4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác, gồm những vị trí nào?

HLV Văn Sỹ Sơn đã mang tới điều gì cho SLNA?
SLNA đã có những sự thay đổi rõ nét dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn. Và điều đó đã giúp cho đội bóng xứ Nghệ có được 1 điểm quan trọng trước CLB CAHN.
Theo tôi được biết, nhiều ngành nghề như Quốc phòng, Công an, giáo dục, thanh tra, nông nghiệp đều có chỉ tiêu luân chuyển công tác.
Tôi muốn hỏi, cán bộ, công chức viên chức ngành tư pháp phải chuyển đổi, luân chuyển công tác gồm những vị trí nào?
Bạn đọc Phạm Thị Mai Anh (Phường Vinh Lộc, Nghệ An) hỏi.
Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định định kỳ từ 2 - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được luân chuyển công tác.
Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác.
1. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp.
2. Thẩm tra viên thi hành án dân sự.
3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm.
4. Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.
Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) Lạng Sơn nêu rõ nhiều vi phạm trong vụ phá rừng tự nhiên, san gạt, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp từ phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt.