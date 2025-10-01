TP. HCM phê duyệt quy hoạch khu công nghiệp cơ khí 3 tỷ USD

TP. HCM duyệt khu công nghiệp cơ khí gần 800 ha, tạo việc làm cho hơn 32.000 người

UBND TP. Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên. Khu vực này trước đây thuộc xã Bình Mỹ, xã Tân Lập (huyện Bắc Tân Uyên) và phường Hội Nghĩa (TP. Tân Uyên), tỉnh Bình Dương.

Theo đồ án, khu công nghiệp có quy mô 785,86 ha, phía Đông giáp đường ĐT.745, phía Tây giáp khu vực phát triển đô thị số 3, phía Nam giáp đường ĐT.746F và phía Bắc giáp Khu công nghiệp Bắc Tân Uyên 4. Đây sẽ là khu công nghiệp tập trung, chuyên thu hút các ngành sản xuất cơ khí, dự kiến tạo việc làm cho khoảng 32.200 lao động, trong đó có khoảng 10.000 người trình độ đại học trở lên.

Phối cảnh dự án khu công nghiệp chuyên ngành cơ khí tại phường Bình Cơ và phường Tân Uyên. Ảnh: Báo cáo ĐTM

Với tổng vốn đầu tư hơn 75.000 tỷ đồng (tương đương 3 tỷ USD), khu công nghiệp do Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Thadico Bình Dương - thành viên Tập đoàn Thaco làm chủ đầu tư.

Dự án từng được dự kiến khởi công vào tháng 8 năm nay và đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ tháng 9/2026, song đến nay vẫn chưa chính thức khởi công. Việc phê duyệt quy hoạch 1/2.000 là bước đệm quan trọng để nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục pháp lý còn lại, sớm triển khai dự án.

Từ ngày 1/7/2025, TP. HCM mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập TP.HCM cũ với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, tạo nên trung tâm công nghiệp có tổng quy mô gần 930.000 tỷ đồng, chiếm hơn 25,5% giá trị công nghiệp cả nước.

Theo quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, khu vực sẽ có 105 khu chế xuất và khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 49.000 ha, trở thành “thủ phủ” công nghiệp của Việt Nam.

Riêng khu vực Bình Dương cũ hiện có 29 khu công nghiệp với tổng diện tích hơn 12.745 ha, thu hút hơn 3.250 dự án, trong đó gần 2.600 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 31,6 tỷ USD. Chính quyền thành phố cũng đang triển khai chính sách khuyến khích chuyển đổi các cơ sở sản xuất cũ ở phía Nam sang các lĩnh vực thương mại, dịch vụ, đô thị và công nghiệp công nghệ cao, phù hợp với định hướng phát triển mới trong giai đoạn tới.