Tân bác sĩ từ chối chọn chuyên ngành Bác sĩ nội trú tại Trường Đại học Y Hà Nội

Mới đây, Trường Đại học Y Hà Nội đã tổ chức sự kiện thường niên mang tên “Match Day”. Đây là dấu mốc quan trọng, nơi các tân bác sĩ nội trú, những người đã vượt qua kỳ thi khó khăn nhất của ngành Y, có cơ hội lựa chọn chuyên ngành mơ ước của mình.

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, được gọi với số thứ tự 61, bước lên bục và đưa ra một lời tuyên bố dứt khoát: “Em xin phép không chọn chuyên ngành”. Lựa chọn này của tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng khiến cả hội trường lẫn nghìn người xem livestream ngỡ ngàng.



Khoảnh khắc bác sĩ Hoàng từ chối chọn chuyên ngành.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Nguyễn Đình Long, bố của bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, cho biết: "Lý do con từ chối chọn chuyên ngành tại Trường Đại học Y Hà Nội là vì con đã có sự lựa chọn khác cho mình".

Bác sĩ Hoàng và bố. Ảnh: NVCC

Ông Long cho biết, vợ của ông làm nghề giáo viên, còn ông làm nghề lái taxi. Ông bà ngoại là giáo viên dạy Hóa nên đã truyền cảm hứng cho Hoàng yêu thích Hóa từ sớm.

"Hoàng quyết định chọn học ngành Y bởi một lý do đặc biệt là năm 2017, tôi bị ung thư, đến năm 2019 thì di căn phổi. Hiện tại, tôi trong giai đoạn sống chung với bệnh. Từ niềm yêu thích Hóa và bệnh của bố nên Hoàng quyết tâm trở thành bác sĩ giỏi để chăm bố và phục vụ được nhiều người", ông Long cho biết.

Cũng theo ông Long, có một "bác sĩ gia đình" riêng nên ông luôn được con trai theo dõi các chỉ số bệnh, hướng dẫn cách ăn uống để sức khỏe tốt nhất. "Với tôi, Hoàng luôn tự học, tự làm việc để có tiền học chính là liều thuốc giúp tôi luôn khỏe mạnh", ông Long cho hay.

Nói về quan điểm dạy con, ông Long cho biết, chỉ đơn giản là để con tự suy nghĩ và tự quyết định.

Gia đình có 2 anh em đều học giỏi

Tân bác sĩ Nguyễn Đình Hoàng, sinh năm 2001, là sinh viên khóa 50 của Trường Đại học Y Hà Nội. Bác sĩ Hoàng không phải gương mặt xa lạ với những ai quan tâm tới giáo dục khi giành loạt thành tích học tập “khủng”.

Trước đây, Hoàng là học sinh chuyên Hoá Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, Yên Bái (nay là Lào Cai). Năm 2019, Nguyễn Đình Hoàng đã nổi tiếng khi trở thành học sinh đầu tiên của tỉnh Yên Bái cũ giành Huy chương Bạc tại Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế.

Lớp 11, Hoàng thi vượt cấp và giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa học. Lớp 12, nam sinh tiếp tục giành giải Nhất, sau đó vượt qua vòng đấu chọn thứ 2 để trở thành 1 trong 4 thí sinh đại diện cho Việt Nam tại IChO 2019.

Gia đình của bác sĩ Hoàng. Ảnh: NVCC

Cô Phạm Thị Hải Linh, giáo viên chủ nhiệm năm cấp 3 đã nhận xét Hoàng có khả năng ghi nhớ và tiếp thu nhanh. Cô Linh từng chứng kiến học trò đọc quyển sách dày trong khoảng một tuần mà vẫn ghi nhớ hết nội dung trong đó.



Hoàng vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội theo diện tuyển thẳng, thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ.

Tháng 8 vừa qua, Nguyễn Đình Hoàng đã trúng tuyển đồng thời chương trình bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội (thứ hạng 61) và Trường Đại học VinUni (thứ hạng 1). Tân bác sĩ đã quyết định chọn chương trình nội trú chuyên ngành Gây mê hồi sức tại VinUni.

Theo chia sẻ từ ông Long, em gái của Hoàng là Nguyễn Huyền San, hiện học năm 4, khoa Khoa học máy tính 1, Đại học Bách khoa Hà Nội. Huyền San cũng có thành tích ấn tượng khi là học sinh giỏi 3 năm tại Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành, cùng trường với anh trai và cũng là thành viên của đội tuyển học sinh giỏi Quốc gia môn Hóa. Cả 2 anh em đều thông thạo 3 ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Pháp.

Với thành tích của 2 con sau những nỗ lực, cố gắng, ông Long gửi lời nhắn nhủ: "Bố muốn 2 con luôn vững tin vào con đường mình đã chọn và nhất định sẽ thành công. Bố mẹ luôn ở bên các con".