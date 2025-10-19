Đường hoa hoàng yến đẹp mê tơi-Nông thôn an toàn, xanh sạch đẹp-làng quê đáng sống

Những ngày giữa tháng 4/2025, đi trên các tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu (NTM kiểu mẫu) ở thôn Vinh Sơn, xã Nghĩa Thành (huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), chúng tôi ngỡ ngàng bởi sự thông thoáng, sạch đẹp.

Bà Trần Túy Phượng, Chi hội trưởng nông dân thôn Vinh Sơn cho biết, tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu được UBND xã phát động triển khai từ tháng 4/2023, dài hơn 1km, với hơn 300 cây hoa hoàng yến được trồng.

Hàng tuần, hội viên nông dân phối hợp với các đoàn thể trong thôn dọn vệ sinh, nhổ cỏ, tưới nước, bón phân, nhờ đó mà tuyến đường hoa nông thôn mới trồng hoa hoàng yến phát triển tốt, rực rỡ sắc vàng như hôm nay.

Theo Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thành-Trần Thị Hòe, sau 2 năm triển khai thực hiện khâu đột phá “50% các tuyến đường giao thông được trồng hoa” do UBND huyện Châu Đức phát động, toàn xã đã trồng hơn 60km tuyến đường hoa nông thôn mới, với gần 10.000 cây hoa hoàng yến, hoa tường vi được trồng.

“Việc xây dựng tuyến đường hoa nông thôn mới không chỉ giúp cảnh quan môi trường sạch đẹp mà còn nâng cao ý thức của người dân về bảo vệ môi trường, góp phần giữ vững các tiêu chí NTM kiểu mẫu trên địa bàn”, bà Hòe cho biết thêm.

Xác định vai trò quan trọng của hội viên trong xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã phát động phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đến từng chi hội cơ sở.

Qua đó, vận động cán bộ, hội viên tham gia đóng góp công sức, hiến đất mở rộng đường, lắp đèn chiếu sáng tuyến đường hoa nông thôn mới, nâng cấp các công trình hạ tầng nông thôn.



Nhiều tuyến đường hoa nông thôn mới kiểu mẫu đẹp như phim trên địa bàn thôn Tiến Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được trồng hoa hoàng yến với hàng ngàn cây.

Từ năm 2024 đến nay, các cấp Hội Nông dân huyện Châu Đức đã vận động hội viên tự nguyện hiến 77.312m2 đất, đóng góp 434 ngày công lao động để làm mới 49km và sửa chữa 15km đường giao thông nông thôn; sửa chữa, kiên cố 16km kênh mương...

Ngoài ra, các cấp Hội còn tham gia làm mới và sửa chữa 24 cầu cống; đồng thời nhân rộng mô hình đường hoa trên địa bàn, thu gom vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật qua sử dụng…

Nông thôn mới sạch, đẹp, văn minh với đời sống nông dân ngày càng nâng cao

Xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có diện tích đồi và đất sản xuất nông nghiệp khá lớn. Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển chăn nuôi gia súc.

Tận dụng lợi thế này, thông qua các nguồn vận động, Hội Nông dân huyện đã hỗ trợ nhiều hộ hội viên xã Suối Nghệ phát triển mô hình nuôi dê để phát triển kinh tế.

Trước đây, gia đình bà Trần Thị Sương, thôn Trung Sơn, xã Suối Nghệ thuộc diện hộ nghèo.

Để giúp hội viên phát triển kinh tế gia đình, đầu năm 2023, Hội Nông dân huyện đã trao tặng 2 con dê giống đang trong thời kỳ chuẩn bị sinh sản.

Nhờ thực hiện đúng quy trình chăn nuôi nên đàn dê của gia đình bà Sương tăng dần theo từng năm.

Hiện trong chuồng luôn duy trì 20 con, trong đó có 5 con dê sinh sản. Chỉ tính riêng từ đầu năm 2025 đến nay, gia đình bà Sương bán hơn chục con dê thịt, thu về gần 50 triệu đồng.

Phó Chủ tịch UBND xã Suối Nghệ-Trần Bá Hội cho biết, chăn nuôi dê đã và đang mang lại thu nhập ổn định cho nhiều hộ nông dân. Nhờ đó, địa phương đã hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2024.

Huyện Châu Đức có tổng đàn dê khoảng 100.000 con-là huyện nuôi dê với số lượng lớn nhất tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Thời gian qua, dê là mô hình chăn nuôi có lợi nhuận tốt cho nông dân. Trong bối cảnh giá thức ăn tăng cao, việc tận dụng các loại lá cây có sẵn trong vườn như mít, bắp, cỏ… để thay thế là những lựa chọn phù hợp để giảm chi phí trong chăn nuôi.

Khi thị trường tiêu thụ tốt, 1kg dê hơi có giá từ 110-140 ngàn đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, nông dân có thể thu lợi nhuận hơn 3 triệu đồng mỗi con dê thương phẩm.

“Để tăng số lượng đàn dê, đàn bò, thời gian tới, Hội Nông dân tiếp tục đề xuất, tham mưu Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND huyện hỗ trợ con giống; phối hợp với các sở ngành tổ chức tập huấn, hướng dẫn nông dân áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào chăn nuôi và tạo điều kiện tốt nhất để các hộ được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập ”, ông Thân Xuân Động, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Châu Đức, cho hay (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương với thành phố Hồ Chí Minh).





Trước khi bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương với TPHCM, huyện Châu Đức có 13/14 xã được công nhận xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.



Để nâng cao thu nhập cho nông dân, Hội Nông dân huyện đã phối hợp với doanh nghiệp triển khai các mô hình trồng nha đam, đu đủ, bí đỏ, trồng bắp sinh khối…với diện tích sản xuất hàng trăm ha; vận động hỗ trợ dê giống, bò giống cho 60 hộ hội viên, với số tiền 650 triệu đồng.



Các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện cũng vận động 13.512 hội viên tham gia BHYT tự nguyện, đạt tỷ lệ 98,73% tổng số hội viên toàn huyện. Thu nhập bình quân đầu người tại các xã xây dựng NTM đạt từ 85 triệu đồng/năm trở lên.

Theo: Báo Bà Rịa-Vũng Tàu