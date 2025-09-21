Chủ đề nóng

Bác sĩ cảnh báo các bệnh viêm da khi giao mùa, đừng chủ quan khi mẩn ngứa, bong tróc da

Diệu Linh Chủ nhật, ngày 21/09/2025 06:22 GMT+7
Thời tiết giao mùa thường gây ra các bệnh viêm da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.
Tin từ Bệnh viện đa khoa Phú Thọ cho biết, thời điểm giao mùa hàng năm, đặc biệt là từ hè sang thu (khoảng từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 10) là lúc thời tiết có nhiều thay đổi.

Độ ẩm không khí và nhiệt độ biến động thất thường là nguyên nhân chính gây nên các vấn đề về da, không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe nếu không được điều trị kịp thời.

Tại Bệnh viện đa khoa Phú Thọ, thời gian gần đây, bệnh viện đã tiếp nhận nhiều bệnh nhân đến khám vì các bệnh về da.

Gần nhất là bệnh nhân N.T.T. Khoảng 1 tháng gần đây, người bệnh N.T.T xuất hiện một vài nốt mẩn đỏ trên da, đã đi khám tại cơ sở y tế gần nhà và điều trị theo đơn thuốc được kê nhưng không khỏi nên tự mua thêm thuốc tại hiệu thuốc bên ngoài để bôi. Tuy nhiên tình trạng của người bệnh không đỡ mà trở nên trầm trọng hơn, nhiều vùng da mẩn đỏ lan rộng, nhiều nốt mẩn sưng phồng, mưng mủ gây đau, ngứa rất khó chịu.

Khi đến khám tại Khoa Da liễu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, người bệnh được chẩn đoán viêm da tiếp xúc dị ứng. Sau 3 ngày điều trị, các triệu chứng đau, ngứa đã giảm nhiều, không còn hiện tượng nốt phồng mưng mủ.

Bác sĩ Phí Thị Minh Huệ – khoa Da liễu thăm khám, theo dõi tình trạng người bệnh bị viêm da. Ảnh BVCC

Theo bác sĩ Vũ Thị Thanh Loan – Trưởng khoa Da liễu, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ, thời điểm giao mùa rất dễ mắc các bệnh về da như: Viêm da cơ địa, viêm da tiếp xúc, nấm da (hắc lào, lang ben, nấm kẽ tay chân), mề đay, dị ứng thời tiết, mụn trứng cá, da khô, nứt nẻ…

Nguyên nhân chủ yếu do sự thay đổi bất thường của thời tiết, ngoài ra còn một số tác nhân khác như: Sự thay đổi trong hệ miễn dịch, tăng dị nguyên trong môi trường, thay đổi trong thói quen chăm sóc da… Đặc biệt, những người mắc các bệnh về da mãn tính dễ tái phát như vảy nến, viêm da cơ địa, chàm… thường dễ bị nặng hơn khi thời tiết thay đổi.

Theo bác sĩ Loan, hi gặp các vấn đề về da mà không được điều trị kịp thời sẽ để lại hậu quả như:

- Da bị tổn thương lâu dài, dẫn đến sạm màu, thâm, sẹo.

- Các vùng bị viêm nhiễm có thể lây lan sang vùng khác.

- Gây cảm giác khó chịu, ảnh hưởng đến giấc ngủ, sinh hoạt.

- Có nguy cơ nhiễm trùng nếu da bị trầy xước, chảy dịch.

- Mất tự tin về ngoại hình, gây ảnh hưởng tâm lý.

Hình ảnh tổn thương da mà các bệnh nhân viêm da đã gặp. Ảnh BVCC

Qua đây, bác sĩ Vũ Thị Thanh Loan khuyến cáo: Để phòng tránh các bệnh về da và có làn da khỏe mạnh nhất là trong thời điểm giao mùa, người dân cần giữ vệ sinh da đúng cách, dưỡng ẩm da đầy đủ, không sử dụng mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc da không rõ nguồn gốc, duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, tăng cường sức đề kháng, thay đổi thói quen sinh hoạt hợp lý, lựa chọn quần áo có chất liệu phù hợp…

"Đặc biệt khi có các dấu hiệu bất thường trên da như ngứa, khô da, da nổi mẩn… cần đến cơ sở y tế để được khám và điều trị đúng cách bởi đó có thể là dấu hiệu đầu tiên của một bệnh lý da liễu nghiêm trọng. Người bệnh tuyệt đối không tự ý sử dụng thuốc khi chưa có chỉ định của bác sĩ, nhất là những loại thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc có thành phần corticoid…", bác sĩ Loan nhấn mạnh.

