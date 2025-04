Ngày 5/4, Công an TP.Huế đã công bố số điện thoại tiếp nhận phản ánh về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Huế.

Theo đó, Công an TP.Huế tiếp nhận thông tin phản ánh về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ cơ quan này qua số điện thoại 0694149300. Đường dây điện thoại này được duy trì hoạt động liên tục 24/24 giờ của 7 ngày trong tuần.

Công an TP.Huế công bố số điện thoại "nóng" tiếp nhận phản ánh về những hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ.

Theo thông báo, người cung cấp tin phản ánh về hành vi tiêu cực, tham nhũng của cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Huế sẽ được giữ bí mật (nếu có yêu cầu) về thông tin cá nhân và được đảm bảo an toàn theo quy định của pháp luật.

Công an TP.Huế cũng lưu ý các nội dung không thuộc thẩm quyền giải quyết khi phản ánh qua số điện thoại này. Đó là nội dung phản ánh việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, chiến sĩ công an không liên quan đến tiêu cực, tham nhũng và phản ánh về an ninh trật tự.

Trước đó, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc Công an TP.Huế đã công bố số điện thoại cá nhân 091.969.7575 để kịp thời tiếp nhận thông tin về công tác bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ tốt nhất cho lợi ích của người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thời gian qua, rất nhiều nguồn tin tố giác tội phạm đã được phản ánh qua số điện thoại này, giúp lực lượng công an kịp thời tiếp nhận, xử lý, phá án thành công.