2 tướng Quân đội đảm nhiệm trọng trách mới, Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm 6 sĩ quan cấp tá

Ngày 16/1, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5, được Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ phụ trách Tư lệnh Quân khu 5.



Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chứng kiến Trung tướng Thái Đại Ngọc (ngoài cùng bên trái) ký Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 5 cho Thiếu tướng Lê Ngọc Hải. Ảnh Bộ Quốc phòng

Cũng liên quan đến công tác nhân sự của Bộ Quốc phòng, ngày 15/1, Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam đã bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 3, Bộ Quốc phòng. Thiếu tướng Lương Văn Kiểm, Phó Tư lệnh Quân khu 3 được giao phụ trách Tư lệnh Quân khu 3.

Đại tướng Phan Văn Giang ký xác nhận Biên bản bàn giao nhiệm vụ Tư lệnh Quân khu 3 giữa Trung tướng Nguyễn Quang Ngọc (ngoài cùng bên phải) và Thiếu tướng Lương Văn Kiểm (ngoài cùng bên trái). Ảnh Bộ Quốc phòng

Đối với công tác nhân sự của ngành Công an, ngày 17/1, Đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an). Đại tá Phạm Thanh Hùng 51 tuổi, ông nhiều năm công tác trong lực lượng an ninh của Công an TP Hà Nội. Từ tháng 7/2022 đến nay, Đại tá Phạm Thanh Hùng làm Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trước đó là Trung tướng Trần Hải Quân, ông đã được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức Phó Viện trưởng Viện KSND Tối cao.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định cho Đại tá Phạm Thanh Hùng, giữ chức Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Ảnh Báo ANTĐ

Cùng ngày, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng phòng Tham mưu và Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông, giữ cương vị Phó giám đốc Công an TP Hà Nội.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng 2 tân Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội. Ảnh Báo ANTĐ

Công an TP Hà Nội hiện có 6 Phó giám đốc gồm: Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Đại tá Dương Đức Hải, Đại tá Nguyễn Thành Long, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền.

Ngày 17/1, tại Thái Bình, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Trần Xuân Ánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã trao quyết định bổ nhiệm Thượng tá Phạm Thanh Tiến, Trưởng Công an huyện Tiền Hải giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 15/1, tại Thanh Hóa, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Trịnh Văn Giang (sinh năm 1978), Trưởng Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 13/1, tại Hà Nam, Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền, Trưởng Công an TP. Phủ Lý, Hà Nam đã nhận quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng, Đại tá Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an Hà Nam đã trao quyết định cho Thượng tá Đỗ Thị Thu Hiền.