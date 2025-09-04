2/3 người có thói quen này trong nhà vệ sinh, dễ tăng nguy cơ trĩ

Trĩ là tình trạng các tĩnh mạch bị sưng ở trong hoặc quanh trực tràng, hậu môn. Người bệnh thường gặp phải các triệu chứng như đau, ngứa, khó chịu, thậm chí chảy máu. Dù phần lớn có thể tự khỏi, nhưng trong nhiều trường hợp, trĩ ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống.

Theo thống kê, khoảng một nửa số người Mỹ trên 50 tuổi từng trải qua bệnh trĩ. Mỗi năm, tại Mỹ có gần 4 triệu người phải tìm đến bác sĩ hoặc phòng cấp cứu vì căn bệnh này.

Ngồi bồn cầu lướt điện thoại – thói quen nguy hiểm

Công trình nghiên cứu do Tiến sĩ Trisha Pasricha cùng cộng sự tại Trung tâm Y tế Beth Israel Deaconess (Boston, Mỹ) thực hiện và công bố trên tạp chí PLOS One cho thấy mối liên hệ giữa việc sử dụng điện thoại trong nhà vệ sinh và nguy cơ mắc bệnh trĩ.

Nhóm nghiên cứu khảo sát 125 người trưởng thành đã nội soi đại tràng. Kết quả cho thấy:

Khoảng 66% thừa nhận thường xuyên dùng điện thoại khi đi vệ sinh.

Trong số này, 37% dành hơn 5 phút cho mỗi lần ngồi bồn cầu, trong khi chỉ có 7,1% ở nhóm không dùng điện thoại kéo dài thời gian như vậy.

Các nhà khoa học nhận định, việc mải mê nhắn tin, đọc tin tức hay lướt mạng xã hội khiến thời gian đi vệ sinh bị kéo dài. Hậu quả là áp lực dồn lên các mô hậu môn và trực tràng tăng cao, dễ dẫn đến tình trạng tĩnh mạch căng giãn, gây ra bệnh trĩ.



Ngoài thói quen lướt điện thoại, nhiều yếu tố khác cũng góp phần gây ra bệnh trĩ, bao gồm: táo bón kéo dài; nâng vật nặng; mang thai; di truyền; thừa cân, béo phì; và quá trình lão hoá khiến tĩnh mạch yếu đi.

Lời khuyên từ chuyên gia

Để hạn chế nguy cơ, các chuyên gia gợi ý áp dụng quy tắc “10–15”, nghĩa là chỉ nên ngồi trong nhà vệ sinh tối đa 10 đến 15 phút. Đồng thời, cần duy trì thói quen ăn uống giàu chất xơ, uống đủ nước, vận động hợp lý để tránh táo bón – nguyên nhân phổ biến dẫn đến bệnh trĩ.

Các chuyên gia khuyến cáo: hãy bỏ điện thoại xuống khi đi vệ sinh. Một thay đổi nhỏ nhưng có thể mang lại lợi ích lớn cho sức khỏe hậu môn – trực tràng.