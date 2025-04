Khám phá núi Kỳ Lân ở giữa hồ nước sâu

Núi Kỳ Lân là một hòn đảo núi nằm ở trung tâm thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), thuộc phường Tân Thành.

Núi Kỳ Lân này bên cạnh Quốc lộ 1 và đại lộ Tràng An nối trung tâm thành phố Ninh Bình đi các khu du lịch Tràng An-Hoa Lư-chùa Bái Đính.

Nhắc đến núi Kỳ Lân cùng với ba ngọn núi khác gồm núi Ngọc Mỹ Nhân, núi Non Nước và núi Lớ được xem như "tứ đại danh sơn" của tỉnh Ninh Bình.

Quan sát từ PV Báo Dân Việt, ngọn núi Kỳ Lân cao khoảng 50 mét, phía Bắc sườn núi hõm vào tạo thành một cái hàm giống con lân.

Đồng thời, xung quanh núi với nhiều vách đá nhấp nhô, cây cối mọc xanh um tùm như bờm và râu con lân.

Clip: Núi Kỳ Lân được ví hòn ngọc xanh giữa thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

Núi Kỳ Lân.

Núi Kỳ Lân thuộc thành phố Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, bao quát từ xa mọi người dễ dàng nhận thấy cả một ngọn núi có hình hài giống đầu con lân nhìn về phía Bắc rõ nét.

Mỗi nhịp cầu có một phiến đá lớn kéo dài. Ảnh: Vũ Thượng

Cây cầu đá ở phía Bắc đường dẫn vào núi. Ảnh: Vũ Thượng

Để khám phá núi Kỳ Lân ở Ninh Bình, người dân và du khách đi qua hai cây cầu đá từ hai hướng khác nhau.

Một cây cầu vòm bằng đá, bảy nhịp, mặt cầu rộng 2 mét, dài trên 22 mét, cao 4 mét bắc qua sông Tràng An vào núi ở phía Nam.

Một khối đá lớn tạo hình mái nhà đẹp mắt. Ảnh: Vũ Thượng

Lối đi bao quanh núi Kỳ Lân được lát đá. Ảnh: Vũ Thượng

Bên cạnh đó, cây cầu còn lại cũng làm bằng đá, nhưng nhỏ hơn được bố trí ở phía Bắc. Điểm nhấn ở cây cầu này là mỗi nhịp cầu có một phiến đá lớn kéo dài.

Núi Kỳ Lân và câu chuyện huyền bí

Núi Kỳ Lân ở thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) tuy nhỏ, nhưng ẩn chứa bên trong đó đến 5 hang động gồm: Hang Tối, hang Sáng, hang Ngang, hang Trung và hang Đền.

Ông Trần Văn Thắng (quê tỉnh Thanh Hóa) cho biết: “Tôi từng đến Ninh Bình và tham quan núi Kỳ Lân, cảm nhận nơi đây thật tuyệt vời, khung cảnh xanh mát, yên tĩnh.

Đặc biệt, được hướng dẫn viên giới thiệu về đền thờ bà Quận chúa khiến tôi, cùng đoàn đi rất tò mò”.

Được biết, núi Kỳ Lân là một hòn non bộ do thiên nhiên tạo dựng giữa lòng sông Tràng An, nơi đây còn có một số loài chim, thú nhỏ quý hiếm đang sinh sống.

Dưới chân núi là ngôi đền thờ bà Quận chúa, tương truyền bà là người đã hy sinh thân mình làm vợ quái vật kỳ lân để cứu giúp nhân dân trong vùng.

Đường lên đỉnh núi Kỳ Lân. Ảnh: Vũ Thượng

Nội quy nhằm đảm bảo an toàn cho khách tham quan. Ảnh: Vũ Thượng

Những bức bích họa nhằm tô điểm thêm vẻ đẹp và sự huyền bí cho núi Kỳ Lân. Ảnh: Vũ Thượng

Ngôi đền thờ bà Quận chúa. Ảnh: Vũ Thượng

Cảnh đẹp núi Kỳ Lân ở Ninh Bình. Ảnh: Vũ Thượng

Mái đá nghiêng, phủ lên trên là hệ thống cây xanh tốt. Ảnh: Vũ Thượng

Về đêm núi Kỳ Lân lung linh, huyền ảo. Ảnh: Vũ Thượng

Đặc biệt, đây còn nơi còn lưu dấu những gì đặc trưng nhất của những đợt biển tiến, ngấn sóng biển còn rất rõ nét, cho phép nhận biết ở đây có nhiều giai đoạn bị biển xâm thực.

Trên những ngấn sóng biển ở đây còn xuất lộ lớp trầm tích có chứa xương động vật, vỏ nhuyễn thể biển, đây là cứ liệu hết sức quan trọng cho phép xác định tuổi, quá trình biển tiến lùi.

Cùng với công viên núi Non Nước và công viên sông Vân, núi Kỳ Lân được xem như một điểm du lịch giải trí ở trung tâm thành phố Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình), đang thu hút rất đông du khách trong nước và quốc tế đến tham quan mỗi ngày.