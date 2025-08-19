Chủ đề nóng

"Bà trùm ketamine" thừa nhận phân phối ma túy gây ra cái chết của diễn viên "Friends"

Thứ ba, ngày 19/08/2025 17:09 GMT+7
Jasveen Sangha, người bị mệnh danh là "bà trùm ketamine", đã nhận tội liên quan đến cái chết của nam diễn viên Matthew Perry trong loạt phim nổi tiếng "Friends".
Cơ quan công tố liên bang xác nhận Jasveen Sangha, 42 tuổi, đã thừa nhận hàng loạt cáo buộc nghiêm trọng, bao gồm: điều hành cơ sở tàng trữ trái phép chất gây nghiện, buôn bán ketamine và phân phối chất này dẫn tới tử vong. Ketamine là một loại ma túy tổng hợp có tác động mạnh lên hệ thần kinh và được liệt vào danh mục kiểm soát nghiêm ngặt.

Theo hồ sơ truy tố, Sangha đã giao ketamine cho Erik Fleming, người quen của nam diễn viên Matthew Perry. Fleming sau đó chuyển tiếp số ma túy này cho Kenneth Iwamasa, trợ lý riêng của Perry. Trong các lời khai trước tòa, Iwamasa thừa nhận chính ông đã tiêm loại thuốc này cho Perry ít nhất ba lần. Đây là những liều ketamine được xác định có nguồn gốc từ Sangha, và theo điều tra của giới chức pháp y, chúng là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của nam diễn viên.

Matthew Perry được phát hiện tử vong trong bồn tắm tại nhà riêng ở Los Angeles vào tối 28/10/2023. Kết quả khám nghiệm tử thi chỉ ra rằng tài tử phim "Friends" qua đời vì “tác dụng cấp tính của ketamine”, kết hợp với một số yếu tố như đuối nước, bệnh lý động mạch và ảnh hưởng của buprenorphine – một loại thuốc dùng trong điều trị cai nghiện.

Jasveen Sangha, người bị mệnh danh là "bà trùm ketamine", đã nhận tội liên quan đến cái chết của nam diễn viên Matthew Perry trong loạt phim nổi tiếng "Friends". People.

Đáng chú ý, trước thời điểm tử vong, Matthew Perry đang được điều trị bằng ketamine theo chỉ định y khoa để chữa trầm cảm và rối loạn lo âu. Tuy nhiên, liều lượng ketamine được phép sử dụng trong y tế thấp hơn nhiều so với nồng độ tìm thấy trong cơ thể Perry, đồng thời thời gian đào thải của thuốc chỉ kéo dài 24 giờ. Trong khi đó, lần cuối cùng Perry sử dụng ketamine hợp pháp đã cách thời điểm tử vong hơn một tuần. Như vậy, ketamine gây tử vong không phải do điều trị hợp pháp, mà do nguồn ma túy bất hợp pháp từ bên ngoài.

Sau khi biết tin Matthew Perry qua đời, Sangha đã liên lạc với Fleming để tìm cách chối bỏ trách nhiệm. Họ bàn bạc về việc xóa các tin nhắn trên ứng dụng nhằm che giấu bằng chứng liên quan đến vụ án. Giới điều tra đã thu thập được bằng chứng về hành vi này và đưa vào hồ sơ truy tố.

Một mạng lưới phân phối ma túy nguy hiểm tại Hollywood

Ngoài cáo buộc liên quan đến cái chết của Matthew Perry, Jasveen Sangha còn bị cáo buộc phân phối ma túy gây ra cái chết của một nạn nhân khác tên là Cody McLaury. Vào tháng 8/2019, Sangha đã bán 4 lọ ketamine cho McLaury. Nạn nhân tử vong chỉ vài giờ sau khi sử dụng thuốc vì sốc ma túy.

Các công tố viên xác định Sangha đã điều hành một cơ sở phân phối ma túy tại nhà riêng ở khu vực phía Bắc Hollywood từ tháng 6/2019. Nơi này là điểm tập kết và phân phối nhiều loại chất cấm, bao gồm cả ketamine và methamphetamine. Sangha thừa nhận đã đóng gói, lưu trữ và phân phối trái phép các chất này trong thời gian dài.

Bốn cá nhân khác cũng bị truy tố và đã nhận tội trong vụ án này. Trong đó, Kenneth Iwamasa và Erik Fleming đóng vai trò trung gian phân phối ma túy. Hai bác sĩ Mark Chavez và Salvador Plasencia bị cáo buộc liên quan đến việc cấp thuốc không đúng quy định. Toà án sẽ tuyên án với các bị cáo trong vài tuần tới.

Vụ án đã làm rúng động dư luận Mỹ, đặc biệt trong giới giải trí. Matthew Perry là ngôi sao được yêu mến với vai diễn Chandler Bing trong loạt phim truyền hình "Friends". Anh đã công khai đấu tranh với chứng nghiện trong nhiều năm và từng viết hồi ký chia sẻ về hành trình cai nghiện gian khổ. Cái chết của anh một lần nữa cho thấy mối nguy hiểm tiềm ẩn từ việc lạm dụng thuốc kê đơn, cũng như sự len lỏi của ma túy bất hợp pháp vào đời sống nghệ sĩ.

Giới chuyên gia pháp y nhận định vụ án này cho thấy một vấn đề nghiêm trọng trong ngành y tế Mỹ khi ketamine – loại thuốc dùng trong điều trị tâm thần – bị lạm dụng và tuồn ra thị trường chợ đen. Mặc dù ketamine có hiệu quả nhất định trong điều trị trầm cảm, việc sử dụng không kiểm soát có thể dẫn tới tử vong trong thời gian rất ngắn.

Bộ Tư pháp Mỹ khẳng định sẽ tiếp tục điều tra sâu hơn về đường dây buôn bán ma túy liên quan đến ngành giải trí. “Không ai đứng ngoài vòng pháp luật, dù là người nổi tiếng hay bác sĩ,” đại diện cơ quan này tuyên bố.

Matthew Perry qua đời ở tuổi 54. Sự ra đi của anh để lại nỗi tiếc thương lớn với người hâm mộ toàn thế giới. Trong suốt sự nghiệp, anh không chỉ nổi tiếng với vai diễn trong "Friends" mà còn góp mặt trong nhiều bộ phim khác như "The Whole Nine Yards", "17 Again", và "Fools Rush In". Ngoài ra, Perry còn là nhà hoạt động tích cực trong lĩnh vực hỗ trợ người nghiện phục hồi.

