Bà Bùi Huyền Mai làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội

Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội nhất trí phân công và giới thiệu bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, để hiệp thương giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2024–2029.

Đồng thời, theo Quyết định số 63-QĐ/ĐU ngày 3/11/2025 của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP Hà Nội, bà Bùi Huyền Mai được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2025–2030.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội trao quyết định và tặng hoa cho bà Bùi Huyền Mai.

Cũng tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy công bố Quyết định số 218-QĐ/TU về việc phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025–2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội phân công ông Nguyễn Văn Thắng đến công tác tại Liên đoàn Lao động TP Hà Nội để kiện toàn và giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

Trong ngày 4/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ 6, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024–2029.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương, nhất trí cử bà Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024–2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Bùi Huyền Mai bày tỏ niềm vinh dự và xúc động, cảm ơn sự tin tưởng của Ban Thường vụ Thành ủy, tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội cùng các tổ chức thành viên.

Bà khẳng định sẽ nỗ lực cao nhất, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, cùng tập thể MTTQ TP Hà Nội duy trì, phát huy truyền thống gắn bó, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại, nhân dân hạnh phúc.

Bà Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, trong thời gian tới, MTTQ TP Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đồng thời chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đồng thời

Bà khẳng định sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, phát huy kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, để “ngôi nhà” MTTQ ngày càng phát triển, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ và nhân dân TP Hà Nội.