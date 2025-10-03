Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:30 GMT+7

Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở Việt Nam

Bạch Dương Thứ sáu, ngày 03/10/2025 10:30 GMT+7
Cần Thơ đứng trước cơ hội đón dự án công nghiệp xanh hàng trăm triệu USD từ nhà đầu tư Hàn Quốc, hướng tới hình thành khu Net Zero đầu tiên tại Việt Nam.
Dự án năng lượng tái tạo 220 triệu USD kỳ vọng hình thành khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam

Mới đây, thông qua kết nối của Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam - Asia (VANZA), lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc).

Buổi gặp nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư hai dự án lớn: Nhà máy chế biến dầu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp và nhà máy sản xuất nước ép trái cây xuất khẩu.

Sở Công thương và lãnh đạo ban ngành của TP. Cần Thơ làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Hyun Dong Hoon, Chủ tịch SEP Cooperative, nhấn mạnh Cần Thơ có lợi thế đặc biệt về nguồn nông sản và phụ phẩm nông nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ biến rơm rạ, vỏ trái cây, bã mía, thân bắp - những phế phẩm thường bị bỏ phí thành nguồn năng lượng tái tạo có giá trị cao.

Giai đoạn đầu, nhà máy dầu sinh học cần 30 ha đất, sau đó mở rộng thành khu công nghiệp phức hợp Net Zero gần 300 ha - mô hình đầu tiên tại miền Nam, giúp giảm phát thải CO2 và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên lên tới 90%.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính 120 - 180 triệu USD ở giai đoạn đầu, nâng lên 150 - 220 triệu USD ở giai đoạn sau. Nhà máy khi vận hành sẽ thu hút 600 - 900 lao động trực tiếp và tạo việc làm gián tiếp cho 1.000 - 2.500 lao động trong chuỗi cung ứng.

Ngoài hai dự án trên, SEP Cooperative còn quan tâm đến lĩnh vực điện gió tại Cần Thơ, nơi đang có 1.500 MW công suất cần kêu gọi đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, các sở, ngành sẽ hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư Hàn Quốc sớm triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương.

Sau khi sáp nhập các tỉnh, thành phố, nước ta sẽ có 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Bao gồm TP. Hà Nội; TP. Hải Phòng (hợp nhất TP. Hải Phòng, tỉnh Hải Dương); TP. Huế; TP. Đà Nẵng (hợp nhất TP. Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam); TP. Hồ Chí Minh (hợp nhất TP. HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu); TP. Cần Thơ (hợp nhất TP. Cần Thơ, tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Hậu Giang).

Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine
Điểm nóng

Phương Tây báo tin xấu cho Ukraine

Điểm nóng

Tờ Financial Times dẫn nguồn tin cho biết, các tên lửa hiện đại của Nga đã bắt đầu vượt qua thành công hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot của Ukraine.

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm
Nhà đất

Thái Lan đề xuất gia hạn thuế chống bán phá giá với thép carbon cán nguội Việt Nam thêm 5 năm

Nhà đất

Quyết định gia hạn thuế chống bán phá giá với thép Việt Nam của Thái Lan diễn ra trong bối cảnh nhiều thị trường lớn siết chặt hàng rào thương mại, đặt doanh nghiệp xuất khẩu trước áp lực cạnh tranh và nguy cơ bị điều tra lẩn tránh thuế.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói về 'hai mặt phức tạp' giữa lạm phát và tăng trưởng
Kinh tế

Đại diện Ngân hàng Nhà nước nói về "hai mặt phức tạp" giữa lạm phát và tăng trưởng

Kinh tế

Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ thẳng thắn, Ngân hàng Nhà nước luôn hết sức thận trọng trong quá trình điều tiết dòng tiền cũng như trong tác nghiệp của ngân hàng trung ương khi cung ứng tiền cho nền kinh tế.

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bán giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội: Chủ đầu tư nói gì?
Nhà đất

Dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh bán giá cao kỷ lục gần 30 triệu đồng/m2 tại Hà Nội: Chủ đầu tư nói gì?

Nhà đất

Nhà ở xã hội Thượng Thanh có giá bán gần 30 triệu đồng/m² - mức giá bán cao nhất từ trước tới nay của nhà ở xã hội tại Hà Nội. Chủ đầu tư Rice City Long Châu nói gì về tính hợp lý và cam kết minh bạch khi triển khai dự án?

Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững
Giảm nghèo bốn phương

Chè Shan Tuyết cổ thụ: Sản vật núi rừng giúp đồng bào Mông ở Phình Hồ thoát nghèo bền vững

Giảm nghèo bốn phương

Xác định chè Shan Tuyết cổ thụ là cây trồng chủ lực, xã Phình Hồ đã và đang tập trung xây dựng thương hiệu, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, biến sản vật quý của núi rừng thành nguồn sinh kế ổn định, giúp hàng trăm hộ dân tộc Mông từng bước vươn lên thoát nghèo.

Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế
Pháp luật

Bắt giữ đối tượng nổ súng trong đêm tại xã miền núi ở TP Huế

Pháp luật

Tại xã A Lưới 1, TP.Huế xảy ra vụ người đàn ông nổ súng trong đêm. Hiện người đàn ông này đã bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?
Giao thông - Xây dựng

Phương án khai thác sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất thế nào?

Giao thông - Xây dựng

Phương án khai thác đồng thời sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất đã được thống nhất, trong đó Long Thành đóng vai trò trung tâm quốc tế còn Tân Sơn Nhất tập trung nội địa, hướng tới phát huy hiệu quả đầu tư ngay từ giai đoạn đầu.

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông
Tin tức

Lý giải nguyên nhân phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên đứng đầu cả nước về số trường hợp vi phạm giao thông

Tin tức

Theo thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông, trong khoảng thời gian từ ngày 1/7 đến 1/9/2025, phường Phan Đình Phùng (tỉnh Thái Nguyên) là nơi có số trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông cao nhất cả nước, với 2.189 trường hợp. Đây là số liệu được tổng hợp từ cơ sở dữ liệu xử phạt vi phạm hành chính và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ) xuống cấp: Ổ voi, ổ gà chi chít như “bẫy” phương tiện giao thông
Bạn đọc

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ) xuống cấp: Ổ voi, ổ gà chi chít như “bẫy” phương tiện giao thông

Bạn đọc

Đường Bùi Thị Xuân (Bình Dương cũ), nay thuộc TP.HCM, sau một năm thi công vẫn chưa hoàn thành. Nhiều đoạn mặt đường đã xuống cấp, chi chít ổ gà, ổ voi như những chiếc “bẫy” nguy hiểm cho người đi đường, đặc biệt khi trời mưa.

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang
Tin tức

Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang dự và chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang

Tin tức

Sáng 3/10, Đảng bộ tỉnh An Giang long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, (nhiệm kỳ 2025 - 2030). Đây là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ và nhân dân tỉnh An Giang, là dấu mốc quan trọng trong chặng đường phát triển mới của tỉnh cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự và chỉ đạo Đại hội.

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3'
Thể thao

“ĐT Malaysia không có cơ hội thoát án phạt bị xử thua 0-3"

Thể thao

Tờ báo Bola của Indonesia gây chú ý khi dự đoán FIFA sẽ xử ĐT Malaysia thua 0-3 trước ĐT Việt Nam do bê bối nhập tịch, mở ra những xáo trộn lớn tại vòng loại Asian Cup 2027.

Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?
Du lịch

Du lịch sinh thái rừng Nam Quảng Trị có gì mà hấp dẫn?

Du lịch

Những ngày này, dù trời mưa to nhưng cán bộ, nhân viên Ban Quản lý rừng đặc dụng (BQLRĐD) Nam Quảng Trị vẫn thường xuyên tuần tra bảo vệ hơn 66 nghìn ha rừng tự nhiên, một nơi đang trở thành điểm du lịch sinh thái hấp dẫn với những người yêu thiên nhiên, thích khám phá.

Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình
Văn hóa - Giải trí

Quốc Trường “gặp thời tới” vì được đóng vai dễ thương và chung tình

Văn hóa - Giải trí

Bộ phim "Chị ngã em nâng" vừa có buổi ra mắt tại Hà Nội. Đây cũng là lần đầu tiên đạo diễn Vũ Thành Vinh giới thiệu một tác phẩm điện ảnh của mình tại Thủ đô.

Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?
Thể thao

Tin sáng (3/10): HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?

Thể thao

HLV Nguyễn Thành Công dẫn dắt Đông Á Thanh Hóa?; M.U chiêu mộ tiền vệ trẻ 17 tuổi; Ibrahima Konate có thể gia hạn hợp đồng với Liverpool; Chelsea chú ý đến thần đồng người Nigeria; Cristiano Ronaldo sẽ tổ chức đám cưới “tốn kém nhất thế kỷ”.

TP.HCM kiến nghị bỏ khoản thu bổ sung 5,4%, hai dự án đầu tư 'khủng' ở Thủ Thiêm liệu có sáng cửa 'hồi sinh'?
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM kiến nghị bỏ khoản thu bổ sung 5,4%, hai dự án đầu tư "khủng" ở Thủ Thiêm liệu có sáng cửa "hồi sinh"?

Chuyển động Sài Gòn

Theo UBND TP.HCM, người sử dụng đất không có lỗi trong việc chậm tổ chức xác định giá đất cụ thể. Vì thế, UBND TP.HCM kiến nghị Chính phủ, bộ, ngành liên quan bỏ khoản thu 5,4%/năm tính trên số tiền sử dụng đất phải nộp. Điều này, 2 dự án "khủng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm liệu có "hồi sinh" ?

Bí thư Gia Lai yêu cầu thần tốc hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án 'khủng', đảm bảo nơi ở mới tốt hơn cũ
Kinh tế

Bí thư Gia Lai yêu cầu thần tốc hoàn thành giải phóng mặt bằng dự án "khủng", đảm bảo nơi ở mới tốt hơn cũ

Kinh tế

Trước yêu cầu cấp bách về tiến độ giải phóng mặt bằng cho các dự án giao thông trọng điểm quốc gia, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh: Công tác đền bù, tái định cư phải đảm bảo quyền lợi người dân, không để ai thiệt thòi sau di dời. Ông yêu cầu các địa phương bố trí khu tái định cư có hạ tầng đầy đủ, nơi ở mới phải bằng hoặc tốt hơn nơi cũ; đồng thời thành lập tổ công tác xử lý khiếu nại, tố cáo tại chỗ để kịp thời tháo gỡ vướng mắc, tạo đồng thuận trong dân.

Chính thức khai trương trung tâm thương mại Mega Mall Ocean City
Kinh tế

Chính thức khai trương trung tâm thương mại Mega Mall Ocean City

Kinh tế

Ngày 2/10/2025, Vincom Retail chính thức ra mắt Vincom Mega Mall Ocean City – một trong những trung tâm thương mại hiện đại và quy mô bậc nhất Việt Nam, hứa hẹn trở thành điểm đến giải trí – mua sắm – ẩm thực toàn diện cho mọi thế hệ.

Vĩnh Long phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL
Tin tức

Vĩnh Long phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển và năng lượng tái tạo vùng ĐBSCL

Tin tức

Phát biểu khai mạc Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần I, (nhiệm kỳ 2025 – 2030), ông Ngô Chí Cường - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long nhiệm kỳ 2020 -2025 cho biết, địa phương phấn đấu trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm sản xuất năng lượng tái tạo của đồng bằng sông Cửu Long.

Sau mưa bão là nắng hanh, 3 con giáp nhanh tay chớp cơ hội, bước vào cao điểm làm giàu trong tháng 10
Gia đình

Sau mưa bão là nắng hanh, 3 con giáp nhanh tay chớp cơ hội, bước vào cao điểm làm giàu trong tháng 10

Gia đình

Tháng 10 mang đến cho 3 con giáp cơ hội bứt phá tài vận sau thời gian dài khó khăn. Đây là thời điểm tận dụng cơ hội vàng để phát triển sự nghiệp, tăng thêm thu nhập.

Giá USD hôm nay 3/10: Thị trường tự do 'bất động' sau phiên nhảy giá
Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/10: Thị trường tự do "bất động" sau phiên nhảy giá

Kinh tế

Giá USD hôm nay 3/10 tại thị trường tự do không biến động, hiện dừng ở mức 26.515 - 26.615 VND/USD (mua - bán).

Nga trả lại 185 binh sĩ Ukraine, ông Zelensky đáp trả bằng một từ
Điểm nóng

Nga trả lại 185 binh sĩ Ukraine, ông Zelensky đáp trả bằng một từ

Điểm nóng

Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã trao trả 185 quân nhân Nga từ các vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát. Đổi lại, phía Ukraine cũng nhận lại 185 quân nhân. Ngoài ra, đợt trao đổi này còn bao gồm 20 thường dân từ mỗi bên, nâng tổng số người được trao đổi lên 410 người.

TP.HCM công bố danh sách chung cư cũ cần kiểm định với kinh phí 32,5 tỷ đồng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM công bố danh sách chung cư cũ cần kiểm định với kinh phí 32,5 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn

Sở Xây dựng TP.HCM vừa công bố 186 chung cư cũ cần kiểm định, tổng dự trù kinh phí hơn 32,5 tỷ đồng.

Đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng: Cầu nối mới thúc đẩy du lịch và giao thương
Kinh tế

Đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng: Cầu nối mới thúc đẩy du lịch và giao thương

Kinh tế

Tối 2/10, tại Sân bay Quốc tế Đà Nẵng, chuyến bay mang số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines (mã hiệu: CZ) chở hơn 170 hành khách từ Thâm Quyến (Trung Quốc) đã hạ cánh an toàn, đánh dấu sự trở lại của đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng.

Ngân hàng Thế giới gợi mở “công thức” thành công cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam, trao “chìa khóa” mở nút thắt lớn nhất
Kinh tế

Ngân hàng Thế giới gợi mở “công thức” thành công cho công nghiệp bán dẫn Việt Nam, trao “chìa khóa” mở nút thắt lớn nhất

Kinh tế

Nút thắt lớn nhất hiện nay trong ngành bán dẫn Việt Nam là tình trạng thiếu hụt trầm trọng cả về lượng và chất đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học trình độ cao; chảy máu chất xám nhân tài công nghệ; thiếu hạ tầng nghiên cứu và phát triển R&D, theo Ngân hàng Thế giới (World Bank).

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị 'bức tử' ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm
Bạn đọc

Bí ẩn những cánh rừng tự nhiên bị "bức tử" ở Lạng Sơn: Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phát hiện nhiều vi phạm

Bạn đọc

Sau khi tiếp nhận thông tin từ Báo Điện tử Dân Việt, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm đã cử Đoàn công tác phối hợp với Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn và các bên liên quan tiến hành xác minh hiện trường có dấu hiệu giảm diện tích rừng tại các xã Hội Hoan và xã Hồng Phong, tỉnh Lạng Sơn.

Bữa ăn sáng của trường có học sinh nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị thay đổi như thế nào?
Xã hội

Bữa ăn sáng của trường có học sinh nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị thay đổi như thế nào?

Xã hội

Liên quan đến vụ việc 75 học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày, đến sáng 3/10, các em đã đi học trở lại và ăn sáng bán trú ngay tại lớp học.

Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, 'ôm đồm' từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái
Nhà nông

Clip về một nữ tỷ phú Tiền Giang làm giàu kiểu đa ngành, "ôm đồm" từ sản xuất yến sào đến du lịch sinh thái

Nhà nông

Bà Phạm Ngọc Hồng Thủy, nữ tỷ phú Tiền Giang là Nông dân xuất sắc năm 2025. Bà ở xã Vĩnh Bình, tỉnh Đồng Tháp mới (hình thành từ việc sáp nhập xã Thạnh Nhựt, thị trấn Vĩnh Bình và xã Thạnh Trị, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang trước đây) đã xây dựng mảnh đất quê hương thành một mô hình kinh tế đa ngành hiệu quả, kết hợp sản xuất yến sào, kinh doanh nước uống và du lịch sinh thái.

Phương Oanh có động thái gây chú ý
Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh có động thái gây chú ý

Văn hóa - Giải trí

Phương Oanh thu hút sự chú ý của công chúng khi công khai ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão Bualoi một khoản tiền không nhỏ.

Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai
Lào Cai thi đua yêu nước

Đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ xe bán tải bị vùi lấp ở Lào Cai

Lào Cai thi đua yêu nước

Theo thông tin từ Công an xã Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, đến 2 giờ sáng ngày 3/10, lực lượng tìm kiếm đã đưa được 2 nạn nhân ra khỏi chiếc xe ô tô bán tải bị đất đá vùi lấp.

Vụ xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai: Đưa ra khỏi hiện trường 2 thi thể, một người mất tích
Tin tức

Vụ xe bán tải cùng 3 người đàn ông mất tích tại Lào Cai: Đưa ra khỏi hiện trường 2 thi thể, một người mất tích

Tin tức

Sau gần 17 giờ nỗ lực không ngừng nghỉ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, rạng sáng ngày 3/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy và đưa ra khỏi hiện trường hai thi thể trong vụ sạt lở đất đá vùi lấp xe ô tô tại Quốc lộ 279, tỉnh Lào Cai.

