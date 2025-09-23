Chủ đề nóng

Thứ ba, ngày 23/09/2025 22:36 GMT+7
Tử vi 12 con giáp năm Ất Tỵ 2025

Ai sinh vào 4 ngày Âm lịch này, chăm chỉ lại tận tâm, sang tháng 8 Âm đón phúc lộc muôn phần

Quỳnh Trang Thứ ba, ngày 23/09/2025 22:36 GMT+7
Những người sinh vào 4 ngày Âm lịch sẽ đón vận may tiền tài sẽ gõ cửa, thu nhập tăng vọt, cơ hội đầu tư thuận lợi trong tháng 8 Âm lịch.
Người sinh ngày 9 Âm lịch

Theo tử vi, người sinh vào ngày mùng 9 Âm lịch vốn nổi bật với trí tuệ sắc bén và khả năng nhanh nhạy trong xử lý tình huống. Họ thông minh, nhạy cảm, dễ nắm bắt vấn đề và có khả năng thích nghi với mọi hoàn cảnh.

Bản tính chăm chỉ, tận tâm giúp người sinh vào ngày mùng 9 Âm lịch hoàn thành công việc một cách xuất sắc, dễ được cấp trên tin tưởng và đồng nghiệp nể phục.

Dù có phần hướng nội, không thích giao tiếp xã hội nhiều, nhưng khi cần thiết, họ biết cách tạo thiện cảm và xây dựng các mối quan hệ bền chặt. Nhờ khả năng này, họ vừa duy trì sự tập trung trong công việc, vừa mở rộng được mạng lưới hỗ trợ quan trọng cho sự nghiệp.

Người sinh vào ngày mùng 9 Âm lịch vốn nổi bật với trí tuệ sắc bén và khả năng nhanh nhạy trong xử lý tình huống.

Vận trình tài lộc của những người sinh ngày mùng 9 Âm lịch trong tháng 8 Âm lịch khá rực rỡ. Đây là thời điểm thích hợp để họ khai thác năng lực sáng tạo và tận dụng các mối quan hệ có sẵn.

Thu nhập chính sẽ tăng ổn định, kèm theo nhiều nguồn thu phụ đáng kể từ các dự án tay trái, đầu tư hoặc kinh doanh nhỏ.

Những cơ hội hợp tác, dự án mới hay khoản đầu tư sinh lời có thể đến bất ngờ, đặc biệt nếu người sinh vào ngày mùng 9 Âm lịch chủ động nắm bắt và quyết đoán trong các quyết định.

Ngoài ra, tháng 8 Âm lịch này cũng phù hợp để thử sức với các công việc sáng tạo như viết lách, thiết kế, kinh doanh online hay phát triển cộng đồng; chỉ cần đầu tư thời gian và công sức, kết quả tài chính sẽ vượt ngoài mong đợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, giúp họ củng cố vị thế và tăng thêm sự ổn định cho tương lai.

Người sinh ngày 10 và 16 Âm lịch

Tử vi học có nói, những người sinh vào ngày mùng 10 hoặc 16 Âm lịch vốn nổi bật với tính siêng năng và tinh thần ham học hỏi bền bỉ. Họ luôn đặt ra những mục tiêu cao cả từ sớm và không ngại vượt qua thử thách để đạt được kiến thức uyên bác và kỹ năng chuyên môn vững vàng.

Nhờ sự thông minh và quyết tâm, những người sinh vào ngày mùng 10 hoặc 16 Âm lịch dễ dàng thích nghi với những tình huống khó khăn và luôn biết cách biến nghịch cảnh thành cơ hội phát triển.

Trong sự nghiệp, những người này thường được quý nhân phù trợ, đặc biệt thuận lợi trong các lĩnh vực quản lý, kinh doanh, chính phủ hay các vị trí đòi hỏi tư duy chiến lược.

Những người sinh vào ngày mùng 10 hoặc 16 Âm lịch vốn nổi bật với tính siêng năng và tinh thần ham học hỏi bền bỉ.

Họ dễ thăng tiến, mở rộng mạng lưới quan hệ và tích lũy thành tựu đáng kể. Vận trình tài lộc trong tháng 8 Âm lịch hứa hẹn nhiều cơ hội: thu nhập chính ổn định, kèm theo các khoản thu phụ từ đầu tư, kinh doanh hoặc dự án tay trái.

Đây cũng là thời điểm thích hợp để những người sinh vào ngày mùng 10 hoặc 16 Âm lịch triển khai các dự án mới hoặc thử sức với những ý tưởng sáng tạo, từ đó gia tăng lợi nhuận và củng cố vị thế cá nhân.

Ngoài sự nghiệp và tài vận, những người sinh ngày mùng 10 và 16 còn được hưởng cuộc sống thịnh vượng và giàu sang, ít gặp trở ngại lớn, vừa đạt được danh lợi vừa thụ hưởng phú quý.

Tháng này, việc duy trì các mối quan hệ xã hội và tham gia các hoạt động cộng đồng sẽ càng giúp họ thu hút may mắn, tạo tiền đề cho những bước tiến vượt bậc trong tương lai.

Người sinh ngày 26 Âm lịch

Theo tử vi, những người sinh vào ngày 26 Âm lịch thường mang trong mình năng lượng tích cực và sự thông minh bẩm sinh, khiến gia đình xung quanh luôn cảm thấy ấm áp và hòa thuận.

Từ khi còn nhỏ, người sinh vào ngày 26 Âm lịch đã thể hiện khả năng đặc biệt trong học tập, nghệ thuật hoặc các kỹ năng thực tiễn, giúp gia đình tự hào và hạnh phúc.

Chính sự hòa hợp và thấu hiểu mà họ mang đến là nền tảng để thúc đẩy sự thịnh vượng và thành công tài chính cho gia đình, bởi những người sinh ngày này thường biết cách cân bằng lợi ích cá nhân và tập thể.

Những người sinh vào ngày 26 Âm lịch thường mang trong mình năng lượng tích cực và sự thông minh bẩm sinh.

Trong tháng 8 Âm lịch, vận tài lộc của họ khá sáng: thu nhập chính ổn định, kèm theo các cơ hội từ đầu tư, công việc tay trái hoặc các dự án nhỏ đều mang lại lợi nhuận bất ngờ.

Người sinh vào ngày 26 Âm lịch có khả năng nhìn nhận cơ hội nhanh chóng và biết cách tận dụng mối quan hệ xã hội để mở rộng nguồn thu.

Ngoài ra, tinh thần biết ơn và hòa nhã giúp họ luôn nhận được sự hỗ trợ từ bạn bè, đồng nghiệp và người thân, góp phần gia tăng tài lộc và củng cố vị thế cá nhân trong công việc lẫn cuộc sống.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

(Theo Sohu)

