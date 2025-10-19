Bạn đọc hỏi về cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác năm 2025

Theo tôi được biết, nhiều ngành nghề như Quốc phòng, Công an, giáo dục đều có chỉ tiêu luân chuyển công tác.

Tôi muốn hỏi, cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác gồm những vị trí nào?

Bạn đọc Nguyễn Mạnh Nam (xã Đại Đồng, Nghệ An) hỏi.

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa - Đoàn LS TP Hà Nội cho biết: Luật Phòng chống tham nhũng 2018 quy định định kỳ từ 2 - 5 năm theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực, người có chức vụ, quyền hạn làm việc tại một số vị trí liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công, trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải được luân chuyển công tác.

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung 1 số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Phòng chống tham nhũng 2018, đối với lĩnh vực tổ chức cán bộ có 11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác.

Lực lượng công an nhân dân Việt Nam

Căn cứ theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Luật Công an nhân dân 2018 quy định về công an nhân dân và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân theo đó:

Công an nhân dân là lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Công an nhân dân bao gồm:

Đặt dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự thống lĩnh của Chủ tịch nước, sự thống nhất quản lý nhà nước của Chính phủ và sự chỉ huy, quản lý trực tiếp của Bộ trưởng Bộ Công an.

Được tổ chức tập trung, thống nhất, chuyên sâu, tinh gọn và theo cấp hành chính từ trung ương đến cơ sở.

Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật; cấp dưới phục tùng cấp trên; dựa vào Nhân dân và chịu sự giám sát của Nhân dân; bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

11 vị trí cán bộ, công chức Công an nhân dân luân chuyển công tác

Cụ thể các vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi như sau:

1. Cấp hộ chiếu, quản lý xuất nhập cảnh, nhập cư, cư trú của người nước ngoài ở Việt Nam.

2. Kiểm soát cửa khẩu.

3. Đăng ký và cấp biển số các loại phương tiện giao thông; tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toài giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt.

4. Đăng ký, quản lý hộ khẩu.

5. Đăng ký, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

6. Điều tra viên, trinh sát (các lĩnh vực: kinh tế, chống tham nhũng, buôn lậu, hình sự, ma túy, môi trường).

7. Thẩm định, phê duyệt thiết kế phòng cháy, kiểm tra an toàn phòng cháy.

8. Tuyển công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân, tuyển sinh, tuyển dụng cán bộ, công chức.

9. Xử lý vi phạm về trật tự an toàn xã hội.

10. Giám thị, quản giáo tại các trại giam, trại tạm giam.

11. Thủ kho, thủ quỹ, quản lý vốn, quản lý vật tư, tài sản, phương tiện, quản lý dự án, thẩm định dự án, quản lý công trình, kế hoạch đầu tư, mua sắm cấp phát, quản lý vũ khí, khí tài, quản lý trang cấp.