Chiều 27/5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với Công an thị trấn Lăng Cô, Công an xã Lộc Tiến (huyện Phú Lộc, TP.Huế) và Công an TP.Đà Nẵng bắt giữ 7 đối tượng "siêu trộm" gây án liên tỉnh.

Các đối tượng "siêu trộm" bị bắt giữ gồm: Nguyễn Hữu Kiên, Phạm Công Kỳ, Dương Văn Châu, Phan Trần Tuấn Vũ, Nguyễn Thanh Tâm (đều trú tại quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) và Nguyễn Trần Phú, Trần Khánh (cùng trú tại, huyện Phú Lộc TP.Huế). Các đối tượng này có tuổi đời từ 15 đến 21 tuổi.

Công an lấy lời khai các đối tượng "siêu trộm" đã gây ra loạt vụ trộm xe máy ở Huế và Đà Nẵng. Ảnh: Đình Hồng.

Trước đó, trong qua trình mật phục tuần tra, Công an thị trấn Lăng Cô phát hiện, bắt quả tang 3 đối tượng Nguyễn Hữu Kiên, Dương Văn Châu và Phan Trần Tuấn Vũ đang thực hiện vụ trộm cắp xe máy nhãn hiệu Wave tại tổ dân phố An Cư Đông 1, thị trấn Lăng Cô.

Qua đấu tranh khai thác, 3 đối tượng khai nhận vừa thực hiện 1 vụ trộm cắp xe máy khác trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Nhận thấy đây là nhóm trộm cắp xe máy liên tỉnh chuyên nghiệp, Công an thị trấn Lăng Cô đã phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đấu tranh mở rộng vụ án.

Qua quá trình điều tra, 3 đối tượng buộc phải khai nhận thêm đồng bọn gồm 4 đối tượng khác đang ở tại TP. Đà Nẵng. Các đối tượng này đều có liên quan đến các vụ trộm cắp xe máy xảy ra trước đó trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Huế đã triển khai tổ công tác phối hợp Công an TP.Đà Nẵng truy bắt 4 đối tượng đang lẩn trốn là Phạm Công Kỳ, Nguyễn Thanh Tâm, Nguyễn Trần Phú, Trần Khánh và di lý về trụ sở Công an TP.Huế để điều tra.

Các đối tượng trong băng "siêu trộm" gây ra loạt vụ trộm xe máy ở Huế và Đà Nẵng có tuổi đời từ 15 đến 21 tuổi. Ảnh: Đình Hồng.

Thủ đoạn gây án của nhóm siêu trộm

Qua đấu tranh, các đối tượng đã khai nhận thủ đoạn gây án là lợi dụng đêm khuya, người dân sơ hở trong trông coi, bảo quản tài sản để trộm cắp xe máy. Từ ngày 30/3/2025 đến thời điểm bị bắt giữ, nhóm "siêu trộm" đã thực hiện trộm 6 xe máy trên địa bàn huyện Phú Lộc.

Tang vật vụ án. Ảnh: Đình Hồng.

Đây đều là những đối tượng lang thang, không nghề nghiệp. Trước khi bị bắt vì gây ra nhiều vụ trộm xe máy ở Huế, các đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm xe máy tại TP.Đà Nẵng.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP.Huế đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 6 trong số 7 đối tượng, 1 đối tượng còn lại chưa đủ tuổi đã được gia đình bảo lãnh và cơ quan công an sẽ củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.