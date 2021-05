2 cặp anh em ruột cùng vướng lao lý ở vụ Nhật Cường

2 cặp bị cáo là anh em ruột

Sau nhiều ngày xét xử, hôm nay, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã cho các bị cáo trong vụ án Nhật Cường nói lời sau cùng trước khi bước vào nghị án.

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao truy tố ra tòa 15 bị cáo, tuy nhiên trước ngày xét xử, 1 bị cáo đã tử vong nên vụ án được xét xử với 14 bị cáo.

Gồm: Nguyễn Bảo Ngọc (SN 1980, Giám đốc tài chính Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (Công ty Nhật Cường)); Trần Ngọc Ánh (SN 1974, Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường); Đỗ Quốc Huy (SN 1983, Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường); Nông Văn Lư (SN 1985, nhân viên Công ty Nhật Cường); Nguyễn Bảo Trung (SN 1988, lao động tự do); Trần Tất Khoa (SN 1981, Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Lê Hoài Phương (SN 1987, nhân viên Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc); Ngô Đức Tùng (SN 1991, lao động tự do); Ngô Tuấn Sửu (SN 1976, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn); Hoàng Văn Phong (SN 1990, Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường); Phạm Văn Hiệp (SN 1970, lao động tự do); Bùi Quốc Việt (SN 1970, nhân viên Công ty Nhật Cường); Đỗ Văn Dũng (SN 1973, lao động tự do); Nguyễn Thị Bích Hằng (SN 1972, Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường).

Bùi Quốc Việt (trái) và em trai Bùi Quang Huy (phải).

Trong đó, Nguyễn Bảo Ngọc bị xét xử tội "Buôn lậu", "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Nguyễn Bảo Trung bị xét xử tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, b, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Các bị cáo Ánh, Huy, Lư, Khoa, Phương, Sửu, Tùng, Phong, Hiệp, Việt, Dũng bị xét xử về tội "Buôn lậu", quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Nguyễn Thị Bích Hằng bị xét xử về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng".

Ở vụ án Nhật Cường này, theo hồ sơ, có 2 cặp anh em ruột đều bị khởi tố, vướng lao lý.

Những người này là Bùi Quang Huy – Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường và Bùi Quốc Việt (anh trai Huy); Trần Ngọc Ánh và em trai là Trần Tất Khoa.

Trần Ngọc Ánh (trái) và em trai Trần Tất Khoa (phải) tại tòa.

Tổng Giám đốc Nhật Cường là Bùi Quang Huy hiện đang bỏ trốn, như vậy ở phiên tòa hôm nay chỉ có anh trai là Bùi Quốc Việt.

Còn với Trần Ngọc Ánh và Trần Tất Khoa, cuối giờ sáng nay, họ đã cùng với các bị cáo khác nói lời sau cùng.

Bị cáo vụ Nhật Cường nói có thể đổ tội nhưng đã không làm

Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Trần Ngọc Ánh trình bày ở lời nói sau cùng, rằng ngay từ khi bị khởi tố, bắt tạm giam đã biết Bùi Quang Huy bỏ trốn, các bị cáo hoàn toàn có thể chối tội, đổ tội tất cả cho Huy nhưng đã tập hợp các bị cáo khác, nói phải thành khẩn khai báo, phối hợp tích cực với cơ quan điều tra để nhanh chóng làm sáng tỏ vụ án.

Trần Ngọc Ánh nói nếu không có sự phối hợp tích cực của các bị cáo, Cơ quan điều tra sẽ gặp khó khăn trong quá trình điều tra và không có được số liệu chi tiết.

"Mong HĐXX xem xét tinh thần hợp tác, thành khẩn khai báo để lượng hình, giảm bớt hình phạt cho các bị cáo" – Trần Ngọc Ánh nói.

Với em trai của Trần Ngọc Ánh là Trần Tất Khoa, ở lời nói sau cùng, Khoa cho rằng có nhiều hành vi để dẫn đến phạm tội "Buôn lậu", nhưng cốt lõi là trục lợi cá nhân.

Ở vụ án, người được hưởng lợi nhất từ đường dây buôn lậu này là Bùi Quang Huy đã bỏ trốn, các bị cáo này chỉ là người làm thuê và nhận được những đồng lương ít ỏi.

Bị cáo Nguyễn Bảo Ngọc nói mình đã rất hợp tác với Cơ quan điều tra cũng như khai báo trung thực tại tòa, mong được hưởng lượng khoan hồng để sớm về với gia đình.

Theo Giám đốc Công ty Nhật Cường Quảng Châu, Trung Quốc, cả 2 anh em Khoa bị bắt trong vụ án đã khiến bố đẻ của họ rất đau xót.



Thời điểm Khoa bị bắt, vợ đang mang bầu và không có việc làm nên cuộc sống khó khăn. Em trai Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để được sớm trở về với gia đình chăm sóc bố mẹ, vợ con.

Còn Bùi Quốc Việt, anh trai của Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường Bùi Quang Huy, bị cáo này bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo là nhân viên của Công ty Nhật Cường.

Về phần mình, bị cáo Việt nói đã nhận thức được hành vi phạm tội.

Người duy nhất bị xét xử 2 tội danh trong vụ án là Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường Nguyễn Bảo Ngọc thì trình bày đã rất thành khẩn khai báo khi được nói lời sau cùng.

Ngọc cho rằng, đối với tội "Buôn lậu" thì bị cáo này đã rất phối hợp với cơ quan điều tra và thành khẩn khai báo tại tòa.

Với tội "Vi phạm về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", Ngọc nói do quá trình tạm giam tâm lý không tốt nên lời khai có phần không chính xác, nhưng Ngọc khẳng định tại tòa đã khai trung thực, thành khẩn.

Bị cáo bị xét xử 2 tội danh ở vụ án mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho mình và gửi lời nhắn nhủ tới chồng ở ngoài đợi cô về.

Ở diễn biến trước đó, nhiều bị cáo trong vụ án sau khi nghe VKS đề nghị mức án đã bày tỏ sự bất ngờ, cho rằng mức án quá nặng, hôm nay khi được nói lời sau cùng, những người này đều mong HĐXX xem xét các tình tiết giảm nhẹ để nhận được mức án phù hợp.

HĐXX bước vào nghị án, dự kiến sẽ tuyên án vào 15h ngày 10/5/2021.