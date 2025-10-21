Bà Sanae Takaichi trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản

Hiện các phiên họp của Quốc hội Nhật Bản đang được truyền hình trực tiếp trên mạng Internet.

Ngày 4/10, bà Takaichi được bầu làm Chủ tịch mới của Đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền và theo thông lệ, sẽ đảm nhận chức vụ Thủ tướng ngay sau đó. Tuy nhiên, đối tác trong liên minh cầm quyền, Đảng Komeito, bất ngờ tuyên bố rút khỏi liên minh, khiến tiến trình chuyển giao quyền lực bị đảo lộn.Các đảng đối lập đã cố gắng thống nhất ra một ứng cử viên chung để giành cơ hội đưa người của phe đối lập lên nắm quyền.

Tuy nhiên, những khác biệt lớn, thậm chí đối lập, trong quan điểm về chính sách đối nội và đối ngoại, cùng với việc bà Takaichi nhanh chóng hành động bằng cách đàm phán riêng với Đảng Cải cách Nhật Bản (Nippon Ishin no Kai), đã khiến nỗ lực của phe đối lập thất bại.