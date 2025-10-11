2 ngoại binh triệu euro của Thép xanh Nam Định rớt giá

Việc chiêu mộ ngoại binh chất lượng cao luôn là chiến lược của CLB Thép xanh Nam Định. Tuy nhiên, ngay sau khi công bố hai bản hợp đồng "bom tấn" Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba, đội bóng thành Nam đã phải chứng kiến giá trị thị trường của bộ đôi này bị giảm sút.

Trước khi đặt bút ký với đội bóng V.League, cả Akolo và Lusamba đều được chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá ở mức 1 triệu euro. Mức giá này giúp họ trở thành những cầu thủ đắt giá nhất V.League 2025/2026.

Hai ngoại binh Thép xanh Nam Định bị giảm giá trị xuống chỉ còn 800.000 euro. Ảnh: CLB Nam Định.

Tuy nhiên, trong bản cập nhật mới nhất ở tháng 10, giá trị của cả hai cầu thủ này đã bị điều chỉnh giảm 200.000 euro, xuống còn 800.000 euro mỗi người. Dù bị rớt giá, họ vẫn nằm trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất giải đấu, cụ thể là vị trí thứ 6 và 7.

Được biết, Chadrac Akolo sinh năm 1995, có quốc tịch Congo và là một tiền đạo giàu kinh nghiệm, từng thi đấu ở những giải vô địch hàng đầu châu Âu như Bundesliga (Đức) trong màu áo VfB Stuttgart hay Ligue 1 cùng Ligue 2 (Pháp) với Amiens SC. Anh có hợp đồng 3 năm với CLB Nam Định.

Trong khi đó, Arnaud Lusamba sinh năm 1997, mang quốc tịch Pháp/Congo, có sở trường thi đấu ở vị trí tiền vệ, từng chơi cho các CLB như Nice, Amiens SC (Pháp) và một số đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ. Lusamba ký hợp đồng 2 năm với đội bóng thành Nam.

Việc chiêu mộ Akolo và Lusamba cho thấy sự đầu tư mạnh tay của Thép xanh Nam Định. Đội bóng này hiện đang sở hữu một đội hình giàu chiều sâu với tổng cộng 15 ngoại binh, bao gồm Chadrac Akolo và Arnaud Lusamba, Caique, Caio Cesar, Kyle Hudlin, Lucas Araujo, Walber Motta, Brenner, Romulo, Mahmoud Eid, Njabulo Blom, Percy Tau, Mitchell Dijks, Kristoffer Normann Hansen và Kevin Phạm Ba.

Dù phải điều chỉnh việc đăng ký ngoại binh để đáp ứng quy định giải đấu, việc Thép xanh Nam Định sẵn sàng chi tiền cho những bản hợp đồng giá trị cao cho thấy quyết tâm lớn của họ trong việc chinh phục các danh hiệu ở mùa giải 2025/2026.

Theo: Theo Thời báo VHNT