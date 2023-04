3 lý do Ukraine không dám phản công vào mùa xuân

Lực lượng Ukraine gặp khó do thời tiết, thiếu đạn được và vũ khí.

Theo The New Voice of Ukraine, hoạt động đã bị trì hoãn do thời tiết, giao hàng thiết bị chậm và khan hiếm đạn dược, làm dấy lên lo ngại về sự bế tắc.

Theo tờ báo, một đại úy 24 tuổi với bí danh Metis, người giám sát việc lập kế hoạch hoạt động và trinh sát cho đơn vị của anh ta nói rằng: "Chúng tôi đã thấy quân đội (Nga) mới được huy động đến chỉ để đào bới và họ đang củng cố vị trí của họ rất tốt".

Metis thừa nhận rằng mặc dù một số hoạt động thử nghiệm đã đạt được sự thành công nhất định nhưng đơn vị của anh vẫn chưa sẵn sàng cho cuộc tấn công toàn diện.

Tờ Washington Post nói thêm rằng việc làm phức tạp thêm cuộc phản công đã lên kế hoạch là việc rò rỉ hàng chục tài liệu tình báo và quân sự của Mỹ, bao gồm nhiều chi tiết về tình trạng và khả năng của quân đội Ukraine, trong đó có cả những điểm yếu trong phòng không, có thể buộc các chỉ huy phải thay đổi kế hoạch.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết vào ngày 11/4 rằng, cuộc phản công lớn rất được mong đợi của Ukraine có thể bắt đầu vào cuối mùa hè.



Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malyar trước đó nói rằng bất kỳ thông tin liên lạc chính thức nào về kế hoạch phản công phải đến từ Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi hoặc Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov.

Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) Oleksiy Danilov trước đây nói rằng sự chú ý ngày càng tăng của giới truyền thông đối với hoạt động đã được lên kế hoạch là bất lợi cho Lực lượng Vũ trang Ukraine, kêu gọi công chúng không mong đợi bất kỳ "ngày kỳ diệu" nào sẽ đột ngột lật ngược tình thế cuộc xung đột.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov, cuộc phản công dự kiến sẽ bắt đầu từ tháng 4 đến tháng 5, đồng thời dọc theo nhiều trục.

Vào ngày 28/2, Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân đội Ukraine Kyrylo Budanov cho biết cuộc chiến toàn diện của Nga chống lại Ukraine trong ba tháng tới sẽ "rất tích cực" và sẽ quyết định diễn biến của cuộc chiến.