95 năm ngày truyền thống Hội NDVN: Cán bộ, nông dân Hải Phòng tin tưởng Hội phát huy tốt vai trò trong thời kỳ mới

Bày tỏ kỳ vọng với Hội Nông dân trong thời kỳ mới, anh Vũ Văn Quân (SN 1990) thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng (địa bàn huyện Kiến Thụy trước đây) là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" và cũng là thế hệ nông dân trẻ, có kiến thức, dám nghĩ dám làm, sáng tạo khởi nghiệp, không đi theo lối làm nông truyền thống thuần túy.

Anh Quân đã mạnh dạn lập nghiệp bằng tất cả đam mê khi quyết định nuôi và làm giàu từ mô hình cá Koi "quý tộc" trong ao bùn với diện tích lớn. Anh mang theo kiến thức, công nghệ và tinh thần khởi nghiệp mạnh mẽ. Với anh Quân, nông nghiệp không còn là nghề "một nắng hai sương" mà là lựa chọn đầy tự hào và làm giàu bền vững.

Anh Vũ Văn Quân (SN 1990) thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng (địa bàn huyện Kiến Thụy trước đây) vừa được bình chọn là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025" . Ảnh: Phạm Thuỷ

Anh Quân mong muốn Hội Nông dân luôn là chiếc cầu nối – người bạn đồng hành của người nông dân trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, tạo thêm nhiều cơ hội đào tạo, kết nối và tiêu thụ sản phẩm, để nông dân không chỉ “làm nông dân” mà còn phát triển “làm kinh tế”; là điểm tựa vững vàng cho nông dân vượt qua những khó khăn trong sản xuất, mạnh dạn làm giàu trong tương lai.

Bên cạnh đó, Hội cần có những chiến lược thúc đẩy việc hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học – công nghệ, giúp nông dân chuyển đổi số trong nông nghiệp một cách mạnh mẽ, rộng rãi hơn, chú trọng nâng cao chất lượng giá trị nông sản ngày càng tốt hơn.

Anh Vũ Văn Quân (SN 1990) thôn Kỳ Sơn, xã Kiến Hưng, thành phố Hải Phòng (địa bàn huyện Kiến Thụy trước đây) cho đàn cá Koi ăn. Ảnh: Thu Thuỷ

Với lĩnh vực nuôi cá Koi như gia đình anh Quân, để có những nông dân trẻ tuổi là một lợi thế. Đặc biệt, có trang bị kiến thức về công nghệ, phát huy thế mạnh của thông tin trên intrnet, mạng xã hội sẽ tiếp cận nhanh hơn những khách hàng có nhu cầu chơi, nuôi cá koi và gà chọi.

Vì vậy, chuyển đổi số trong nông nghiệp cần được đẩy lên hàng đầu, để nông dân sản xuất ứng dụng công nghệ được thuận tiện hơn, tránh rủi ro và mang hiệu quả kinh tế vượt trội.

Trao đổi với PV báo Dân Việt về những kỳ vọng của mình, bà Đỗ Thị Thúy Hà - Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HTX Đầu tư Phát triển Sông Giá, TP. Hải Phòng là "Nông dân Việt Nam xuất sắc 2024" cho biết, bà Hà luôn tự hào về lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân Việt Nam và rất kỳ vọng vào sự chuyển mình mạnh mẽ, đồng hành của các cấp Hội Nông dân trong thời kỳ đổi mới.

Bà bà Đỗ Thị Thúy Hà (bên phải) - Chủ tịch HĐQT và Giám đốc HTX Đầu tư Phát triển Sông Giá, TP. Hải Phòng nuôi trùn quế từ cây lục bình làm phân hữu cơ. Ảnh: Thu Thuỷ

Bà Hà kỳ vọng về vai trò dẫn dắt – kết nối của Hội Nông dân trong chiến lược quốc gia về kinh tế tuần hoàn nông nghiệp để HTX Sông Giá sẽ chuyển đổi mô hình nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp tuần hoàn – xanh – công nghệ cao, thông qua các chương trình cụ thể về “thu gom, tái chế, tái sinh tài nguyên nông nghiệp”.

Hội có thể đóng vai trò kết nối ba trụ cột: Nhà nước – Nhà khoa học – Doanh nghiệp nông dân, để các mô hình như Đề án “Bội Bèo” của HTX được nhân rộng trên phạm vi cả nước, trở thành giải pháp thực tiễn xử lý ô nhiễm, tạo sinh kế và thúc đẩy nông nghiệp bền vững.

HTX mong muốn Hội Nông dân có những đề xuất về cơ chế hỗ trợ – bảo hộ đổi mới sáng tạo của nông dân, có chính sách đặc thù cho các sáng chế, công nghệ lõi do nông dân và HTX sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực xử lý môi trường và tái chế sinh học.

Điều này giúp những mô hình tiên phong như máy liên hợp thu gom – sơ chế bội bèo, công nghệ xử lý bèo tây được công nhận, bảo hộ và hỗ trợ vốn đầu tư, thử nghiệm, chuyển giao công nghệ.

Qua đó, nông dân không chỉ là người sản xuất mà còn trở thành chủ thể sáng tạo và làm chủ công nghệ, góp phần đưa “tri thức nông dân” lên tầm “công nghệ quốc gia”.

Sản phẩm dưa trồng từ phân trùn quế đạt OCOP 4 sao của HTX Đầu tư phát triển Sông Giá. Ảnh: Thu Thuỷ

HTX Sông Giá mong muốn Hội Nông dân các cấp đồng hành trong việc xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp tuần hoàn, hỗ trợ xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm hữu cơ từ bèo và trùn quế, kết nối với hệ thống HTX, trang trại, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

HTX cần Hội Nông dân bảo trợ cho các chương trình “Thương hiệu nông dân sáng tạo – sản phẩm xanh Việt Nam”, tạo thị trường tiêu thụ ổn định, minh bạch, giúp nông dân an tâm sản xuất và phát triển bền vững.

Ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng trao Kỷ niệm chương“Vì giai cấp nông dân Việt Nam”. Ảnh: Thu Thuỷ

Cùng với niềm tự hào về quá khứ, Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng Trịnh Văn Thiện cũng bày tỏ nhiều kỳ vọng trong sự phát triển của nền nông nghiệp của đất nước trong thời kỳ mới.

Nhân dịp xúc Kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025) Hội Nông dân TP. Hải Phòng cũng tổ chức tiếp xúc, trao tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”, ôn lại lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 95 năm xây dựng và phát triển.

Qua đó, khơi dậy, cổ vũ, phát huy mạnh mẽ tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Năng động - Sáng tạo - Phát triển”, vai trò trung tâm và nòng cốt cho phong trào nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới; tạo động lực cho việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân trong tình hình mới góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; Tạo khí thế thi đua sôi nổi, thúc đẩy việc nhiệm vụ chính trị của Hội trong những năm qua và tiếp tục khẳng đ đóng góp to lớn của giai cấp nông dân Hải Phòng trong sự nghiệp phá thành phố, đất nước qua các thời kỳ Cách mạng.

Ông Trịnh Văn Thiện, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng phát biểu tại lễ kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2025). Ảnh: Thu Thuỷ

Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng khẳng định 95 năm qua giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trải qua các thời kỳ, tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, trở thành chỗ dựa tin cậy của Đảng và Nhà nước, là cầu nối gắn bó mật thiết giữa Đảng, chính quyền với nông dân.

Từ đó tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, thật sự trong hành động, góp phần phát huy truyền thống cách mạng, vai trò của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn.

Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Nông dân TP Hải Phòng Trịnh Văn Thiện cũng chia sẻ về những tiềm năng lớn từ việc sáp nhập tỉnh Hải Dương với TP Hải Phòng. Đây là cơ hội để Hải Phòng sở hữu những vùng sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, tập trung bậc nhất miền Bắc. Nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hoá trong nông nghiệp, Hải Phòng đang dần khẳng định không chỉ là trung tâm công nghiệp – dịch vụ lớn mà còn là vùng đất giàu tiềm năng phát triển nông nghiệp của cả nước.