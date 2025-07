Đây là những công đoạn cuối cùng để bảo đảm quá trình phục vụ người dân và doanh nghiệp không bị gián đoạn trong giai đoạn mới: Một phần của TP.HCM mới với tổng diện tích hơn 6.700km² và dân số thống kê gần 14 triệu người.

Các băng rôn, biểu ngữ chào mừng, các bảng hiệu mới đã được lắp đặt xong. Bên trong các trụ sở và trung tâm phục vụ hành chính công cũng đã hoàn thành việc sắp xếp hồ sơ, tài liệu để sẵn sàng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Biểu ngữ chào mừng ở phường Vũng Tàu (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) thuộc TP.HCM mới từ ngày 1/7/2025. Ảnh: Bảo Khánh/báo Bà Rịa - Vũng Tàu

Bắt đầu ngày 1/7, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu mới có 30 phường, xã và đặc khu Côn Đảo. Thời gian qua, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, TP.Vũng Tàu đã chỉ đạo sát sao các địa phương chuẩn bị cho giai đoạn chuyển đổi.

Tại lễ “Họp mặt kỷ niệm 34 năm Ngày thành lập tỉnh” (12/8/1991 - 12/8/2025) ngày 27/6 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Thọ bày tỏ niềm xúc động và tự hào khi nhìn lại hành trình 34 năm hình thành và phát triển của Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ một địa phương còn nhiều khó khăn vào những năm đầu tái lập, đến nay, Bà Rịa - Vũng Tàu đã trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của cả nước.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Hồ Tràm (khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu) sẵn sàng chính thức hoạt động từ 1/7/2025. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Thọ nhấn mạnh: Với ý chí vươn lên mạnh mẽ, tinh thần đoàn kết, sáng tạo và sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, Bà Rịa - Vũng Tàu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng. Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại; quy mô kinh tế đứng trong nhóm dẫn đầu cả nước, với GRDP năm 2024 đạt 17 tỷ USD, GRDP bình quân đầu người gấp đôi mức bình quân quốc gia; là một trong số ít địa phương tự cân đối ngân sách trong suốt gần 30 năm.

Ông Thọ bày tỏ niềm tin rằng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục đồng hành cùng TP.HCM và Bình Dương để phát triển mạnh mẽ hơn nữa, đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước.

Huyện Côn Đảo (ảnh) ở Bà Rịa - Vũng Tàu trở thành đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM từ 1/7/2025. Ảnh: Lê Tiến

Sau khi sắp xếp, Bà Rịa - Vũng Tàu có 18 xã, 11 phường và 1 đặc khu là Côn Đảo. Cụ thể được liệt kê như sau:



1. Nhập phường 1, phường 2, phường 3, phường 4, phường 5, phường Thắng Nhì, phường Thắng Tam thuộc thành phố Vũng Tàu thành phường Vũng Tàu của TP.HCM, có trụ sở tại UBND thành phố Vũng Tàu cũ.



2. Nhập phường 7, phường 8, phường 9, phường Nguyễn An Ninh thuộc thành phố Vũng Tàu thành phường Tam Thắng của TP.HCM, có trụ sở tại UBND phường Nguyễn An Ninh cũ.



3. Nhập phường 10, phường Thắng Nhất, phường Rạch Dừa thuộc thành phố Vũng Tàu thành phường Rạch Dừa, có trụ sở tại UBND phường 10.



4. Nhập phường 11, phường 12 thuộc thành phố Vũng Tàu thành phường Phước Thắng, có trụ sở tại UBND phường 12 cũ.



5. Giữ nguyên xã Long Sơn.



6. Nhập phường Phước Trung, phường Phước Nguyên, phường Long Toàn, phường Phước Hưng thuộc thành phố Bà Rịa thành phường Bà Rịa, có trụ sở tại UBND thành phố Bà Rịa cũ.



7. Nhập phường Kim Dinh, phường Long Hương, xã Tân Hưng thuộc thành phố Bà Rịa thành phường Long Hương, có trụ sở tại UBND phường Kim Dinh cũ.



8. Nhập phường Long Tâm, xã Hòa Long, xã Long Phước thuộc thành phố Bà Rịa thành phường Tam Long, có trụ sở tại UBND xã Hòa Long cũ.



9. Nhập phường Mỹ Xuân, phường Phú Mỹ thuộc thành phố Phú Mỹ thành phường Phú Mỹ, có trụ sở tại UBND thành phố Phú Mỹ cũ.



10. Nhập phường Hắc Dịch, xã Sông Xoài thuộc thành phố Phú Mỹ thành phường Tân Thành, có trụ sở tại UBND phường Hắc Dịch cũ.



11. Nhập phường Tân Phước, phường Phước Hòa thuộc thành phố Phú Mỹ thành phường Tân Phước, có trụ sở tại UBND phường Phước Hòa cũ.



12. Nhập phường Tân Hòa, phường Tân Hải thuộc thành phố Phú Mỹ thành phường Tân Hải, có trụ sở tại UBND phường Tân Hải cũ.



13. Nhập xã Châu Pha, xã Tóc Tiên thuộc thành phố Phú Mỹ thành xã Châu Pha, có trụ sở tại UBND xã Châu Pha cũ.



14. Nhập thị trấn Ngãi Giao, xã Bình Ba, xã Suối Nghệ thuộc huyện Châu Đức thành xã Ngãi Giao, có trụ sở tại Trung tâm hành chính - chính trị huyện Châu Đức cũ.



15. Nhập xã Bình Giã, xã BìnhTrung, xã Quảng Thành thuộc huyện Châu Đức thành xã Bình Giã, có trụ sở tại UBND xã Bình Giã cũ.



16. Nhập thị trấn Kim Long, xã Bàu Chinh, xã Láng Lớn thuộc huyện Châu Đức thành xã Kim Long, có trụ sở tại UBND thị trấn Kim Long cũ.



17. Nhập xã Cù Bị, xã Xà Bang thuộc huyện Châu Đức thành xã Châu Đức, có trụ sở tại UBND xã Xà Bang cũ.



18. Nhập xã Suối Rao, xã Xuân Sơn, xã Sơn Bình thuộc huyện Châu Đức thành xã Xuân Sơn, có trụ sở tại UBND xã Xuân Sơn cũ.



19. Nhập xã Đá Bạc, xã Nghĩa Thành thuộc huyện Châu Đức thành xã Nghĩa Thành, có trụ sở tại UBND xã Nghĩa Thành cũ.



20. Nhập thị trấn Phước Bửu, xã Phước Tân, xã Phước Thuận thuộc huyện Xuyên Mộc thành xã Hồ Tràm, có trụ sở tại UBND huyện Xuyên Mộc cũ.



21. Nhập xã Xuyên Mộc, xã Bông Trang, xã Bưng Riềng thuộc huyện Xuyên Mộc thành xã Xuyên Mộc, có trụ sở tại UBND xã Bông Trang cũ.



22. Nhập xã Hòa Hội, xã Hòa Bình, xã Hòa Hưng thuộc huyện Xuyên Mộc thành xã Hòa Hội, có trụ sở tại UBND xã Hòa Bình cũ.



23. Nhập xã Bàu Lâm, xã Tân Lâm thuộc huyện Xuyên Mộc thành xã Bàu Lâm, có trụ sở tại UBND xã Bàu Lâm cũ.



24. Giữ nguyên xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc cũ.



25. Giữ nguyên xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc cũ.



26. Nhập thị trấn Đất Đỏ, xã Láng Dài, xã Long Tân, xã Phước Long Thọ thuộc huyện Long Đất thành xã Đất Đỏ, có trụ sở tại Trung tâm hành chính - chính trị huyện Long Đất cũ.



27. Nhập thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, xã Phước Hưng thuộc huyện Long Đất thành xã Long Hải, có trụ sở tại UBND thị trấn Long Hải cũ.



28. Nhập thị trấn Long Điền, xã Tam An, huyện Long Đất thành xã Long Điền, có trụ sở tại Trung tâm hành chính - chính trị huyện Long Điền cũ.



29. Nhập thị trấn Phước Hải, xã Phước Hội thuộc huyện Long Đất thành xã Phước Hải, có trụ sở tại UBND xã Phước Hội cũ.



30. Chuyển huyện Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu) thành đặc khu Côn Đảo thuộc TP.HCM.