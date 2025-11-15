Bắc Ninh phê duyệt “đại đô thị công nghệ” hơn 10.700 tỷ đồng

Sắp xuất hiện đại đô thị công nghệ hơn 10.700 tỷ đồng tại Bắc Ninh

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa đồng ý chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư cho dự án xây dựng hạ tầng Khu công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh. Dự án có diện tích gần 259 ha và tổng vốn hơn 10.765 tỷ đồng. Đơn vị được “chọn mặt gửi vàng” là Công ty CP Xuân Cầu Holdings.

Theo văn bản phê duyệt, Bắc Ninh hướng tới việc hình thành một quần thể hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại, có khả năng thu hút các tập đoàn công nghệ, doanh nghiệp số và hệ sinh thái dịch vụ liên quan.

Không chỉ dừng ở vai trò một khu sản xuất - dịch vụ công nghệ cao, tỉnh kỳ vọng đây sẽ trở thành “thung lũng sáng tạo” trong tương lai, nơi các xu hướng như AI, điện toán đám mây, IoT, bán dẫn và phần mềm có thể phát triển mạnh.

Xuân Cầu Holdings được duyệt thêm dự án hơn 10.000 tỷ ở Bắc Ninh.

Tổng diện tích của dự án là 258,86 ha. Trong đó, phần đất dành riêng cho phát triển khu CNTT chiếm hơn 213 ha, tương đương hơn 82% tổng quỹ đất. Phần diện tích còn lại bao gồm đất giao thông đối ngoại, cây xanh, đất tôn giáo - nghĩa trang và hạ tầng thủy lợi.

Dự án trải rộng trên địa bàn phường Võ Cường, phường Hạp Lĩnh và xã Liên Bão. Theo quy hoạch chi tiết 1/2.000 đã được phê duyệt trước đây, toàn khu CNTT tập trung của tỉnh có quy mô khoảng 274 ha, kỳ vọng thu hút khoảng 20.000 chuyên gia, kỹ sư và lao động chất lượng cao trong các ngành công nghệ.

Tổng vốn đầu tư hơn 10.765 tỷ đồng của Xuân Cầu Holdings bao gồm khoảng 1.614 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (chiếm 15%), còn lại là vốn huy động từ các tổ chức tín dụng và các nguồn hợp pháp khác. Nhà đầu tư cam kết đảm bảo tỷ lệ vốn chủ sở hữu theo quy định hiện hành.

Chính quyền tỉnh yêu cầu trong vòng 3 năm phải hoàn tất các thủ tục pháp lý, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho nhà đầu tư. Sau khi tiếp nhận mặt bằng, doanh nghiệp có 6 năm để xây dựng trọn vẹn hệ thống hạ tầng. Nếu trong khu vực dự án có tài sản công, toàn bộ quy trình xử lý phải tuân thủ nghiêm các quy định về quản lý tài sản nhà nước, tránh gây thất thoát.

Trước khi được chấp thuận, dự án đã trải qua quá trình chuẩn bị kéo dài. Từ tháng 9/2024, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có hướng dẫn liên quan đến việc thành lập Khu CNTT tập trung Bắc Ninh. Sau đó tỉnh liên tục yêu cầu các sở ngành hoàn thiện hồ sơ, nghiên cứu phương án và lập quy hoạch. Đến tháng 9/2025, Bắc Ninh chính thức xin ý kiến các bộ ngành về chủ trương đầu tư dự án do Xuân Cầu Holdings đề xuất. Sau khi rà soát năng lực nhà đầu tư và hoàn thiện các thủ tục cần thiết, tỉnh mới có quyết định phê duyệt như hiện nay.

Việc Bắc Ninh “bật đèn xanh” cho dự án quy mô lớn này được giới chuyên gia đánh giá là bước đi chiến lược, giúp tỉnh mở rộng hướng phát triển từ vai trò trung tâm sản xuất của ngành điện tử sang lĩnh vực công nghệ cao và đổi mới sáng tạo.