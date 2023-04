Á hậu Trịnh Kim Chi gây "sốt" với ảnh hiếm hoi mặc bikini quyến rũ ở tuổi ngoài 50

Mới đây, Á hậu Trịnh Kim Chi gây "sốt" mạng xã hội khi đăng tải loạt ảnh diện bikini tại bãi biển. Đây cũng là lần hiếm hoi nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh diện trang phục gợi cảm trên mạng xã hội. Dù đã ở tuổi ngoài 50 nhưng Á hậu Trịnh Kim Chi khiến cộng đồng yêu nhan sắc trầm trồ vì vóc dáng nuột nà, săn chắc. Thậm chí, sắc vóc của Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 được khen ngợi "bỏ quên" thời gian.

Chia sẻ với PV Dân Việt về bí quyết sở hữu vóc dáng thon gọn, gợi cảm ở tuổi ngoài 50, Á hậu Trịnh Kim Chi khiêm tốn cho biết: "Thật ra, tôi không có bí quyết gì đâu, có lẽ do cơ địa của mình. Tôi luôn đặt vấn đề sức khỏe lên hàng đầu vì có sức khỏe tôi mới làm tiếp công việc của mình và của xã hội.

Tôi cũng không ăn kiêng mà chỉ hạn chế dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, trái cây và uống thêm vitamin C. Điều quan trọng hơn nữa là hãy lắng nghe cơ thể mình".

Ngắm nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ của Á hậu Trịnh Kim Chi ở tuổi ngoài 50:

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 lựa chọn bộ bikini một mảnh ôm sát đường cong cơ thể. (Ảnh: FBNV)

Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 không ăn kiêng mà chỉ hạn chế dầu mỡ, ăn nhiều rau xanh, trái cây... (Ảnh: FBNV)

"Sau bao nhiêu năm tỏa sáng tại Hoa hậu Việt Nam 1994 thì vóc dáng chị Trịnh Kim Chi vẫn đẹp không tỳ vết"; "Ngưỡng mộ vẻ đẹp "bỏ quên" thời gian này của chị"... là những lời khen ngợi sắc vóc của Á hậu Trịnh Kim Chi từ cộng đồng yêu nhan sắc. (Ảnh: FBNV)

Hiện tại, Trịnh Kim Chi là Á hậu duy nhất nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú. Tại Đại hội Hội Sân khấu TP.HCM nhiệm kỳ VIII (2020 – 2025) hồi tháng 8/2020, NSƯT Trịnh Kim Chi đắc cử vị trí Phó Chủ tịch Hội Sân khấu TPHCM.

Ngoài tích cực hoạt động nghệ thuật, nữ nghệ sĩ còn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt là hỗ trợ các nghệ sĩ lớn tuổi như nghệ sĩ Mạc Can, cố nghệ sĩ Hoàng Lan... Dù nhận những ý kiến trái chiều về chuyện nghệ sĩ làm từ thiện nhưng NSƯT Trịnh Kim Chi vẫn không ái ngại, nản lòng.

"Tôi nghĩ nếu ai cũng ngại thì người thiệt thòi là người dân nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, nếu có điều kiện và được mọi người tin tưởng thì tôi cũng sẽ kêu gọi. Đương nhiên, việc kêu gọi quyên góp phải rõ ràng, minh bạch như tôi đã từng làm", NSƯT Trịnh Kim Chi chia sẻ.

Ở tuổi ngoài 50, Á hậu Trịnh Kim Chi không chỉ duy trì được sắc vóc quyến rũ mà còn có sự nghiệp thăng tiến, gia đình viên mãn đáng ngưỡng mộ. Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 1994 tiết lộ với Dân Việt rằng: "Tôi may mắn khi gặp ông xã cũng là người yêu thích nghệ thuật. Cho nên, đôi khi có những tác phẩm nghệ thuật của tôi do ông xã góp ý một số điều từ chính kiến thức anh tìm tòi, am hiểu.

Tôi cho rằng, sự hòa thuận trong gia đình bắt nguồn từ ý thức của các thành viên. Không phải vì tôi được ông xã yêu chiều, nhường nhịn mà tôi làm tất cả mọi việc theo ý của mình. Tôi luôn trân trọng sự hy sinh của ông xã khi bản thân bị kéo vào guồng quay của công việc. Tôi nghĩ mình không nên đề cao cái tôi của mình thì ắt hẳn người bạn đời sẽ hiểu được điều đó và trân trọng".

Vẻ đẹp mặn mà của Á hậu Trịnh Kim Chi ở tuổi ngoài 50 khiến nhiều người ngưỡng mộ. (Ảnh: FBNV)