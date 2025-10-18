2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi được giao nhiệm vụ mới

Chiều 18/10, theo thông tin PV Dân Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang vừa giao thêm nhiệm vụ mới cho 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng và Nguyễn Ngọc Sâm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng.Ảnh: CP

Cụ thể Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Công Hoàng, được giao phụ trách Tổ đôn đốc đầu tư công phía Đông, gồm 2 chủ đầu tư là BQL dự án các công trình giao thông; BQL dự án các công trình Dân dụng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm đảm nhận phụ trách Tổ đôn đốc đầu tư công phía Tây, gồm 2 chủ đầu tư là BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp; BQL dự án Đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT.

Chủ đầu tư, sở, ngành liên quan và địa phương có dự án đi qua, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân đầu tư công năm 2025. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Hoàng Giang.

Theo đó hàng tuần, 2 Phó Chủ tịch UBND tỉnh sẽ tổ chức họp trực báo về tiến độ công việc của Tổ được phân công phụ trách.

Các chủ đầu tư phải cam kết tiến độ thi công, giải ngân dự án theo từng tuần, từng tháng cho đến hết năm 2025; tại cuộc họp mỗi tuần, Tổ trưởng phụ trách sẽ thực hiện rà soát đối chiếu, đánh giá việc cam kết của chủ đầu tư tại cuộc họp của tuần trước.

Một công trình đầu tư công phía Tây Quảng Ngãi.Ảnh: ĐX

Cấp thẩm quyền Quảng Ngãi sẽ thực hiện điều chuyển cán bộ để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ giải ngân đầu tư công. Kết quả thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, sẽ là thước đo để đánh giá, xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nêu rõ chủ đầu tư, sở, ngành liên quan và địa phương có dự án đi qua, phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ giải ngân năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm.Ảnh: ĐX

Được biết năm 2025, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao là 7.866 tỷ đồng và đến nay, đã giải ngân hơn 4.000 tỷ đồng, đứng thứ 20/34 tỉnh, thành phố cả nước.