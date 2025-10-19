Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Bạn đọc
Chủ nhật, ngày 19/10/2025 09:51 GMT+7

Cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác theo quy định hiện hành

+ aA -
Việt Sáng Chủ nhật, ngày 19/10/2025 09:51 GMT+7
11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác bao gồm vị trí cấp hộ chiếu, kiểm soát hộ khẩu, thẩm định, điều tra viên...
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bạn đọc hỏi về cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác năm 2025

Theo tôi được biết, nhiều ngành nghề như Quốc phòng, Công an, giáo dục đều có chỉ tiêu luân chuyển công tác.

Tôi muốn hỏi, cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác gồm những vị trí nào?

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Nam (xã Đại Đồng, Nghệ An) hỏi.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định định kỳ từ 2 - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được luân chuyển công tác.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng 2018, đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ có 11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng 2018, đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ có 11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác.

Lực lượng công an nhân dân Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về công an nhân dân và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân theo đó:

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân bao gồm:

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác

Cụ thể các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:

1. Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.

2. Kiểm soát cửa khẩu.

3. Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toài giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

4. Đăng ký, quản lý hộ khẩu.

5. Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Điều tra viên, trinh sát (các lĩnh vực: kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, hình sự, ma túy, môi trường).

7. Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy.

8. Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức.

9. Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

10. Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam.

11. Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài, quản lý trang cấp.

Tham khảo thêm

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

2 Thượng tướng Quân đội giữ chức vụ mới, nhiều Bí thư Tỉnh ủy được điều động, luân chuyển trong tuần

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương

Chính phủ yêu cầu sắp xếp, luân chuyển cán bộ phù hợp với thực tiễn của địa phương

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

7 vị trí cán bộ, công chức, viên chức giáo dục phải luân chuyển công tác: Đó là những vị trí nào?

Cán bộ phụ trách tuyển sinh, đào tạo trong các trường công lập sẽ phải luân chuyển công tác định kỳ theo quy định mới. Không chỉ riêng nhóm này, còn 6 vị trí khác cũng được liệt kê trong Thông tư 19/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vậy cụ thể, đó là những vị trí nào?

Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Bạn đọc
Thanh tra Chính phủ phát hiện hàng nghìn tỷ đồng trái phiếu sử dụng sai mục đích tại một số ngân hàng

Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

Bạn đọc
Vụ chồng bị phạt tù vì quan hệ với vợ chưa đủ tuổi: Khi hình phạt bị áp dụng quá cứng nhắc

Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Bạn đọc
Đường đi của hàng nghìn tỷ đồng huy động trái phiếu tại Tập đoàn Novaland

Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Nhân ái
Đêm kinh hoàng của người đàn ông Cao Bằng: Phá tường thoát lũ, trắng tay sau trận nước dữ

Đọc thêm

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9
Văn hóa - Giải trí

Lý do BTV Phương Thảo rời VTV9

Văn hóa - Giải trí

BTV Phương Thảo chia sẻ lý do rời VTV9, chuyển sang VTV5 để cân bằng công việc và gia đình, tiếp tục dẫn thời sự và truyền cảm hứng gần gũi khán giả.

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: 'Bài test' cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa
Thị trường

Người Việt chi 3,4 tỷ USD nhập khẩu ô tô: "Bài test" cạnh tranh khốc liệt dành cho doanh nghiệp nội địa

Thị trường

Nhập khẩu ô tô tại Việt Nam tăng mạnh là dấu hiệu tích cực cho nhu cầu thị trường, nhưng cũng đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách với doanh nghiệp nội địa.

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở
Nhà nông

Mưa lớn kéo dài, thêm bão FENGSHEN sắp đổ bộ, người dân sống dưới chân núi Gò Oát ở Quảng Ngãi thêm nỗi lo sạt lở

Nhà nông

Cùng những cơn mưa liên tiếp, thông tin bão FENGSHEN đang chuẩn bị đổ bộ càng khiến 61 hộ/216 người dân thôn Ba Lang, xã Ba Vinh, tỉnh Quảng Ngãi lo ngại khi vết nứt dưới chân núi Gò Oát ngày càng lớn.

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?
Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể đánh bại Trương Tam Phong trong kiếm hiệp Kim Dung?

Đông Tây - Kim Cổ

3 cao thủ nào có thể vượt mặt Trương Tam Phong về võ công trong thế giới kiếm hiệp Kim Dung?

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội
Bạn đọc

Hà Nội: Di tích từ thời Tự Đức dần trở thành phế tích giữa làng Yên Nội

Bạn đọc

Cụm di tích Yên Nội (xã Hưng Đạo, thành phố Hà Nội) sở hữu hai hiện vật độc đáo là văn từ hàng huyện và văn từ của làng, nhưng hơn một thập kỷ qua, người làng dân Yên Nội bất lực chứng kiến biểu tượng hiếu học của quê hương xuống cấp trầm trọng.

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?
Thể thao

Trực tiếp bốc thăm vòng bảng bóng đá nam SEA Games 33: U22 Việt Nam đại chiến U22 Malaysia?

Thể thao

Kết quả phân nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 33 có thể khiến U22 Việt Nam và U22 Malaysia sớm đụng độ ngay vòng bảng.

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ
Tin tức

Thủ tướng lắng nghe cử tri nêu tình trạng quá tải khi giải quyết chứng thực của chính quyền 2 cấp tại Cần Thơ

Tin tức

Cử tri TP Cần Thơ thông tin với Thủ tướng Phạm Minh Chính về tình trạng quá tải trong tiếp nhận và giải quyết yêu cầu chứng thực trong mô hình chính quyền 2 cấp, nhất là tại các đơn vị hành chính cấp xã có quy mô dân số lớn.

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”
Chuyển động Sài Gòn

Mặt bằng bán lẻ TP.HCM bước vào giai đoạn “giữ chân khách thuê”

Chuyển động Sài Gòn

Sau nhiều năm duy trì mức giá cao, thị trường mặt bằng bán lẻ TP.HCM đang chứng kiến xu hướng giảm nhẹ giá thuê. Các trung tâm thương mại ở khu vực lõi trung tâm bắt đầu “mềm” hơn trong chính sách cho thuê nhằm giữ chân và thu hút các thương hiệu.

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng
Gia đình

Cuối tuần, 3 con giáp nổi bật trong cuộc đua, nỗ lực hết sức, gặt hái mùa vàng

Gia đình

Cuối tuần này, 3 con giáp nổi bật nhất sẽ tỏa sáng trong cuộc đua may mắn, nỗ lực không ngừng và gặt hái mùa vàng rực rỡ của tài lộc, thành công và cơ hội thăng tiến.

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”
Doanh nghiệp

Bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng, lần I – năm 2025”

Doanh nghiệp

Ngày 19/10, tại trụ sở Agribank Chi nhánh Lai Vung Đồng Tháp, Lễ bế mạc và trao giải “Giải bóng chuyền hơi nữ Agribank Lai Vung mở rộng lần I – năm 2025” đã diễn ra trang trọng, khép lại hai ngày thi đấu sôi nổi, đầy cảm xúc. Giải đấu là hoạt động thiết thực chào mừng 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10) và hướng tới 43 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11).

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)
Chuyển động Sài Gòn

Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ I (2025 – 2030)

Chuyển động Sài Gòn

Đại hội sẽ đánh giá kết quả của các phong trào thi đua yêu nước, trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh của TP.HCM. Hơn 1.000 đại biểu sẽ tham dự Đại hội này.

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long sở hữu điểm yếu chí mạng nào của võ thuật Trung Quốc?

Đông Tây - Kim Cổ

Theo một diễn đàn võ thuật ở Trung Quốc thì thực chất, võ công của Lý Tiểu Long hoàn toàn không đáng sợ như nhiều người vẫn tưởng.

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi
Tin tức

Người đàn ông ở Lâm Đồng tử vong bất thường trong rừng, gần hiện trường có dấu chân nghi của voi

Tin tức

Một người đàn ông 66 tuổi ở Lâm Đồng, được phát hiện tử vong trong rừng. Gần hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có dấu chân nghi là của voi rừng.

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?
Thế giới

Chiến tranh Nga-Ukraine được định đoạt ở Bắc Kinh, không phải ở Moscow?

Thế giới

Cuộc chiến ở Ukraine, sau hơn 3 năm căng thẳng, đang bước vào giai đoạn mà cán cân quyền lực không còn nằm trong tay Moscow hay Kiev, mà ở Bắc Kinh, chuyên gia chiến lược Ram Charan nhận định trên Barrons.com.

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”
Thể thao

“HLV Vũ Hồng Việt “loạn đao pháp” vì phải xoay tua liên tục với Thép xanh Nam Định”

Thể thao

HLV Vũ Hồng Việt và Thép xanh Nam Định đang có sự khởi đầu đầy thất vọng tại V.League 2025/2026. Theo BLV Hoàng Hải (FPT Play), việc phải sử dụng nhiều cầu thủ trên các mặt trận khác nhau khiến chiến lược gia này gặp khó khăn.

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá
Nhà đất

Cổ phiếu “họ Vin” đồng loạt điều chỉnh sau chuỗi tăng nóng, tài sản ông Phạm Nhật Vượng vẫn bứt phá

Nhà đất

Tuần giao dịch 13 - 17/10 ghi nhận diễn biến phân hóa trong hệ sinh thái Vingroup. Dù VIC có thời điểm lập đỉnh mới, nhưng áp lực chốt lời cuối tuần khiến nhóm cổ phiếu “họ Vin” hạ nhiệt. Tuy nhiên, tổng thể tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn tăng mạnh.

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới
Nhà đất

Hà Nội giao hơn 39.000 m2 đất cho ba doanh nghiệp triển khai dự án nhà ở và đô thị mới

Nhà đất

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành loạt quyết định giao đất cho ba doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở, dịch vụ thương mại và hạ tầng đô thị tại các xã, phường: Xuân Đỉnh, Phú Thượng và Sơn Đồng.

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản
Pháp luật

Bắt 8 đối tượng giả danh công an để cướp tài sản

Pháp luật

Sáng 19/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự 8 đối tượng để tiếp tục điều tra về hành vi “Cướp tài sản”.

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú nổi danh với những vai đanh đá, từng phải bịt mặt, trèo rào để trốn khán giả

Văn hóa - Giải trí

NSƯT Thu Hương – tức Hương Tươi – kể, thời điểm nổi tiếng vì chương trình Gặp nhau cuối tuần, chị từng được khán giả yêu mến tới mức bị vây kín mỗi khi xuất hiện, muốn ra về buộc phải… trèo rào, trốn khán giả.

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?
Xã hội

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Xã hội

Về nguyên tắc, tiền lương của công chức, viên chức khu vực công sẽ tăng khi lương cơ sở tăng, nhưng thực tế không phải lúc nào lương của nhóm này cũng tăng.

Sao thế, Thép xanh Nam Định?
Thể thao

Sao thế, Thép xanh Nam Định?

Thể thao

Dù được đánh giá là ứng viên nặng ký cho chức vô địch song CLB Thép xanh Nam Định lại đang khiến người hâm mộ phải thất vọng sau những thất bại liên tiếp vừa qua ở đấu trường V.League.

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon
Gia đình

Loại cá rẻ tiền có protein gấp 6 lần sữa, sáng mắt, khoẻ xương, kho theo cách này rất ngon

Gia đình

Loại cá rẻ tiền này tốt cho tim mạch, tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, da và tóc, hỗ trợ giảm stress, giảm viêm khớp

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga
Thế giới

Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh cảnh báo Ukraine không thể thắng Nga

Thế giới

Ukraine không thể giành chiến thắng trong cuộc chiến với Nga và nên thương lượng các điều khoản hòa bình với Điện Kremlin - theo đánh giá của sĩ quan quân đội cấp cao nhất nước Anh, Thống chế Lord Richards.

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?
Tin tức

Cục trưởng Cục CSGT nói gì khi phát hiện toàn quốc có gần 4.000 tài xế vi phạm nồng độ cồn trong ngày?

Tin tức

Trong 2 khung giờ kiểm tra trong ngày 18/10, lực lượng CSGT toàn quốc phát hiện gần 4.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Cục trưởng CSGT đánh giá đây là con số đáng báo động, cho thấy nhiều người vẫn chưa chấp hành nghiêm quy định "đã uống rượu bia thì không lái xe".

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?
Nhà nông

Làng cổ nhất tỉnh Thanh Hóa dưới chân dãy núi 99 ngọn, dân thờ Tham Xung Tá Quốc-ông là ai?

Nhà nông

Ngọn núi Mã Yên nằm trong không gian làng cổ Đông Sơn (phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa), là 1 trong 99 ngọn núi thuộc dãy Đông Sơn - Hàm Rồng kỳ vĩ. Đền Đức Thánh Cả ở làng cổ Đông Sơn thờ Tham Xung Tá Quốc - chàng Ất Đại vương, họ Lê, húy là Hữu.

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman
Pháp luật

Lấy tên “Mr Lucky one”, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình dùng hơn 100 tỷ đồng đánh bạc tại khách sạn Pullman

Pháp luật

Để tránh bị phát hiện cho người Việt vào đánh bạc, câu lạc bộ trong khách sạn Pullman sẽ cấp thẻ với tên nước ngoài cho người chơi. Trong đó, cựu Bí thư Thành ủy Hòa Bình được gọi “Mr Lucky One” và đã dùng hơn 100 tỷ đồng để đỏ đen, thua mất hơn 6,8 tỷ đồng.

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?
Thể thao

Tin sáng (19/10): Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?

Thể thao

Thép xanh Nam Định “rơi tự do”, HLV Vũ Hồng Việt mất ghế?; Lionel Messi và Cristiano Ronaldo cùng nhau tỏa sáng; Bruno Fernandes có thể đến Bayern Munich; HLV Xabi Alonso muốn tái hợp với Florian Wirtz; Endrick đi du lịch cùng vợ để giải tỏa áp lực.

Nữ Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Bí thư được điều động, luân chuyển trong tuần
Tin tức

Nữ Ủy viên Bộ Chính trị tái cử Bí thư Thành ủy Hà Nội, 4 Bí thư được điều động, luân chuyển trong tuần

Tin tức

Tuần qua (từ 13 - 19/10) diễn ra lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về điều động, luân chuyên Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy; kết quả bầu nhân sự tại các Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành.

Tin đọc nhiều

1

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

Chân dung hai tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà và Nguyễn Trọng Đông

2

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

Giá vàng SJC chợ đen 190 triệu đồng/lượng, người dân xếp hàng ngày càng dài

3

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

Tin tối (17/10): Đến lượt trung vệ Gustavo Santos 1m95 có quốc tịch Việt Nam?

4

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang biến động dữ dội, chuyện lạ tiệm vàng mới mở cửa đã đuổi khách

5

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản

Đổ bê tông lúc trời mưa to ở Quảng Trị, nhà thầu bị chủ đầu tư lập biên bản