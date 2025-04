Hành trình nửa thế kỷ phát triển Giáo dục Mầm non TP.HCM

Ngày hội 50 năm phát triển giáo dục mầm non TP.HCM không chỉ là cột mốc đánh dấu nửa thế kỷ hình thành và lớn mạnh, mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Ngày hội vinh dự đón tiếp các thế hệ nguyên lãnh đạo, chuyên viên Sở GDĐT TP.HCM đã từng gắn bó và cống hiến cho sự nghiệp giáo dục mầm non của thành phố trong suốt chặng đường lịch sử.

Phó Giám đốc Sở GDĐT TPHCM Lê Thụy Mỵ Châu phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Huyên Nguyễn

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thụy Mỵ Châu, Phó Giám đốc Sở GDĐT TP.HCM, đã có bài diễn văn xúc tích, phác thảo một bức tranh toàn cảnh về hành trình "ươm mầm" đầy tự hào của thành phố. Bà nhấn mạnh, giáo dục mầm non TP.HCM đã trải qua những giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từ những khởi đầu khiêm tốn sau năm 1975 với các cơ sở nhỏ lẻ, chủ yếu phục vụ con em cán bộ công nhân viên trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn. Sự ra đời của hai trường mầm non tiên phong là Trường Mầm non 19/5 và Trường Mầm non Thành phố chính là những viên gạch đầu tiên xây dựng nền móng cho một hệ thống giáo dục mầm non bài bản.

Bước vào những năm 1980 cùng công cuộc Đổi mới, bậc học mầm non nhận được sự quan tâm lớn hơn, chứng kiến sự mở rộng đáng kể cả về số lượng trường công lập lẫn sự tham gia của khối ngoài công lập, đáp ứng kịp thời nhu cầu xã hội ngày càng tăng.

Thập niên 1990 ghi dấu những bước tiến quan trọng trong việc chuẩn hóa chương trình, xây dựng đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp và nâng cấp cơ sở vật chất. Thành phố đã có một bước nhảy vọt về quy mô, từ chỉ vài trăm cơ sở đã phát triển lên hàng ngàn trường, lớp, phủ khắp địa bàn các quận, huyện.

Đầu thế kỷ 21 mở ra kỷ nguyên mới với nhiều cơ hội trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Các chương trình giáo dục tiên tiến được nghiên cứu và áp dụng, mô hình trường mầm non đạt chuẩn quốc gia dần hình thành, đội ngũ giáo viên được chú trọng bồi dưỡng các phương pháp hiện đại, lấy trẻ làm trung tâm.

Học sinh vui vẻ tham gia các hoạt động của Ngày hội 50 năm phát triển giáo dục mầm non TP.HCM. Ảnh: Huyên Nguyễn

Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay là giai đoạn giáo dục mầm non TP.HCM có những bước đột phá mạnh mẽ. Thành phố tự hào sở hữu hệ thống hơn 3.200 cơ sở giáo dục mầm non khang trang, hiện đại, trải rộng khắp các địa bàn. Chương trình giáo dục được đổi mới theo hướng tích hợp, tập trung phát triển kỹ năng sống, tư duy sáng tạo, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý, giảng dạy và xây dựng môi trường giáo dục "hạnh phúc, an toàn".

Trong không khí tưng bừng của ngày hội, nhiều hoạt động sôi nổi đã diễn ra, thu hút sự tham gia hào hứng của cả giáo viên và các em học sinh. Từ những hội thi chuyên môn đầy cảm hứng, các màn đồng diễn thể dục rộn ràng, đến những triển lãm tranh ngộ nghĩnh, tất cả đã tạo nên một không gian tràn đầy niềm vui và năng lượng tích cực.

Ngày hội 50 năm phát triển giáo dục mầm non TP.HCM không chỉ là dịp để các thế hệ thầy và trò cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, tri ân những đóng góp quý báu, mà còn là lời cam kết mạnh mẽ cho tương lai. Toàn ngành quyết tâm không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện công tác nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ; xây dựng môi trường học tập ngày càng an toàn, thân thiện, hiện đại; đồng thời chú trọng bồi dưỡng, phát huy tối đa vai trò của đội ngũ nhà giáo – những người trực tiếp "ươm mầm" những thế hệ công dân tương lai khỏe mạnh về thể chất, phong phú về tâm hồn, giàu trí tuệ và có trách nhiệm với cộng đồng.