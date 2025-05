Triệt phá đường dây ma túy nguy hiểm ở Lai Châu, tóm gọn đối tượng có tiền án và đồng bọn

Chiều ngày 3/5, tại Công an tỉnh Lai Châu đã long trọng tổ chức Lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đã lập thành tích đặc biệt xuất sắc trong chuyên án này.

Buổi lễ có sự tham dự của ông Giàng A Tính - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu; Đại tá Phạm Hải Đăng – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu; cùng đại diện các đơn vị liên quan và đặc biệt là những cán bộ, chiến sĩ trực tiếp tham gia phá án.

Phát hiện "bóng ma" ma túy nơi rẻo cao biên giới

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, lực lượng trinh sát Công an tỉnh Lai Châu đã phát hiện một "bóng ma" tội phạm đang len lỏi nơi vùng cao huyện Phong Thổ. Đó là một nhóm đối tượng có biểu hiện mua bán, vận chuyển ma túy với khối lượng lớn để tiêu thụ nội địa và tuồn đi địa bàn khác.

Đặc biệt, trinh sát nhanh chóng khoanh vùng đối tượng cộm cán, "mắt xích" quan trọng trong đường dây này là Giàng Thị Lâu (SN 1969). Đây không phải là cái tên xa lạ với lực lượng chức năng, bởi đối tượng từng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy vào năm 2019 và phải lĩnh án 1 năm 6 tháng tù giam. Tuy nhiên, bản án dường như không khiến đối tượng này thức tỉnh mà còn khiến thủ đoạn trở nên tinh vi, manh động hơn.

Hai đối tượng Giàng Thị Lâu và Sùng A Súa tại Cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Sau một thời gian theo dõi, các trinh sát xác định Giàng Thị Lâu đã không hoạt động đơn lẻ mà sử dụng chính những người thân quen trong anh em, họ hàng cùng bản để xây dựng một "đường dây ma túy khép kín", gây khó khăn lớn cho công tác điều tra. Hoạt động của chúng diễn ra tại địa bàn miền núi, vùng biên giới hiểm trở càng khiến việc theo dõi gặp muôn vàn thử thách.

Trước tính chất phức tạp và nguy hiểm của đường dây, lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh, xin ý kiến chỉ đạo và quyết định xác lập chuyên án 425L để đấu tranh, bóc gỡ.

Trận đánh căng thẳng và "cú siết" ngoạn mục tại ngã ba biên giới

Sau một thời gian dày công theo dõi, thu thập chứng cứ và nắm bắt quy luật hoạt động của các đối tượng, thời cơ phá án đã chín muồi. Lãnh đạo Ban Chuyên án quyết định "tung lưới".

Ngày 29/4 – thời điểm mà cả nước đang trong không khí chuẩn bị cho kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, cũng là lúc các đối tượng tội phạm thường lợi dụng để hoạt động mạnh, lực lượng phá án của Công an tỉnh Lai Châu đã bí mật triển khai lực lượng tại một điểm nóng. Đó là ngã ba Nậm Cáy, bản Nậm Cáy, xã Hoang Thèn, huyện Phong Thổ. Đây là địa điểm trọng yếu, cửa ngõ để các đối tượng thực hiện hành vi mua bán, vận chuyển ma túy.

Một lực lượng hùng hậu bao gồm cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông số 1, số 4, Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Tổ công tác số 4 và Công an các xã Ma Li Pho, Mù Sang (huyện Phong Thổ) đã được huy động, mật phục, sẵn sàng cho "giờ G". Hàng chục cán bộ, chiến sĩ đã không quản ngại vất vả, hiểm nguy, "nằm vùng" chờ đợi thời cơ.

Đúng 14 giờ 10 phút cùng ngày, các trinh sát phát hiện hai đối tượng đang di chuyển đến điểm hẹn để giao dịch. Lệnh tấn công được phát ra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, lực lượng chức năng đã bất ngờ áp sát, khống chế, bắt giữ thành công đối tượng chính Giàng Thị Lâu và đối tượng Sùng A Súa (SN 1994) đi cùng. Hai đối tượng này cùng trú tại bản Tà Tê, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ, đang mang theo heroin đi bán thì bị tóm gọn.

Chiều ngày 3/5, Công an tỉnh tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh chuyên án 425L bắt 2 đối tượng, thu 8 bánh heroin. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ khiến Ban Chuyên án không khỏi vui mừng. Đó là 8 bánh heroin với tổng khối lượng lên tới 2.792,34 gram – một số lượng "khủng", đủ sức gây ra những hệ lụy khôn lường cho xã hội nếu trót lọt. Ngoài ra, lực lượng Công an còn thu giữ 1 xe máy, 2 điện thoại di động cùng một số đồ vật và tài liệu liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Điều đáng ghi nhận là dù đối tượng là những kẻ buôn bán ma túy nguy hiểm, hoạt động manh động, nhưng quá trình vây bắt được thực hiện một cách bài bản, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia chuyên án và người dân.

Biểu dương chiến công, quyết tâm không có "vùng cấm" với tội phạm

Tại buổi Lễ biểu dương chiều 3/5, không khí tự hào bao trùm Hội trường. Thành công của Chuyên án 425L là minh chứng cho tinh thần chiến đấu quả cảm, sự mưu trí, sáng tạo và khả năng phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Giàng A Tính - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, đã nhiệt liệt biểu dương tinh thần, sự nỗ lực không mệt mỏi của các tập thể, cá nhân đã không quản ngại khó khăn, thậm chí hy sinh thời gian nghỉ trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để trực tiếp tham gia đấu tranh phá thành công chuyên án 425L.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: "Đây là một chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là khu vực biên giới. Tôi mong muốn các lực lượng thuộc Công an tỉnh Lai Châu tiếp tục phát huy tinh thần này, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đặc biệt, phải tập trung đấu tranh mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật với tinh thần "không có ngoại lệ, không có vùng cấm", thượng tôn pháp luật".

Lãnh đạo UBND tỉnh, Công an tỉnh Lai Châu biểu dương, khen thưởng các lực lượng phá chuyên án. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu.

Biểu dương các lực lượng tham gia phá án, Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu, ghi nhận và đánh giá cao chiến công này. Đại tá Phạm Hải Đăng cho biết: "Quá trình đấu tranh Chuyên án 425L đã gặp rất nhiều khó khăn, thử thách. Đây là một ổ nhóm hoạt động liên huyện, thậm chí liên tỉnh, địa bàn hoạt động rộng, đường đi lại hiểm trở. Đối tượng lại vô cùng tinh vi, sử dụng nhiều thủ đoạn đối phó hết sức manh động. Do đó, để phá án thành công, chúng ta đã phải huy động sự tham gia của nhiều lực lượng, áp dụng đồng bộ, linh hoạt và hiệu quả nhiều biện pháp nghiệp vụ phức tạp".

Thành công của Chuyên án 425L một lần nữa khẳng định quyết tâm "thép" của lực lượng Công an tỉnh Lai Châu trong cuộc chiến chống ma túy đầy cam go, giữ vững sự bình yên cho nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc nơi vùng cao biên giới Tổ quốc. Những "người lính" trên mặt trận thầm lặng này vẫn đang ngày đêm bền bỉ gác lại hạnh phúc riêng, đối mặt hiểm nguy để bảo vệ cuộc sống cho cộng đồng.