3 tháng Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy, thiệt hại hơn 12 tỷ đồng, 4 người tử vong

Ngày 9/4, Công an TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) Quý I/2025, đồng thời triển khai ra quân thực hiện cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở, khu dân cư trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại tá Phạm Trung Hiếu - Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP.Hà Nội cho biết, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn TP.Hà Nội đã có nhiều chuyển biến tích cực; cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đã quan tâm hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị, tổ chức xã hội, người dân cùng vào cuộc, chung tay cùng lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH.

Trong quý I/2025 (tính từ ngày 15/12/2024 đến 14/3/2025) trên địa TP.Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy, làm 4 người chết và 4 người bị thương; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12,2 tỷ đồng. Ngoài ra, xảy ra 437 vụ việc không phân loại là vụ cháy.

So với cùng kỳ quý I/2024 tăng 53 vụ, giảm 2 người chết, tăng 1 người bị thương, thiệt hại về tài sản tăng khoảng 7,9 tỷ đồng, địa bàn xảy ra cháy tập trung chủ yếu ở các quận nội thành 186/35 vụ, nguyên nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện…

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội, trong quý I/2025 trên địa bàn TP.Hà Nội xảy ra 351 vụ cháy, làm 8 người thương vong; thiệt hại về tài sản ước tính ban đầu khoảng 12,2 tỷ đồng. Ảnh: CAHN

Lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời điều động 2.163 lượt phương tiện cùng 12.648 lượt cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức xử lý các vụ việc, trong đó đã cứu, hướng dẫn thoát nạn được 86 người mắc kẹt trong đám cháy.

Các đơn vị tổ chức 49 đoàn kiểm tra liên ngành; kiểm tra an toàn về PCCC 11.821 lượt cơ sở, ra quyết định xử phạt 780 trường hợp với số tiền phạt gần 11 tỷ đồng; tạm đình chỉ 56 lượt cơ sở, đình chỉ 29 lượt cơ sở; ban hành 2.914 công văn kiến nghị, yêu cầu cơ sở khắc phục.

Đã tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình (nhà từ 02 tầng trở lên, có ban công, lô gia, chuồng cọp) mở lối thoát nạn thứ 2, đến nay đã có 687.000 hộ gia đình (đạt 98,7%) mở lối thoát nạn thứ 2; đã thành lập 8.975 Tổ liên gia an toàn PCCC, 23.788 Điểm chữa cháy công cộng tại các ngõ sâu trên 50m, xe chữa cháy không tiếp cận được, 100% Tổ liên gia đã được hướng dẫn tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn…

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an yêu cầu, thời gian tới lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội tập trung triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng và duy trì hoạt động của Tổ liên gia an toàn PCCC và Điểm chữa cháy công cộng; tuyên truyền, vận động hộ gia đình trang bị bình chữa cháy xách tay và mở lối thoát nạn thứ 2; khắc phục các tồn tại, vi phạm đối với các loại hình cơ sở đã được chỉ ra.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh cũng yêu cầu Công an TP.Hà Nội cần hoạt động quyết liệt hiệu quả hơn nữa Tổ liên gia an toàn PCCC, khuyến khích người dân tham gia để giảm thiệt hại, ngăn chặn cháy từ cơ sở; khuyến cáo người dân trang bị mặt nạ phòng độc, trang bị bình chữa cháy và đầu báo cháy không dây.

Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Bộ Công an yêu cầu Công an TP.Hà Nội cần hoạt động quyết liệt hiệu quả hơn nữa Tổ liên gia an toàn PCCC, khuyến khích người dân tham gia để giảm thiệt hại, ngăn chặn cháy từ cơ sở. Ảnh: CAHN

Chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức triển khai các nghị định, thông tư triển khai Luật PCCC và CNCH ngay khi có hiệu lực. Các trang bị thiết bị truyền tin báo cháy kết nối với hệ thống Cơ sở dữ liệu về PCCC, CNCH và truyền tin báo cháy đối với nhà ở thuộc khu vực không bảo đảm hạ tầng giao thông hoặc nguồn nước phục vụ chữa cháy theo quy định của pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật trong hoạt động PCCC (dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2027).

Tăng cường thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn đi đôi với xử lý nghiêm các vi phạm quy định về PCCC và CNCH…

Thiếu tướng Dương Đức Hải - Phó Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết tại hội nghị, từ ngày 15/4/2025 đến 30/6/2025, Công an thành phố sẽ ra quân thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc 100% chủ cơ sở, chủ hộ gia đình. Các loại hình nhà ở nhiều căn hộ, nhà cho thuê trọ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh chưa thực hiện phải tổ chức khắc phục các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC. Các loại hình cơ sở có nguy cơ cao xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng về người chưa thực hiện phải tổ chức hoàn thành việc khắc phục theo chỉ đạo…

Thiếu tướng Dương Đức Hải cũng chỉ đạo, lực lượng PCCC&CNCH tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Trọng tâm tập trung tuyên truyền, vận động 100% hộ gia đình trang bị, lắp đặt hệ thống cảnh báo cháy sớm, bình chữa cháy, mở lối thoát hiểm, thoát nạn thứ hai, trang bị các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn (mặt nạ phòng độc, thang dây). Tiếp tục duy trì hoạt động Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH và các hoạt động trải nghiệm tại điểm công cộng và phố đi bộ.

Sở Giáo dục Đào tạo, UBND cấp huyện chỉ đạo các trường hoàn thành thời lượng đưa kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH lồng ghép vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa của các nhà trường và cơ sở giáo dục trong năm học 2024-2025.