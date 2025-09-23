Chủ đề nóng

Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'

Thứ ba, ngày 23/09/2025 21:36 GMT+7
Căng thẳng leo thang giữa Nga và NATO khi Ba Lan tuyên bố sẽ bắn hạ mọi máy bay hoặc tên lửa xâm phạm không phận, đồng thời cảnh báo Moscow không được “than vãn” nếu điều đó xảy ra ngay tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, theo Euronews.
Ba Lan cảnh báo Nga không nên "than vãn" nếu máy bay của họ bị bắn hạ trên không phận NATO. Ảnh Euronews.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski thẳng thừng gửi thông điệp tới Nga: “Nếu một quả tên lửa hoặc máy bay nào khác xâm nhập không phận của chúng tôi – dù cố ý hay vô tình – và bị bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, thì xin đừng đến đây than vãn. Các vị đã được cảnh báo rồi".

Leo thang căng thẳng

Tuyên bố cứng rắn của Ba Lan được đưa ra sau khi Estonia báo cáo ba tiêm kích Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút hôm thứ Sáu. Trước đó chỉ hơn một tuần, NATO cũng đã bắn hạ nhiều UAV Nga trên bầu trời Ba Lan, làm dấy lên lo ngại chiến tranh Ukraina có thể lan rộng.

Tại cùng phiên họp, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo: “Những hành động liều lĩnh của Nga đang đẩy nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga lên rất cao. Liên minh của chúng tôi mang tính phòng thủ, nhưng xin đừng ảo tưởng – chúng tôi sẵn sàng bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO".

Đáp lại, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy bác bỏ chỉ trích, gọi đây là nỗ lực nhằm “đổ lỗi cho Nga về mọi thứ”.

Ba Lan tuyên bố bắn hạ mọi mục tiêu xâm phạm

Trong cuộc họp báo riêng hôm thứ Hai, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào xâm phạm không phận và bay qua Ba Lan – chuyện đó không có gì phải bàn cãi".

Ngày thứ Ba, NATO dự kiến họp tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Liên minh, theo yêu cầu từ Estonia. Điều khoản này cho phép một quốc gia thành viên kêu gọi thảo luận khi toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh bị đe dọa.

Trước đó trong tháng, Ba Lan cũng từng kích hoạt cơ chế này sau khi nhiều UAV Nga xâm nhập, khiến NATO triển khai chiến dịch Eastern Sentry nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía đông.

Sai lầm đau đớn nhất phương Tây mắc phải liên quan đến Nga

Trong những năm qua, chính sách của phương Tây đối với Nga và Trung Quốc đã bộc lộ nhiều thiếu sót mang tính chiến lược - bài đăng trên tờ UnHerd của Anh đã chỉ ra những sai lầm của phương Tây khiến Trung Quốc giờ đây là đồng minh quan trọng nhất đối với Nga so với mối quan hệ lúc nóng lúc lạnh giữa Mỹ và Ukraine.

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Ukraine ồ ạt giáng đòn sấm sét san phẳng kho đạn khổng lồ, kho UAV 19.000 chiếc, bắn nát S-400 của Nga

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Một chiếc trực thăng chở ông Trump bị tấn công

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Lộ diện 8 nước châu Âu vẫn âm thầm làm ăn với Nga

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức
Thể thao

Bí quyết thành công của CLB Công an TP.HCM nằm ở... HLV Lê Huỳnh Đức

Thể thao

Bằng bản lĩnh và tài cầm quân, HLV Lê Huỳnh Đức đang viết nên một chương đặc biệt trong hành trình của CLB Công an TP.HCM tại V.League 2025/2026.

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây
Thế giới

Quân đội Ukraine sẽ sụp đổ vào cuối năm - ông Zelensky báo tin xấu thảm khốc cho phương Tây

Thế giới

Ukraina đang rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng khi ngân sách quốc phòng có nguy cơ thiếu hụt ngay trong năm nay, trong khi năm tới cần hơn 100 tỷ USD để duy trì bộ máy nhà nước và quân đội. Trước tình thế đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận khả năng Kiev có thể sụp đổ trước cuối năm, đồng thời không loại trừ việc phải chấm dứt xung đột với Nga, theo RIA Novosti.

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy
Điện Biên Hôm Nay

Điện Biên: Nâng cao nhận thức cộng đồng về An toàn điện và Phòng cháy chữa cháy

Điện Biên Hôm Nay

Sáng nay (23/9), Đội Quản lý Điện lực Khu vực Điện Biên Phủ đã phối hợp cùng xã Mường Phăng (tỉnh Điện Biên) tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về an toàn điện, phòng chống cháy nổ và sử dụng điện hiệu quả.

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội 'khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội'
Tin tức

Sự thật thông tin xôn xao mạng xã hội "khai quật được nhiều tiền cổ cùng 1 thanh kiếm cổ ở Hà Nội"

Tin tức

Chiều 23/9, mạng xã hội rộ lên thông tin khiến dư luận không khỏi xôn xao rằng trong quá trình đào móng xây dựng lại ngôi nhà thờ cổ của một dòng họ tại xóm Trại, làng Tốt Động (xã Quảng Bị, TP.Hà Nội), bất ngờ khai quật được khoảng 1 tạ tiền cổ cùng một thanh kiếm được cho là có niên đại hàng trăm năm...

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được
Tin tức

Tổng Bí thư: Nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được

Tin tức

Tại buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, vừa qua ông gợi ý xây dựng viện dưỡng lão bán trú, nhưng nếu lương hưu 6 triệu đồng mà viện dưỡng lão thu 10 triệu đồng thì có mở ra người già cũng không vào được. Do đó phải có giải pháp và Trung ương đã bàn đến việc này.

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến
Thế giới

Chỉ huy Ukraine gây phẫn nộ vì ép lính đi xây nhà riêng cho mình giữa thời chiến

Thế giới

Văn phòng Tổng công tố Ukraine cho biết vừa phanh phui một vụ bê bối nghiêm trọng: Chỉ huy một đơn vị quân đội tại tỉnh Rivne đã ép cấp dưới tham gia xây dựng nhà riêng của mình giữa thời chiến đồng thời rút ruột ngân sách nhà nước hơn 1,3 triệu hryvnia (khoảng 34.000 USD).

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?
Thể thao

Tin tối (23/9): Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu?

Thể thao

Rời CLB CAHN, Nguyễn Đình Bắc sang Nhật Bản thi đấu? CLB CAHN mất 3 trụ cột ở trận gặp Cebu; Ronaldo bị France Football “ngó lơ”; bố Yamal bức xúc khi con trai không thể giành Quả bóng Vàng; Lothar Matthaus đưa bạn gái kém 38 tuổi dự gala Quả bóng Vàng.

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh
Pháp luật

Bắt 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội - Quảng Ninh

Pháp luật

Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ 2 đối tượng dùng súng tự chế bắn vỡ kính ô tô đang lưu thông trên cao tốc Hà Nội – Quảng Ninh.

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9
Tin nông nghiệp

Ứng phó với siêu bão Ragasa, Hưng Yên dự kiến cấm biển từ trưa mai, 24/9

Tin nông nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên yêu cầu các đơn vị tập trung cao nhất cho công tác ứng phó với siêu bão Ragasa. Với 8 xã ven biển, vị lãnh đạo UBND tỉnh Hưng Yên lưu ý chủ động kích hoạt phương án phòng, chống và ứng phó với bão ở mức cao nhất.

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng
Xã hội

Chủ tịch TP Cần Thơ Trần Văn Lâu tặng bằng khen cho Chủ tịch HĐQT Trường Đại học Nam Cần Thơ Nguyễn Tiến Dũng

Xã hội

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu đã tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân Trường Đại học Nam Cần Thơ, trong đó có ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch HĐQT Trường nhân dịp lễ khai giảng năm học mới (2025-2026).

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 
Về làng

Bí mật giúp một ngôi làng ở Lào Cai lọt top 6 làng đẹp nhất châu Á 

Về làng

Tả Van (Sa Pa, Lào Cai) vừa được South China Morning Post xếp vào top 6 ngôi làng đẹp nhất châu Á. Với ruộng bậc thang vàng óng và văn hóa bản địa độc đáo, Tả Van trở thành điểm đến khiến du khách say mê.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền 'khủng'
Tin tức

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói về các trang thông tin điện tử copy báo chí thu tiền "khủng"

Tin tức

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, có nhiều trang tin không phải tờ báo nhưng doanh thu lớn hơn nhiều cơ quan báo chí, số lượng chỉ có 5 người vì họ dùng công nghệ, copy đưa lên.

Gấp rút xây dựng chuẩn nghèo cho giai đoạn mới
Lao động việc làm

Gấp rút xây dựng chuẩn nghèo cho giai đoạn mới

Lao động việc làm

Theo các chuyên gia, về cơ bản phương pháp đo lường giảm nghèo đa chiều giai đoạn mới vẫn dựa trên tiêu chuẩn quốc tế như trước đây, dựa trên quyền con người quyền được tiếp cận an sinh. Ngoài ra, phương pháp đo lường mới có bổ sung nâng cấp một số tiêu chí, chiều khi rà soát, bình xét.

Pháp dẫn đầu loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine giữa làn sóng phẫn nộ vì cuộc chiến đẫm máu của Israel ở Gaza
Thế giới

Pháp dẫn đầu loạt quốc gia công nhận Nhà nước Palestine giữa làn sóng phẫn nộ vì cuộc chiến đẫm máu của Israel ở Gaza

Thế giới

Pháp cùng nhiều quốc gia phương Tây ngày 22/9 chính thức tuyên bố công nhận Nhà nước Palestine tại Liên Hợp Quốc (LHQ), động thái được xem là đòn giáng mạnh vào vị thế ngoại giao của Israel giữa lúc chiến dịch quân sự ở Gaza leo thang và các khu định cư tại Bờ Tây bị mở rộng.

Tử vi ngày mai: 4 con giáp dũng cảm, dám đi ngược chiều gió, cuối tháng 9 bội thu sự nghiệp, tài lộc như mưa
Gia đình

Tử vi ngày mai: 4 con giáp dũng cảm, dám đi ngược chiều gió, cuối tháng 9 bội thu sự nghiệp, tài lộc như mưa

Gia đình

Theo tử vi ngày mai, từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 11, 4 con giáp sẽ trải qua những khoảnh khắc huy hoàng của riêng mình, sự nghiệp và tài lộc đều thăng hoa.

NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này
Văn hóa - Giải trí

NSND Mai Hoa thể hiện đậm tính “nữ quyền” trong ca khúc đặc biệt này

Văn hóa - Giải trí

Ca khúc “Chị tôi” được NSND Mai Hoa thể hiện gây ấn tượng mạnh khi có sự hòa trộn giữa tiết tấu trẻ trung của âm nhạc hiện đại kết hợp với âm nhạc mang màu sắc dân gian, giữ sự da diết không bi lụy mà đậm tính “nữ quyền".

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực
Nhà nông

Phó Chủ tịch Thường trực Hội NDVN Phan Như Nguyện: Xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ phẩm chất và năng lực

Nhà nông

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng chí Phan Như Nguyện, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch thường trực BCH Trung ương Hội Nông dân Việt Nam đã có bài tham luận. Dân Việt xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài tham luận.

Gia Lai triển khai 2 dự án 'khủng', Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi
Kinh tế

Gia Lai triển khai 2 dự án "khủng", Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu không để người dân thiệt thòi

Kinh tế

Tại phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm quốc gia tỉnh Gia Lai ngày 23/9, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hai dự án lớn gồm đường sắt tốc độ cao và cao tốc Quy Nhơn – Pleiku có ý nghĩa chiến lược, tạo động lực phát triển mới cho tỉnh. Ông yêu cầu các địa phương khẩn trương hoàn thiện công tác bồi thường, tái định cư, đặc biệt chú trọng giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại của người dân, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, tránh phát sinh khiếu kiện kéo dài.

Loại quả xuất xứ từ Trung Đông này đến là lạ, cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát, đâu là bí mật?
Nhà nông

Loại quả xuất xứ từ Trung Đông này đến là lạ, cắn dọc thì ngọt, cắn ngang thì chát, đâu là bí mật?

Nhà nông

Lý giải về sự khác biệt trong hương vị khi cắn dọc và cắn ngang một quả chà là tươi là câu chuyện thú vị xoay quanh cấu trúc đặc biệt của loại quả này.

Ousmane Dembele: Từ “bệnh nhân người Pháp” đến Quả Bóng Vàng 2025
Thể thao

Ousmane Dembele: Từ “bệnh nhân người Pháp” đến Quả Bóng Vàng 2025

Thể thao

Ousmane Dembele đã trở thành chủ nhân Quả Bóng Vàng 2025 sau một mùa giải 2024/2025 phi thường cùng CLB Paris Saint Germain (PSG) và anh đã chứng minh, khi biết phát huy tài năng kèm theo quyết tâm cao độ thì điều tuyệt vời nhất sẽ trở thành sự thật.

MV của nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo website cá độ, bị xử lý trong trường hợp nào?
Bạn đọc

MV của nhóm Ngũ hổ tướng bị nghi quảng cáo website cá độ, bị xử lý trong trường hợp nào?

Bạn đọc

Êkíp, diễn viên tham gia MV của nhóm nhạc Ngũ Hổ Tướng bị mời làm việc, liên quan hình ảnh website cờ bạc xuất hiện trong phim ngắn này, dù ca sĩ Ưng Hoàng Phúc từng phủ nhận.

Một đảng viên TP HCM là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo mát tay, trồng 3 loại cây đang hot
Nhà nông

Một đảng viên TP HCM là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo mát tay, trồng 3 loại cây đang hot

Nhà nông

Ông Ngô Hữu Hiệp, đảng viên Chi bộ ấp 1, xã Trừ Văn Thố, TPHCM (sáp nhập từ xã Trừ Văn Thố, xã Cây Trường, ấp Bàu Lòng, thị trấn Lai Uyên, tỉnh Bình Dương) là tỷ phú nông dân với mô hình nuôi heo gia công (nuôi lợn), trồng cao su, trồng mít đỏ, trồng tre lấy măng đếm vội chả xuể. Ông Hiệp cũng là 1 trong các điển hình góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Vành đai pháo đài Donetsk rung chuyển: Nga tung đòn quyết định nghiền nát phòng tuyến Ukraine
Thế giới

Vành đai pháo đài Donetsk rung chuyển: Nga tung đòn quyết định nghiền nát phòng tuyến Ukraine

Thế giới

Mùa thu năm nay được dự báo sẽ mang đến thử thách khốc liệt mới cho quân đội Ukraine, khi Nga tăng cường chiến dịch nhằm chiếm toàn bộ vùng Donetsk – từng là trái tim công nghiệp của Ukraine và cũng là mục tiêu mà Moscow theo đuổi suốt nhiều năm, theo AP.

Xác minh thông tin bé gái bị bạo hành ở tỉnh Lâm Đồng
Xã hội

Xác minh thông tin bé gái bị bạo hành ở tỉnh Lâm Đồng

Xã hội

Chiều 23/9, trao đổi với Dân Việt, một vị lãnh đạo xã Tân Hải, tỉnh Lâm Đồng (huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, tổ công tác của xã Tân Hải đã đến làm việc với gia đình bé gái 15 tuổi được cho là bị người thân bạo hành gây xôn xao dư luận những ngày qua.

Năm 1957, Bác Hồ về thăm Quảng Bình bằng phương tiện gì?
Đông Tây - Kim Cổ

Năm 1957, Bác Hồ về thăm Quảng Bình bằng phương tiện gì?

Đông Tây - Kim Cổ

Ngày 16/6/1957, sân bay Đồng Hới trở thành chứng nhân lịch sử khi đón chiếc chuyên cơ Li-2 đưa Bác Hồ về thăm Quảng Bình. Chuyến bay đặc biệt ấy không chỉ là niềm tự hào của mảnh đất tuyến lửa, mà còn ghi dấu vai trò lịch sử của sân bay Đồng Hới – nơi từng gắn liền với những bước ngoặt quan trọng của dân tộc.

Tưởng nhớ nhà sử học kiệt xuất, người đặt nền móng ngành Việt Nam học ở Nga
Thế giới

Tưởng nhớ nhà sử học kiệt xuất, người đặt nền móng ngành Việt Nam học ở Nga

Thế giới

Ông là người đặt nền móng cho ngành Việt Nam học tại Nga, ông đã tạo dựng nên trường phái nghiên cứu mang đạm dấu ấn riêng về lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại. Đối với nhiều nhà sử học tại Nga và Việt Nam, ông là Người Thầy, người đã mở ra con đường vào khoa học cho họ, vun đắp tình yêu đối với Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Ý Đảng hòa quyện với lòng dân, chính quyền phải phục vụ nhân dân tốt hơn

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm xúc động trước sự đồng thuận của nhân dân trước những chủ trương của Đảng, đồng thời yêu cầu chính quyền phải sát dân, gần dân, phục vụ dân tốt hơn, kiên quyết loại bỏ những thủ tục rườm rà, giảm gánh nặng cho người dân và cán bộ.

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa 'xé lưới' Thép xanh Nam Định
Thể thao

Chân dung cựu sao U23 Việt Nam vừa "xé lưới" Thép xanh Nam Định

Thể thao

Ở trận cầu tâm điểm vòng 4 V.League 2025/26, hậu vệ Đỗ Thanh Thịnh ghi bàn vào lưới đội bóng cũ Thép xanh Nam Định giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng 2-0.

LHQ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam chuẩn bị Lễ mở ký văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng
Thế giới

LHQ hoan nghênh nỗ lực của Việt Nam chuẩn bị Lễ mở ký văn bản pháp lý toàn cầu đầu tiên về chống tội phạm mạng

Thế giới

bà Ghada Waly, Phó Tổng Thư ký LHQ, Tổng Giám đốc Văn phòng LHQ về Phòng chống Ma túy và Tội phạm (UNODC) bày tỏ sự cảm kích trước những nỗ lực của Việt Nam trong quá trình chuẩn bị tổ chức Lễ mở ký và cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các quốc gia hướng tới việc phê chuẩn và thực thi Công ước hiệu quả trong thời gian tới.

Cổ phiếu bất động sản ngập sắc đỏ, chỉ số VN-Index may mắn thoát hiểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản ngập sắc đỏ, chỉ số VN-Index may mắn thoát hiểm

Nhà đất

Phiên 23/9, cổ phiếu bất động sản phân hoá khi nhóm Vingroup suy yếu, toàn ngành giảm 0,19%. VN-Index dù rung lắc mạnh vẫn giữ sắc xanh nhờ lực đỡ từ nhóm ngân hàng.

