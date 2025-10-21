Chủ đề nóng

4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác, gồm những vị trí nào?

Việt Sáng Thứ ba, ngày 21/10/2025 12:15 GMT+7
Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác.
Bạn đọc hỏi về cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp phải xem xét luân chuyển công tác

Theo tôi được biết, nhiều ngành nghề như Quốc phòng, Công an, giáo dục, thanh tra, nông nghiệp đều có chỉ tiêu luân chuyển công tác.

Tôi muốn hỏi, cán bộ, công chức viên chức ngành tư pháp phải chuyển đổi, luân chuyển công tác gồm những vị trí nào?

Bạn đọc Phạm Thị Mai Anh (Phường Vinh Lộc, Nghệ An) hỏi.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định định kỳ từ 2 - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được luân chuyển công tác.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ 4 vị trí cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác.

Cán bộ, công chức, viên chức ngành tư pháp xem xét chuyển đổi, luân chuyển công tác

1. Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự ở các cấp.

2. Thẩm tra viên thi hành án dân sự.

3. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài, đăng ký giao dịch bảo đảm.

4. Cải chính tư pháp, chứng nhận tư pháp.

