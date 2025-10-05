Bắc Ninh sắp có khu công nghiệp gần 1.700 tỷ đồng tại phường Nếnh

Bắc Ninh chi gần 1.700 tỷ đồng xây khu công nghiệp Quang Châu 2 quy mô hơn 123 ha

UBND tỉnh Bắc Ninh vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu 2 tại phường Nếnh.

Dự án này do Công ty CP HPC Quang Châu đề xuất, có tổng vốn đầu tư khoảng 1.681,7 tỷ đồng, chưa bao gồm tuyến đường giao thông đối ngoại dự kiến 220 tỷ đồng.

Theo quyết định, khu công nghiệp Quang Châu 2 có quy mô 123,49 ha, được quy hoạch và xây dựng theo định hướng phát triển công nghiệp bền vững, hiện đại, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn kỹ thuật hạ tầng. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư. Tiến độ triển khai dự kiến hoàn thành trong vòng 24 tháng kể từ thời điểm được Nhà nước giao hoặc cho thuê đất.

Việc lựa chọn nhà đầu tư sẽ thực hiện theo quy định, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định pháp luật về đầu tư, đất đai và kinh doanh bất động sản. Nhà đầu tư được lựa chọn phải chứng minh năng lực tài chính, kinh nghiệm quản lý, cam kết sử dụng vốn góp đúng quy định và triển khai hệ thống hạ tầng đồng bộ theo quy hoạch đã được phê duyệt.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Quang Châu 2. Ảnh: Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang

Dự án Quang Châu 2 được kỳ vọng sẽ góp phần quan trọng vào việc mở rộng quỹ đất công nghiệp chất lượng cao của Bắc Ninh - một trong những địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư. Tính đến nay, sau sáp nhập, tỉnh đã có 33 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 10.100 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt khoảng 56%.

Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, Bắc Ninh đã thu hút gần 9,9 tỷ USD vốn đầu tư trong nước và 3,9 tỷ USD vốn FDI. Đáng chú ý, với kim ngạch xuất khẩu đạt gần 8,68 tỷ USD, địa phương này đã vượt TP.HCM để trở thành tỉnh có kim ngạch xuất khẩu cao nhất cả nước trong tháng 7/2025.

Với định hướng đầu tư hạ tầng hiện đại, kết nối thuận lợi và vị trí chiến lược tại vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, khu công nghiệp Quang Châu 2 được kỳ vọng sẽ trở thành “điểm đến” mới của dòng vốn FDI, thúc đẩy phát triển công nghiệp và đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Bắc Ninh trong giai đoạn tới.