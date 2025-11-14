Bắc Ninh chuẩn bị có dự án nhà ở xã hội mới cao 20 tầng, cung ứng hơn 300 căn hộ

Mới đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Thịnh vừa ký Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao Công ty CP VT Group Bắc Giang làm chủ đầu tư dự án Nhà ở xã hội tại Khu số 8 thuộc phân khu số 2, phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Được biết, dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 0,37 ha, gồm chung cư nhà ở xã hội cao tầng, hệ thống công trình giao thông, hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà (sân, đường nội bộ; cây xanh cảnh quan) nằm trong phạm vi ranh giới dự án hoàn chỉnh, đồng bộ.

Cụ thể, công trình nhà ở xã hội cao 20 tầng nổi và 1 tầng hầm, tổng diện tích đất xây dựng khoảng 0,22 ha, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 4,1 ha (đã bao gồm diện tích sinh hoạt chung, hầm để xe). Số lượng căn hộ dự kiến khoảng 321 căn hộ, diện tích 25 - 77 m2. Quy mô dân số khoảng 668 người.

Ngoài ra, từ tầng 1 - 3 của công trình dùng để phục vụ kinh doanh thương mại dịch vụ; từ tầng 4 - 20 dùng để bố trí các căn hộ ở.

Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày chủ đầu tư được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư.

Một góc tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Trước đó, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh vừa công khai giá bán, giá thuê nhà ở xã hội tại dự án EcoHome Sông Thương do Công ty CP Đầu tư và Thương mại Thủ Đô làm chủ đầu tư.

Dự án được xây dựng tại lô đất B-OXH-2 thuộc Quy hoạch chỉ tiết Khu số 5, số 9 thuộc phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh.

Nhà ở xã hội EcoHome Sông Thương có quy mô 1,2 ha, tổng mức đầu tư 1.145 tỷ đồng, Dự án cung ứng 1.032 căn hộ, trong đó 827 căn để bán và 205 cho thuê, diện tích các căn nhà ở xã hội từ 32 - 63 m2.

Giá bán nhà ở xã hội tại dự án là hơn 18,9 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì), giá cho thuê là 125.506 đồng/m2 (đã bao gồm VAT và chưa bao gồm kinh phí bảo trì). Dự án dự kiến hoàn thành vào quý 3/2026.



Trong Đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, tỉnh Bắc Ninh được giao chỉ tiêu xây dựng 147.100 căn hộ, chiếm trên 14% tổng chỉ tiêu cả nước.

Đến nay, Bắc Ninh có 77 dự án nhà ở xã hội đang triển khai với tổng diện tích khoảng 280 ha, dự kiến khi hoàn thành sẽ cung ứng khoảng 114.400 căn hộ. Từ đầu năm 2025 đến nay, tỉnh Bắc Ninh đã hoàn thành thêm 12.649 căn hộ, đạt khoảng 80% kế hoạch năm 2025.