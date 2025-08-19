Chiều 19/8, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ. Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội chủ trì và trao quyết định.

Hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ tại Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Quang

Theo Quyết định số 9765, ngày 19/8/2025, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội điều động, phân công bà Bùi Huyền Mai (sinh ngày 3/9/1975), Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Thanh Xuân nhiệm kỳ 2025-2030; điều động về công tác tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, giới thiệu để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội nhiệm kỳ 2024-2029.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định cho bà Bùi Huyền Mai. Ảnh: Nguyễn Quang

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, việc kiện toàn nhân sự tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là bước chuẩn bị quan trọng hướng tới Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông đánh giá, bà Bùi Huyền Mai là cán bộ được rèn luyện qua nhiều cương vị công tác, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhấn mạnh khối lượng công việc lớn của thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Văn Phong cho biết, Hà Nội đang chuẩn bị cho nhiều sự kiện chính trị quan trọng như kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tổ chức Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVIII và phục vụ Đại hội XIV của Đảng. Trong đó, MTTQ các cấp có vai trò then chốt trong việc tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế sôi nổi, đoàn kết và lan tỏa tinh thần yêu nước.

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chúc mừng bà Bùi Huyền Mai. Ảnh: Nguyễn Quang

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đề nghị bà Bùi Huyền Mai nhanh chóng nắm bắt công việc, hỗ trợ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội trong việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm.

Ông bày tỏ kỳ vọng MTTQ TP Hà Nội sẽ tiếp tục là lực lượng nòng cốt, gương mẫu, phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Thủ đô, đồng thời góp phần xây dựng hình ảnh người dân Hà Nội thanh lịch, văn minh, nhân văn, nghĩa tình, sẵn sàng chào đón bạn bè trong nước và quốc tế.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Huyền Mai trân trọng cảm ơn Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tin tưởng giao trọng trách mới. Bà khẳng định sẽ nỗ lực bắt tay ngay vào công việc, cùng tập thể Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đoàn kết, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành tốt các nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu mà Thành ủy giao phó.

Chiều cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị lần thứ tư, khóa XVIII để hiệp thương, kiện toàn các chức danh Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhiệm kỳ 2024 - 2029, trong đó có chức danh Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội với bà Bùi Huyền Mai.