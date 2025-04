Ngày 11/4, thông tin từ Công an tỉnh Nam Định cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nam Định đang tạm giữ hình sự 2 thiếu niên mới 16, 17 tuổi để điều tra, xử lý về hành vi “Cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, để có đèn bi cầu lắp xe máy nhằm tăng độ sáng đèn xe, 2 thiếu niên đã liều lĩnh vác dao chặn xe người đi đường để cướp đèn.

L.V.T sinh năm 2008 và P.V.S sinh năm 2009 đều đã bỏ học, cùng trú tại xã Trực Đại, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định.

2 thiếu niên ở Nam Định đã vác dao chặn xe người đi đường để cướp tài sản. Ảnh: CANĐ

Trong một lần lướt mạng xã hội, L.V.T bị hấp dẫn bởi độ tăng sáng của đèn bi cầu khi được lắp vào xe mô tô. Không có tiền mua đèn nên L.V.T rủ P.V.S mang dao đi cướp của người đi đường.

Tối ngày 08/4/2025, 2 thiếu niên chở nhau trên chiếc xe máy Honda Winner không lắp biển kiểm soát, lang thang trên đường, tìm những xe máy có lắp đèn bi cầu để cướp.

Đến khu vực xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Wave @ đi ngược chiều có lắp đèn bi cầu, T và S đã quay xe đuổi theo, uy hiếp dừng xe, dùng dao chém nhiều nhát vào mặt nạ đèn trước xe máy của nam thanh niên, làm vỡ mặt nạ và cướp đèn bi cầu.

Nguyên nhân để 2 thiếu niên đi cướp tài sản cũng hết sức vụn vặt, theo đó để có đèn bi cầu lắp xe máy nhằm tăng độ sáng đèn xe, 2 thiếu niên đã vác dao chặn xe người đi đường để cướp đèn. Ảnh: CANĐ

Sau đó, 2 thiếu niên tiếp tục di chuyển đến thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu nhằm tìm xe máy có lắp đèn bi cầu để cướp nhưng không thấy. Chiếc đèn bi cầu cướp được, P.V.S tự lắp vào xe máy Honda Winner của S và thống nhất khi nào cướp được đèn bi cầu khác sẽ để L.V.T sử dụng.

Ngày 10/4/2025, nam thanh niên bị cướp đèn bi cầu đã đến trình báo Công an xã Hải Anh. Trong thời gian khoảng hơn 6 giờ đồng hồ, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp Công an xã Hải Anh, huyện Hải Hậu và Công an xã Trực Đại, huyện Trực Ninh xác minh làm rõ, bắt giữ L.V.T và P.V.S về hành vi “Cướp tài sản”; thu hồi chiếc đèn bi cầu.