Ba Lan trả điệp viên Nga Molchanov cho Ukraine

Thông báo của SSU ngày 2/4 cho biết: "Ban đầu ông bị giam giữ tại Ba Lan và hiện đang ở một trong những trung tâm giam giữ trước khi xét xử của Kiev. Vụ án liên quan đến một 'chuyên gia chính trị' từ nhóm truyền thông của doanh nhân Viktor Medvedchuk, người bị tình nghi phản quốc.

Điệp viên Nga Kyrylo Molchanov. Ảnh Pravda

Theo tài liệu vụ án, Kyrylo Molchanov đã được tuyển dụng và làm việc đồng thời cho hai cơ quan tình báo của Nga là FSB và Cơ quan Tình báo Đối ngoại của Nga. Theo chỉ thị của Nga, đối tượng đã tham gia vào việc làm mất uy tín của Ukraine trên trường quốc tế và làm mất ổn định tình hình ở các quốc gia đối tác". SSU không nêu tên nhà tuyên truyền này, nhưng Ukrainska Pravda có thông tin rằng đó là Molchanov.

Năm 2022, Molchanov đến Nga, nơi ông trở thành một trong những nhà tư tưởng chủ chốt đằng sau các dự án truyền thông liên kết với Điện Kremlin – The Other Ukraine và Voice of Europe.

Molchanov cũng là khách mời thường xuyên trên các chương trình trò chuyện do chuyên gia tuyên truyền người Nga Vladimir Solovyov dẫn chương trình, xuất hiện 35 lần chỉ riêng trong năm 2023, được cho là nơi ông biện minh cho hành động tấn công của Nga và phát tán thông tin sai lệch về Ukraine.

Ngoài ra, Molchanov còn tổ chức các cuộc biểu tình đường phố ở EU để thúc đẩy lợi ích của Điện Kremlin, kêu gọi chấm dứt sự hỗ trợ quốc tế cho Ukraine.

Molchanov công khai kêu gọi dàn dựng các cuộc tấn công có chủ đích ở Ukraine, sử dụng kênh Telegram của mình để thường xuyên chia sẻ các chương trình trò chuyện tình báo của Nga thu thập dữ liệu trinh sát về lực lượng phòng thủ của Ukraine.

Molchanov đã được thông báo về tình nghi theo Điều 436-2.3 và Điều 111-1.6 của Bộ luật Hình sự Ukraine.