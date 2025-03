Á hậu duy nhất là Nghệ sĩ Nhân dân hé lộ "bí kíp" trồng rau sạch trong biệt thự tiền tỷ

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi (sinh năm 1971) từng theo học trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Năm 1994, Trịnh Kim Chi tham gia cuộc thi Hoa hậu Việt Nam và giành ngôi vị Á hậu 2. Sau cuộc thi này, cô vẫn tiếp tục theo đuổi nghiệp diễn và gặt hái nhiều thành công trong các lĩnh vực truyền hình, điện ảnh, sân khấu.

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 tham gia nhiều tác phẩm gây tiếng vang như: Những đứa con trong thành phố; Oan gia đại chiến; Những nẻo đường phù sa; Sóng gió thương trường; Cô gái xấu xí; Gạo nếp gạo tẻ...

Hiện tại, Trịnh Kim Chi là Giám đốc Sân khấu kịch Trịnh Kim Chi. Cô cũng là Á hậu duy nhất được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Tại Đại hội Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) hồi tháng 8/2020, NSƯT Trịnh Kim Chi đắc cử vị trí Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Hiện tại, Trịnh Kim Chi là Á hậu duy nhất được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. (Ảnh: FBNV)

Có gì bên trong biệt thự tiền tỷ của Á hậu duy nhất nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân?

Ngoài sự nghiệp ngày càng thăng tiến, Á hậu, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Được biết, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi và gia đình hiện sinh sống tại một biệt thự rộng 200m2 ở Quận 7, TP.HCM có giá trị hơn chục tỷ đồng.

Tổ ấm của nữ nghệ sĩ với không gian sinh hoạt chung và 5 phòng ngủ, khu vực sân vườn rộng rãi bao quanh biệt thự. Dù bận rộn với công việc nhưng Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi vẫn tận tay trồng rau xanh và chăm sóc nhiều loại cây ăn quả, các loại hoa... Vì vậy gia đình nữ nghệ sĩ thường xuyên có hoa quả sạch nhà trồng để thưởng thức.

Bên trong biệt thự của nữ nghệ sĩ được trang trí nội thất hiện đại, sang trọng. Không gian bên ngoài biệt thự có khoảng sân vườn rộng rãi, hồ bơi và các loại cây ăn quả như: ổi, lựu, đu đủ... (Ảnh: FBNV)

Từ bên trong biệt thự có thể ngắm nhìn không gian khu vườn xanh tươi bên ngoài. (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, Á hậu 2 Hoa hậu Việt nam 1994 thường xuyên chia sẻ hình ảnh cô thu hoạch hoa quả tại vườn khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)





Biệt thự được vợ chồng Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi trang trí nhiều cây xanh và nhiều loại hoa rực rỡ khoe sắc bốn mùa. (Ảnh: FBNV)

Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi tận tay trồng nhiều loại rau xanh như: rau muống, rau xà lách, rau cải... để cung cấp thêm rau sạch cho gia đình. Theo nữ nghệ sĩ chia sẻ, "bí kíp" để vườn rau xanh tốt, không bị ốc sên, côn trùng phá hoại thì phải dùng hàng rào lưới để che chắn cẩn thận.



Nữ nghệ sĩ cho biết thêm, để rau sạch và tươi tốt, cô chú ý đến việc làm đất, bổ sung đủ dinh dưỡng định kỳ và tưới nước đều đặn mỗi ngày.

Các loại rau tươi tốt trong vườn nhà Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi. (Ảnh: FBNV)

Vẻ đẹp của Á hậu, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi được nhiều người khen ngợi "bỏ quên" thời gian. (Ảnh: FBNV)

Các thành viên trong gia đình nhỏ của Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi. (Ảnh: FBNV)

Chia sẻ với PV Dân Việt về bí quyết "giữ lửa" hôn nhân hạnh phúc, Nghệ sĩ Nhân dân Trịnh Kim Chi thừa nhận, cô may mắn khi chồng cũng là người yêu thích nghệ thuật. "Đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.



Tôi nghĩ sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng".