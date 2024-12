Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ trao thưởng Chương trình khuyến mãi "Mở tài khoản Plus, đón vạn đặc quyền"

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ, cho biết: Nhằm thu hút, khuyến khích khách hàng mở và sử dụng tài khoản Plus thực hiện các giao dịch tài chính, dịch vụ nhận tin OTT biến động số dư, thu thập dữ liệu sinh trắc học trên ứng dụng Agribank Plus, góp phần giảm tải cho hệ thống corebank, đồng thời thu hút nguồn tiền gửi trên kênh điện tử, Agribank triển khai Chương trình khuyến mãi "Mở tài khoản Plus, đón vạn đặc quyền".

Ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ phát biểu tại lễ trao thưởng Chương trình khuyến mãi "Mở tài khoản Plus, đón vạn đặc quyền". Ảnh: Hồng Cẩm

Điều kiện tham gia khuyến mãi là khách hàng tham gia mở và sử dụng tài khoản Plus trên ứng dụng Agribank Plus. Chương trình khuyến mãi áp dụng phạm vi toàn quốc, bắt đầu từ ngày 15/11/2024 đến hết ngày 13/01/2025.

Cơ cấu giải thưởng của Chương trình gồm: 120 giải Nhất, mỗi giải là 1 chiếc điện thoại iPhone 16, trị giá 22,99 triệu đồng; 300 giải Nhì, mỗi giải là 1 chiếc đồng hồ Apple Watch Series 9 GPS, trị giá 10,49 triệu đồng; 300 giải Ba, mỗi giải là 1 số tiết kiệm kỳ hạn 3, tháng trị giá 5 triệu đồng/sổ. Ngoài ra sẽ có 6.000 khách hàng tham gia chương trình may mắn nhận được thẻ nạp điện thoại trị giá 50.000 đồng và có 12.000 khách hàng may mắn nhận được thẻ nạp điện thoại trị giá 20.000 đồng.

Chương trình còn có các giải thưởng khuyến mại sử dụng các tính năng đặt vé tàu, xe, máy bay, đặt phòng khách sạn, mua sắm trực tuyến... Tổng giá trị các giải thưởng của chương trình lên đến hơn 16,285 tỉ đồng.

Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ trao giải thưởng cho 2 khách hàng may mắn. Ảnh: Hồng Cẩm

Tại lần mở thưởng đợt 1, Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ có 2 khách hàng may mắn trúng giải, gồm: 1 giải Nhì là 1 đồng hồ Apple Watch Series 9 GPS, thuộc về khách hàng Võ Phạm Ngọc Lượng và 1 giải Ba là 1 sổ tiết kiệm có kỳ hạn 3 tháng, trị giá 5 triệu đồng, thuộc về khách hàng Trần Hoàng Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thanh Toàn, Phó Giám đốc phụ trách điều hành Agribank Chi nhánh TP.Cần Thơ đã gửi lời chúc mừng đến 2 khách hàng may mắn trúng giải Nhì và giải Ba trong lần mở thưởng đợt 1 của chương trình. Đồng thời bày tỏ mong muốn chương trình "Mở tài khoản Plus, đón vạn đặc quyền" sẽ tiếp tục lan tỏa, thu hút đông đảo khách hàng nhiệt tình tham gia và để có thể là những khách hàng may mắn nhận được các phần thưởng ý nghĩa từ chương trình.

Tài khoản Plus được Agribank ra mắt từ ngày 1/11/2024 đã tạo ra bước đột phá mới trong việc cá nhân hóa và tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng. Tài khoản Plus cho phép khách hàng sở hữu số tài khoản bắt đầu bằng 8888, kết hợp với số điện thoại của người dùng, tạo nên sự riêng biệt và dễ ghi nhớ.