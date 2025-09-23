Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Thế giới
Thứ ba, ngày 23/09/2025 16:22 GMT+7

Kiev dậy sóng: Nỗi lo ông Zelensky độc quyền quyền lực lan rộng, tương lai bất định của 'người hùng' Ukraine

+ aA -
Phương Đăng (theo Politico) Thứ ba, ngày 23/09/2025 16:22 GMT+7
Không chỉ các đối thủ chính trị mà nhiều nghị sĩ và đồng minh thân cận của Tổng thống Volodymyr Zelensky đang bày tỏ sự lo ngại về xu hướng tập trung quyền lực quá mức của ông, tờ Politico đưa tin.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (Ảnh: Getty).

Theo tờ Politico Europe, tại một cuộc họp kín trong Quốc hội tuần trước, ông Zelensky đã thể hiện sự bực tức với chính các nghị sĩ cùng đảng, đồng thời chỉ trích giới hoạt động xã hội và báo chí vì “không tạo dựng được hình ảnh đủ tích cực về Ukraine trước phương Tây”.

Ông cho rằng những tiếng nói phê phán tham nhũng hay vi phạm nhân quyền ở trong nước đã làm xao nhãng trọng tâm chiến tranh và gây khó khăn cho nỗ lực vận động quốc tế.

Khủng hoảng niềm tin sau cải cách chống tham nhũng

Bầu không khí căng thẳng càng thêm nghiêm trọng sau khi ông Zelensky tìm cách đặt hai cơ quan chống tham nhũng độc lập của Ukraine dưới sự kiểm soát của Viện Công tố – một động thái vấp phải phản ứng dữ dội. Đây cũng là nguyên nhân châm ngòi cho cuộc biểu tình đường phố lớn đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến tranh toàn diện vào năm 2022.

Trước sức ép từ dư luận trong nước và cảnh báo từ Liên minh châu Âu, ông Zelensky buộc phải rút lại dự luật này chỉ một ngày sau khi ký ban hành. Tuy nhiên, nhiều nghị sĩ cho biết họ bị ép buộc phải ủng hộ văn bản pháp lý gây tranh cãi và sau đó còn bị Phủ Tổng thống đổ lỗi cho thất bại.

Các cuộc khảo sát dư luận lâu nay cho thấy, ngay cả trong thời chiến, người dân Ukraine vẫn coi tham nhũng là vấn đề nội bộ lớn nhất. Do đó, nỗ lực “kiểm soát” các cơ quan chống tham nhũng càng làm gia tăng hoài nghi đối với phong cách điều hành cá nhân hóa của Tổng thống.

Đồng minh phương Tây kín đáo bày tỏ lo ngại

Không chỉ phe đối lập, một số nghị sĩ trong chính đảng cầm quyền cũng bắt đầu công khai nghi ngờ việc ông Zelensky sa thải hàng loạt quan chức độc lập và tập trung quyền lực vào nhóm cố vấn thân cận. Các nhân vật bị loại bỏ gần đây bao gồm Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Tư lệnh quân đội Valery Zaluzhny – nay trở thành Đại sứ tại Anh, cùng nhiều quan chức chủ chốt khác.

Ba nhà ngoại giao châu Âu tại Kiev tiết lộ với Politico rằng, dù tránh chỉ trích công khai để không bị Nga lợi dụng tuyên truyền, song nhiều đồng minh phương Tây đã kín đáo bày tỏ lo ngại về dấu hiệu “lệch chuẩn dân chủ” tại Ukraine.

Căng thẳng trong nội bộ về quyền lực của ông Zelensky

Việc Phủ Tổng thống hạn chế quyền giám sát của Quốc hội, đồng thời gia tăng các biện pháp hành chính như cấm một số nhóm cựu quan chức ngoại giao ra nước ngoài nếu không có phép, càng làm dấy lên tranh cãi.

Chính ông Kuleba – một trong những người bị ảnh hưởng – nhận định đây là động thái mang tính chính trị, “cho thấy vấn đề sâu xa hơn trong cách vận hành quyền lực”.

Trong khi đó, những người ủng hộ ông Zelensky lập luận rằng thời chiến đòi hỏi một bàn tay cứng rắn, quyết đoán. Chánh văn phòng Tổng thống Andriy Yermak từng khẳng định: “Trong chiến tranh, quyết định cần được đưa ra nhanh chóng và rõ ràng”.

Tuy nhiên, các nhà quan sát đã so sánh cách tiếp cận của ông Zelensky với cựu Thủ tướng Anh Winston Churchill trong Thế chiến II, người đã mở rộng chính phủ để huy động nhân tài từ nhiều đảng phái, thay vì tập trung quyền lực vào một nhóm nhỏ.

Tương lai chính trị bất định

Khi chiến sự vẫn ác liệt và triển vọng bầu cử hậu chiến chưa rõ ràng, câu hỏi đặt ra là liệu Tổng thống Zelensky - người từng được mệnh danh là "người hùng" Ukraine trong thời chiến có thể duy trì được sự ủng hộ nội bộ mà không làm xói mòn các thiết chế dân chủ. Như một nghị sĩ cầm quyền thẳng thắn thừa nhận: “Ở Ukraine hiện nay, hoặc bạn đứng cùng ông Zelensky, hoặc bạn bị coi là kẻ phục vụ Nga”.

Trong bối cảnh chiến tranh bước sang năm thứ tư, những tranh cãi về tập trung quyền lực không chỉ đặt ra thách thức cho nội bộ chính quyền Kiev, mà còn có nguy cơ ảnh hưởng đến niềm tin của các đồng minh quốc tế – yếu tố sống còn với Ukraine trên cả chiến trường lẫn bàn đàm phán ngoại giao.

Tham khảo thêm

Siêu bão mạnh nhất hành tinh Ragasa trút 'bom nước' càn quét Philippines, Trung Quốc, Đài Loan báo động khẩn

Siêu bão mạnh nhất hành tinh Ragasa trút 'bom nước' càn quét Philippines, Trung Quốc, Đài Loan báo động khẩn

Một quốc gia NATO từng bắn hạ tiêm kích Su-24 Nga rồi lĩnh hậu quả thảm khốc và phải xin lỗi

Một quốc gia NATO từng bắn hạ tiêm kích Su-24 Nga rồi lĩnh hậu quả thảm khốc và phải xin lỗi

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

Ý tưởng tịch thu tài sản của Nga ngày càng không được ủng hộ trong Liên minh Châu Âu. Ngay cả Pháp cũng tỏ ra thận trọng. Tuy nhiên, Brussels quyết tâm thực hiện điều này.

Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Thế giới
Cao ủy EU về Thương mại và An ninh Kinh tế: Đã đến lúc nâng cấp quan hệ Việt Nam - EU lên đối tác chiến lược toàn diện

Một cường quốc châu Á ra tối hậu thư cho Mỹ để 'ngừng chơi' với Nga

Thế giới
Một cường quốc châu Á ra tối hậu thư cho Mỹ để 'ngừng chơi' với Nga

Ông Zelensky gửi cảnh báo lạnh người tới lãnh đạo Nga, tiết lộ ông Trump đã duyệt kế hoạch tấn công của Ukraine

Thế giới
Ông Zelensky gửi cảnh báo lạnh người tới lãnh đạo Nga, tiết lộ ông Trump đã duyệt kế hoạch tấn công của Ukraine

Ông Lukashenko nói với ông Zelensky: 'Hãy bình tĩnh, có một đề xuất tốt trên bàn'

Thế giới
Ông Lukashenko nói với ông Zelensky: 'Hãy bình tĩnh, có một đề xuất tốt trên bàn'

Đọc thêm

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?
Thể thao

Tuyển thủ Serbia hiện đang khoác áo SHB Đà Nẵng có gì đáng chú ý?

Thể thao

Tiền đạo Milan Makaric là tân binh của SHB Đà Nẵng ở mùa giải 2025/26. Hiện chân sút 29 tuổi đang là thành viên ĐT Serbia.

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine
Thế giới

Ông Trump khiến Châu Âu hoảng loạn với tuyên bố về Ukraine

Thế giới

Thông điệp của Donald Trump gửi tới châu Âu rằng họ phải tự lo cuộc chiến ở Ukraine đã gây chấn động khắp EU và các thủ đô châu Âu - theo báo Steigan của Na Uy.

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới
Tin tức

Các Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định, bầu giữ chức Bí thư tỉnh, thành nhiệm kỳ mới

Tin tức

Tuần qua (22-27/9), tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, chức danh Bí thư Tỉnh ủy, Thành ủy nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Bộ Chính trị chỉ định hoặc bầu tại đại hội.

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí
Tin tức

440 đại biểu dự phiên trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai, bầu Đoàn Chủ tịch gồm 17 đồng chí

Tin tức

Sáng nay (28/9), Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra phiên trù bị tại Trung tâm hội nghị tỉnh (phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai), với sự tham dự của 440 đại biểu đại diện cho trên 119 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ
Tin tức

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu ở Phú Thọ

Tin tức

Sáng 28/9, tại Phú Thọ, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khánh thành, thông xe cầu Phong Châu mới. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới dự Lễ khánh thành cầu Phong Châu mới.

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao
Nhà đất

Doanh nghiệp bất động sản “né” nhà giá rẻ vì chi phí đầu vào cao

Nhà đất

Giá chung cư Hà Nội leo thang do tiền sử dụng đất, chi phí đầu tư tăng mạnh và thủ tục kéo dài. Theo Cienco 5 Land, những rào cản này khiến doanh nghiệp ngại phát triển phân khúc nhà giá rẻ.

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La
Tin tức

Ủy viên Bộ Chính trị Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La

Tin tức

Sáng 24/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội.

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky
Thế giới

Đừng động vào chúng tôi - lãnh đạo quốc gia thành viên NATO gửi thông điệp gay gắt tới ông Zelensky

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban trên mạng xã hội đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky: “Hãy thôi đụng đến chúng tôi!”.

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức'
Thể thao

Huyền thoại bóng đá Malaysia Datuk Jamal Nasir: “Toàn bộ FAM nên từ chức"

Thể thao

Bóng đá Malaysia đang rơi vào hoàn cảnh ảm đạm chưa từng thấy, sau khi FIFA ra án phạt đình chỉ bảy tuyển thủ quốc gia trong vòng 12 tháng và buộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) nộp phạt lớn vì liên quan đến việc sử dụng giấy tờ giả.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Ai được miễn, giảm phí khi tham quan theo quy định mới nhất?
Bạn đọc

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam: Ai được miễn, giảm phí khi tham quan theo quy định mới nhất?

Bạn đọc

Mức thu phí tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là 40.000 đồng/người/lượt. Tuy nhiên, trẻ em, người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng và cựu chiến binh là những đối tượng được miễn phí tham quan. Đây là một trong những nội dung mới tại Thông tư 90/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Người phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang, bị rắn vây quanh, bám thành giếng suốt 54 giờ
Xã hội

Người phụ nữ rơi xuống giếng bỏ hoang, bị rắn vây quanh, bám thành giếng suốt 54 giờ

Xã hội

Một người phụ nữ Trung Quốc vừa được giải cứu kỳ diệu sau khi rơi xuống một giếng bỏ hoang. Bà phải bám chặt vào thành giếng suốt 54 giờ, chống chọi với kiệt sức, muỗi dày đặc và cả rắn nước cắn.

Nông thôn Tây Bắc: Giới trí thức tỉnh Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I
Lào Cai thi đua yêu nước

Nông thôn Tây Bắc: Giới trí thức tỉnh Lào Cai kỳ vọng vào Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I

Lào Cai thi đua yêu nước

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị quan trọng, diễn ra trong bối cảnh lần đầu tiên trong lịch sử, chính quyền địa phương vận hành theo mô hình 2 cấp. Cùng với các giới trong tỉnh, giới trí thức của tỉnh Lào Cai có nhiều kỳ vọng vào Đại hội lần thứ I của tỉnh.

Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Huế mất tích do bị nước cuốn trôi
Tin tức

Tìm thấy thi thể người phụ nữ ở Huế mất tích do bị nước cuốn trôi
9

Tin tức

Sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng và người dân đã tìm thấy thi thể nguời phụ nữ mất tích do bị nước cuốn trôi ở TP.Huế.

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”
Văn hóa - Giải trí

Lâm Khánh Chi: “4 năm kể từ ngày chính thức ly hôn, biết bao lần tôi tự lau nước mắt”

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, ca sĩ Lâm Khánh Chi đã tâm sự về cuộc sống của một bà mẹ đơn thân sau 4 năm ly hôn chồng kém 8 tuổi là Phi Hùng.

Clip cây xanh bật gốc đè ô tô ở Đà Nẵng, 6 người mắc kẹt thoát nạn trong gang tấc
Tin tức

Clip cây xanh bật gốc đè ô tô ở Đà Nẵng, 6 người mắc kẹt thoát nạn trong gang tấc

Tin tức

Sáng 28/9, một sự cố hi hữu xảy ra tại ngã tư Phan Hành Sơn - An Dương Vương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) khi một cây xanh bất ngờ bật gốc, đổ đè lên chiếc ô tô chở 6 người.

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học
Thể thao

“Thần đồng” HAGL lỡ hẹn trận đấu vòng 5 V.League 2025/2026 vì bận... đi học

Thể thao

Sau trận hòa PVF-CAND tại vòng 5 V.League 2025/2026, HLV Lê Quang Trãi của HAGL đã trả lời câu hỏi về tiền vệ Trần Gia Bảo, cũng như chia sẻ triết lý của đội bóng.

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn
Gia đình

Niềm vui nhân đôi, 3 con giáp có quý nhân phù trợ, tháng 10 sang kinh doanh lời to, thắng lớn

Gia đình

3 con giáp này hứa hẹn nhận được nhiều bất ngờ tốt lành vào tháng 10 này. Quý nhân xuất hiện kịp thời giúp đỡ, đường tài lộc rộng mở thênh thang.

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà
Tin tức

Nguyên Chủ tịch thị trấn Cái Nước, tỉnh Cà Mau, tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà

Tin tức

Ông Đ.V.M - nguyên Chủ tịch UBND Thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau (cũ) được người thân phát hiện tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà riêng.

Nhà ba gian làm chủ yếu từ gỗ mít, gỗ keo vàng, vẫn đón sáng tự nhiên ngay cả khi đóng hết cửa
Nhà đất

Nhà ba gian làm chủ yếu từ gỗ mít, gỗ keo vàng, vẫn đón sáng tự nhiên ngay cả khi đóng hết cửa

Nhà đất

Ngôi nhà ba gian tại Quảng Nam, xây dựng trên khu đất rộng 1.490 m2 với diện tích sàn 175 m2, vừa giữ nét truyền thống mộc mạc vừa mang đến không gian xanh, thoáng sáng và tiện nghi hiện đại.

Tây Hồ tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho Nhà hát Ngọc Trai và tuyến Đặng Thai Mai
Tin tức

Tây Hồ tăng tốc giải phóng mặt bằng, mở đường cho Nhà hát Ngọc Trai và tuyến Đặng Thai Mai

Tin tức

UBND phường Tây Hồ (Hà Nội) đang đẩy nhanh giải phóng mặt bằng cho hai dự án trọng điểm: tuyến đường Đặng Thai Mai và Nhà hát Ngọc Trai – Công viên văn hóa nghệ thuật, mở đường hình thành không gian giao thông, văn hóa đẳng cấp quanh Hồ Tây.

Chủ tịch Miss Universe Vietnam nói lý do chọn Hương Giang, tiết lộ nguyên nhân không tổ chức thi hoa hậu năm 2025
Văn hóa - Giải trí

Chủ tịch Miss Universe Vietnam nói lý do chọn Hương Giang, tiết lộ nguyên nhân không tổ chức thi hoa hậu năm 2025

Văn hóa - Giải trí

Ông Valentin Trần, Chủ tịch cuộc thi Miss Universe Vietnam cho rằng Hương Giang có đầy đủ yếu tố của một ứng viên mạnh trên đấu trường nhan sắc quốc tế.

Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức 'mất ghế'?
Thể thao

Tin sáng (28/9): Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?

Thể thao

Becamex TP.HCM “rơi tự do”, HLV Nguyễn Anh Đức "mất ghế"?Liverpool và M.U cùng theo đuổi Jarrad Branthwaite; Atletico Madrid muốn chiêu mộ Mason Greenwood; Thông tin trái chiều về khả năng HLV Mourinho tái hợp Karim Benzema; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo khoe vóc dáng gợi cảm.

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU
Thế giới

Ngoại trưởng Nga tuyên bố trước Liên Hợp Quốc: Nga không có ý định tấn công NATO, EU

Thế giới

Phương Tây nhiều lần phớt lờ đề nghị của Moscow về “bảo đảm an ninh” trên lục địa này, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết.

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?
Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Cần làm gì để thu hút doanh nghiệp Blockchain về Việt Nam?

Thị trường

Thị trường tài sản số hôm nay 28/9: Theo PGS. TS. Nguyễn Hữu Huân, Giảng viên Đại học UEH, việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa là phép thử cho năng lực quản trị.

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao
Ảnh

Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhận Cúp đặc biệt, giao lưu với VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao

Ảnh

Chiều 27/9, tại Hà Nội, Lễ bế mạc Hội thao chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương lần thứ I đã diễn ra. Đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam khóa X đã nhận Cúp đặc biệt và giao lưu với các VĐV đoạt giải bóng bàn tại Hội thao.

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải 'trả giá', nhập viện cấp cứu giữa đêm
Xã hội

Chạy theo lối sống đang thịnh hành, nhiều bạn trẻ phải "trả giá", nhập viện cấp cứu giữa đêm

Xã hội

Nhiều người trẻ đang tự huỷ hoại sức khỏe, khiến mình đến gần hơn với nguy cơ đột quỵ, thậm chí tử vong chỉ vì chạy theo lối sống này.

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15
Nhà nông

KHẨN: Tin bão mới nhất, bão số 10 đã ở trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng, cách Huế 170km, giật cấp 15

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 07 giờ ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,6 độ Vĩ Bắc; 109,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị-TP. Đà Nẵng, cách TP. Huế khoảng 170km về phía Đông.

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?
Bạn đọc

Đất rừng đặc dụng: Tổ chức kinh tế có được nhận chuyển nhượng từ cá nhân?

Bạn đọc

Tổ chức kinh tế không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng đặc dụng của cá nhân, trừ khi được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Luật Đất đai 2024 quy định cũng nêu rõ nhiều trường hợp khác không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất.

Vị tướng nào được gọi là 'Nhân Đồ', tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào được gọi là "Nhân Đồ", tàn ác bậc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng này được mệnh danh là “Nhân Đồ” với mức độ tàn ác bạc nhất lịch sử Trung Hoa cổ đại, hạ sát hàng vạn tù binh đầu hàng không thương tiếc.

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình
Thế giới

Tổng thống Mỹ điều quân tới Portland, dọa dùng ‘toàn lực’ trấn áp biểu tình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ra lệnh triển khai quân đội Mỹ tới thành phố Portland, bang Oregon, cho phép sử dụng “toàn lực” nếu cần thiết để trấn áp các cuộc biểu tình nhắm vào các trung tâm giam giữ nhập cư.

Tin đọc nhiều

1

"Khởi đầu của sự hỗn loạn", EU đã có động thái vụng về với Nga

'Khởi đầu của sự hỗn loạn', EU đã có động thái vụng về với Nga

2

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

Cầu thủ nữ xinh nhất Việt Nam mừng sinh nhật 24 bằng bộ ảnh rạng rỡ

3

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

Kỳ bí phép thuật của người Rục trên đỉnh Trường Sơn

4

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

Xây 600 cây cầu nông thôn, nguyên Bộ trưởng Cao Đức Phát bày tỏ thán phục Tổng hội Nông nghiệp và PTNT

5

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt

Nghệ sĩ Nhân dân được mệnh danh là mỹ nhân màn ảnh Việt bất ngờ đuổi theo người đi đường vì lý do đặc biệt