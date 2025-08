Anh Tú gây bất ngờ khi mặc trang phục công an lên sân khấu, Nguyễn Trần Trung Quân hợp ca với các học trò

Hào hùng và lắng đọng với "Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam"

Chương trình nghệ thuật đặc biệt Bản hùng ca Công an nhân dân Việt Nam do Bộ Công an tổ chức diễn ra vào tối qua (2/8) tại Nhà hát Lớn Hà Nội đã mang đến nhiều cảm xúc hào hùng và lắng đọng cho người xem.

Chương trình với rất nhiều tiết mục được đầu tư công phu, giàu tính nghệ thuật và giàu thông điệp… là món quà tinh thần đặc biệt mà lực lượng Công an nhân dân gửi tới nhân dân và khán giả truyền hình.

Tiết mục mở màn chương trình do Dàn hợp xướng là các nghệ sĩ - chiến sĩ… của Bộ Công an thể hiện. Ảnh: BTC

Đây cũng là dịp để giới thiệu, tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ cảnh vệ Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; đồng thời, góp phần giáo dục truyền thống, lan tỏa niềm tự hào và niềm tin của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung, lực lượng cảnh vệ nói riêng.

Chương trình được chia thành 3 chương chính: Người chiến sĩ Công an nhân dân trong dáng hình Tổ quốc; Tự hào Tổ quốc tôi yêu và Kỷ nguyên mới – Vững bước tương lai.

Trong hơn 2 giờ đồng hồ, chương trình đã dẫn dắt khán giả đi qua nhiều miền âm nhạc. Những giai điệu hào hùng, thể hiện tinh thần và bản lĩnh của người chiến sĩ Công an nhân dân cho đến những giai điệu sâu lắng khi hát về Tổ quốc Việt Nam.

Đại úy, ca sĩ Trần Thu Hương thể hiện ca khúc "Những bàn chân lặng lẽ" của nhạc sĩ Vũ Thảo. Ảnh: BTC

Thiếu tá Nguyễn Thu Hà nền nã với áo dài khi hát ngợi ca lực lượng Công an nhân dân. Ảnh: BTC

Nếu ở chương đầu, các tiết mục đều do các ca sĩ của lực lượng Công an nhân dân thể hiện như: Thiếu tá Nguyễn Thu Hà, Đại úy Trần Thu Hường, Dàn hợp xướng là các nghệ sĩ - chiến sĩ…

Các tác phẩm sâu sắc về hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân như: Hào khí 80 năm Công an nhân dân, Phía sau những bình yên, Những bàn chân lặng lẽ…

Đặc biệt, ca khúc Nguyện thề vì bình yên là một sáng tác mới mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung viết riêng cho lực lượng Công an nhân dân được dàn dựng khi trầm sâu, da diết; khi mạnh mẽ, hào hùng, linh thiêng...

Tiết mục như một bản hùng ca về cuộc đời những người chiến sĩ Công an nhân dân - những “lá chắn thép” một lòng kiên trung, bất khuất; cầm chắc tay súng; âm thầm, lặng lẽ hy sinh cả máu xương; dùng cả sinh mệnh của mình để bảo vệ từng giây phút bình an cho Tổ quốc, cho nhân dân; để giữ vững dáng hình Tổ quốc uy nghi, vững vàng, với sự tận hiến không lời…

Võ Hạ Trâm với ca khúc "Nguyện là người Việt Nam". Ảnh: BTC

Trong chương trình, một số tác phẩm mới được sáng tác riêng cho chương trình và được biểu diễn lần đầu tiên trên sân khấu cũng mang đến nhiều màu sắc âm nhạc tươi mới. Trong đó, Nguyện là người Việt Nam được thể hiện bởi giọng hát đầy nội lực của ca sĩ Võ Hạ Trâm, theo phong cách sử thi hùng tráng, kết nối hàng triệu trái tim khán giả xem truyền hình.

Dân ta hát dân ca được thể hiện bởi giọng hát Anh Tú - Quán quân The Masked Singer Vietnam - Ca sĩ mặt nạ mùa 2.

Anh Tú gây bất ngờ khi mặc trang phục của ngành Công an song ca cùng Ly Ly. Ảnh: BTC

Giữa hòa bình được ca sĩ LyLy và Anh Tú sáng tác riêng cho chính mình hát. Với tiết mục này, Anh Tú mặc trang phục của ngành Công an nhân dân và hát với một phong cách rất mới.

Cũng trong chương trình, nhiều tác phẩm âm nhạc vốn đã rất quen với người yêu nhạc đã được hòa âm phối khí lại theo phong cách mới như: Quê hương (ca sĩ LyLy), Tự nguyện (ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng), mashup Việt Nam quê hương tôi - Hello Vietnam (ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân cùng các học trò Công Ken, Christ V, Quinzel, Noah)…

Ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân lần đầu song ca cùng Denis Đặng. Ảnh: BTC

Đặc biệt, tiết mục Tự nguyện đánh dấu lần đầu tiên ca sĩ Nguyễn Trần Trung Quân và Denis Đặng hát song ca. Cả hai đại diện cho thế hệ trẻ của giới nghệ sĩ nói riêng và thế hệ trẻ của Việt Nam nói chung, cất cao giọng hát, mang lý tưởng cuộc đời sâu sắc, thôi thúc các thế hệ trẻ dấn thân và cống hiến cho Tổ quốc Việt Nam.

Tất cả các tác phẩm cùng hòa quyện, tạo nên cảm xúc một tình yêu quê hương, đất nước, Tổ quốc Việt Nam khi da diết, khi hào hùng, tràn đầy lòng tự hào, lòng tự tôn dân tộc… Xây đắp nên hình ảnh Việt Nam tươi đẹp, vươn mình trong kỷ nguyên mới.