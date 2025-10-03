Tập đoàn Hàn Quốc muốn rót hàng trăm triệu USD xây khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở Việt Nam

Dự án năng lượng tái tạo 220 triệu USD kỳ vọng hình thành khu công nghiệp Net Zero đầu tiên ở miền Nam

Mới đây, thông qua kết nối của Trung tâm Khoa học và Hợp tác Net Zero Việt Nam - Asia (VANZA), lãnh đạo Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP. Cần Thơ đã có buổi làm việc với Tập đoàn SEP Cooperative (Hàn Quốc).

Buổi gặp nhằm tìm hiểu cơ hội đầu tư hai dự án lớn: Nhà máy chế biến dầu sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp và nhà máy sản xuất nước ép trái cây xuất khẩu.

Sở Công thương và lãnh đạo ban ngành của TP. Cần Thơ làm việc với nhà đầu tư Hàn Quốc.

Ông Hyun Dong Hoon, Chủ tịch SEP Cooperative, nhấn mạnh Cần Thơ có lợi thế đặc biệt về nguồn nông sản và phụ phẩm nông nghiệp. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ biến rơm rạ, vỏ trái cây, bã mía, thân bắp - những phế phẩm thường bị bỏ phí thành nguồn năng lượng tái tạo có giá trị cao.

Giai đoạn đầu, nhà máy dầu sinh học cần 30 ha đất, sau đó mở rộng thành khu công nghiệp phức hợp Net Zero gần 300 ha - mô hình đầu tiên tại miền Nam, giúp giảm phát thải CO2 và nâng hiệu quả sử dụng tài nguyên lên tới 90%.

Dự án có tổng vốn đầu tư ước tính 120 - 180 triệu USD ở giai đoạn đầu, nâng lên 150 - 220 triệu USD ở giai đoạn sau. Nhà máy khi vận hành sẽ thu hút 600 - 900 lao động trực tiếp và tạo việc làm gián tiếp cho 1.000 - 2.500 lao động trong chuỗi cung ứng.

Ngoài hai dự án trên, SEP Cooperative còn quan tâm đến lĩnh vực điện gió tại Cần Thơ, nơi đang có 1.500 MW công suất cần kêu gọi đầu tư.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương TP. Cần Thơ, các sở, ngành sẽ hỗ trợ tối đa để nhà đầu tư Hàn Quốc sớm triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp xanh và nâng cao giá trị nông nghiệp địa phương.

