Chương trình “Hành trình Ươm mầm ước mơ” tổ chức mới đây đã mang đến niềm vui và nguồn cảm hứng cho 280 học sinh Trường nuôi dạy trẻ khuyết tật Bà Rịa – Vũng Tàu thông qua hoạt động lễ hội vui chơi và chuyên đề nâng cao năng lực dành riêng cho 100 học sinh khiếm thính, kết hợp đào tạo kỹ năng số và chia sẻ truyền cảm hứng. Tại buổi tập huấn chuyên đề “An toàn trên không gian mạng” đã cung cấp cho học sinh những kiến thức quan trọng để an toàn khi sử dụng môi trường số, với trọng tâm về bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng tránh lừa đảo trực tuyến và xử lý các nội dung không phù hợp. Buổi tập huấn diễn ra sinh động với các tình huống thực tế do giáo viên thể hiện, kèm theo các buổi thảo luận hướng dẫn giúp học sinh nhận diện rủi ro và đưa ra quyết định an toàn.



Đặc biệt, với sự hỗ trợ của phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu cùng các công cụ học tập trực quan, mọi học sinh đều hào hứng tham gia, nắm bắt kiến thức một cách dễ dàng. Nhiều học sinh bày tỏ niềm vui và tự hào khi tham gia các hoạt động sáng tạo, giao lưu cùng những người truyền cảm hứng.

Phiên giao lưu đã có sự góp mặt của ông Nguyễn Minh Hảo – Quản lý Bộ phận Kỹ thuật của Đời Rất Đẹp, là một chuyên gia công nghệ thông tin và tấm gương kiên cường vượt khó.



Học sinh khiếm thính được học về an toàn trên không gian mạng. Ảnh: NT

Ông Hảo đã kể lại hành trình từ những khó khăn thử thách đến thành công của mình, truyền cảm hứng mạnh mẽ cho học sinh tin tưởng vào tiềm năng bản thân, kiên trì theo đuổi con đường học vấn và vượt qua mọi giới hạn.

Câu chuyện của ông như một lời nhắc nhở sâu sắc về sức mạnh bên trong mỗi người, bất chấp những thử thách mà họ gặp phải. “Chương trình 'Hành trình Ươm mầm ước mơ' năm nay không chỉ mang đến sân chơi sáng tạo, ý nghĩa cho các em học sinh mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin hòa nhập cộng đồng”, cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu.

“Ươm mầm ước mơ thể hiện mong muốn của chúng tôi không chỉ mang đến một ngày hội ý nghĩa mà còn trang bị cho các em học sinh kiến thức, sự tự tin và cảm hứng để theo đuổi ước mơ. Hành trình 17 năm qua cùng các hoạt động như thể thao, khám phá khoa học công nghệ, tái chế xanh và định hướng nghề nghiệp đều là tâm huyết của chúng tôi hướng đến mô hình phát triển toàn diện và hòa nhập. Thành công của chương trình là động lực để chúng tôi mở rộng mô hình đến nhiều tỉnh thành khác trong thời gian tới”, ông Praween Wirotpan, Phó Giám đốc Quốc gia của tập đoàn SCG tại Việt Nam, đơn vị phối hợp tổ chức, chia sẻ.