Ba Lan, Anh tung cảnh báo lạnh người tới Nga giữa Liên Hợp Quốc, đại diện của Moscow lập tức đáp trả 'rắn'





Ba Lan cảnh báo Nga không nên "than vãn" nếu máy bay của họ bị bắn hạ trên không phận NATO. Ảnh Euronews.

Phát biểu tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai, Ngoại trưởng Ba Lan Radosław Sikorski thẳng thừng gửi thông điệp tới Nga: “Nếu một quả tên lửa hoặc máy bay nào khác xâm nhập không phận của chúng tôi – dù cố ý hay vô tình – và bị bắn hạ, mảnh vỡ rơi xuống lãnh thổ NATO, thì xin đừng đến đây than vãn. Các vị đã được cảnh báo rồi".

Leo thang căng thẳng

Tuyên bố cứng rắn của Ba Lan được đưa ra sau khi Estonia báo cáo ba tiêm kích Nga xâm phạm không phận nước này trong 12 phút hôm thứ Sáu. Trước đó chỉ hơn một tuần, NATO cũng đã bắn hạ nhiều UAV Nga trên bầu trời Ba Lan, làm dấy lên lo ngại chiến tranh Ukraina có thể lan rộng.

Tại cùng phiên họp, Ngoại trưởng Anh Yvette Cooper cảnh báo: “Những hành động liều lĩnh của Nga đang đẩy nguy cơ xảy ra đối đầu trực tiếp giữa NATO và Nga lên rất cao. Liên minh của chúng tôi mang tính phòng thủ, nhưng xin đừng ảo tưởng – chúng tôi sẵn sàng bảo vệ bầu trời và lãnh thổ NATO".

Đáp lại, Phó Đại sứ Nga tại LHQ Dmitry Polyanskiy bác bỏ chỉ trích, gọi đây là nỗ lực nhằm “đổ lỗi cho Nga về mọi thứ”.

Ba Lan tuyên bố bắn hạ mọi mục tiêu xâm phạm

Trong cuộc họp báo riêng hôm thứ Hai, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk khẳng định: “Chúng tôi sẽ đưa ra quyết định bắn hạ bất kỳ vật thể bay nào xâm phạm không phận và bay qua Ba Lan – chuyện đó không có gì phải bàn cãi".

Ngày thứ Ba, NATO dự kiến họp tham vấn theo Điều 4 của Hiệp ước Liên minh, theo yêu cầu từ Estonia. Điều khoản này cho phép một quốc gia thành viên kêu gọi thảo luận khi toàn vẹn lãnh thổ hoặc an ninh bị đe dọa.

Trước đó trong tháng, Ba Lan cũng từng kích hoạt cơ chế này sau khi nhiều UAV Nga xâm nhập, khiến NATO triển khai chiến dịch Eastern Sentry nhằm tăng cường phòng thủ sườn phía đông.