng hơn 150 chức năng, dịch vụ ngân hàng tiện ích được đồng bộ trên các kênh website và điện thoại, tablet với trải nghiệm liền mạch, thống nhất trên giao diện đơn giản, dễ dùng. Agribank Plus được thiết kế và xây dựng theo 4 tiêu chí "PLUS". Theo đó, P là Prime tương ứng với xuất sắc. L là Leading được hiểu là dẫn đầu. U là viết tắt của United có nghĩa là gắn kết. Cuối cùng, S là Smart, với hàm ý thông minh và hiện đại.

Ông Lê Hải Hà - Trưởng Ban Khách hàng Cá nhận nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Agribank Plus

6. Hệ thống phần mềm định giá chuyển vốn nội bộ (FTP) – là Sao Khuê trong lĩnh vực Quản trị đặc thù (trong lĩnh vực ngân hàng).

Hệ thống được xây dựng nhằm đáp ứng quy định của Ngân hàng Nhà nước và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro, hiệu quả kinh doanh thông qua việc cân đối vốn phù hợp với tăng trưởng tín dụng, tăng hiệu quả sử dụng vốn trong hệ thống Agribank. Hệ thống có ưu điểm vượt trong trong việc xây dựng, thực hiện chính sách có lợi ích tốt nhất cho các khách hàng của Agribank trong từng ngành nghề kinh doanh khác nhau. Hệ thống giúp tăng tính chủ động của chi nhánh Agribank, đồng thời phát huy mạnh mẽ vai trò định hướng, chỉ đạo điều hành từ Trụ sở chính thông qua công tác cân đối vốn, lãi suất, phí mua/bán vốn nội bộ, giao kế hoạch kinh doanh gắn với Bảng cân đối tài sản mục tiêu quý/năm để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tăng năng lực tài chính.

Đại diện Agribank nhận Giải thưởng Sao Khuê 2025 cho Phần mềm định giá chuyển vốn nội bộ (FTP)

Với vai trò là một định chế tài chính lớn, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà là nhiệm vụ bắt buộc để Agribank bứt phá và phát triển. Trong khi xác định đây là chiến lược ưu tiên, quan trọng của toàn hệ thống. thời gian qua, với những bước chuyển mình tích cực, Agribank đã đạt được nhiều thành tựu, kết quả đáng ghi nhận trong lĩnh vực chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo nhằm cải thiện năng lực cạnh tranh và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Agribank đã đẩy mạnh ứng dụng các sáng kiến, giải pháp công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây (Cloud), Open API... trên các hệ thống như Open SmartBank, Payment Hub, Open API, Omni-Channel - Agribank Plus; triển khai kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, xác thực giao dịch bằng sinh trắc học; triển khai dịch vụ xác thực điện tử qua VNeID trên Agribank Plus…

Agribank đã và đang khẳng định là một trong những ngân hàng tiên phong trong hành trình chuyển đổi số tại Việt Nam. Với những bước đi mạnh mẽ, sáng tạo trong việc phát triển các sản phẩm dịch vụ ngân hàng số, mở rộng mạng lưới dịch vụ, cải thiện chất lượng sản phẩm từ đó thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, và bảo vệ an toàn thông tin khách hàng. Agribank đang tạo dựng những dấu ấn vững chắc trong ngành ngân hàng và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền kinh tế số quốc gia.