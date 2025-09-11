Nữ PGS đầu tiên chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình của Việt Nam "bật mí" lý do bác sĩ nội trú “tranh suất” chọn ngành này

Hơn một ngày qua, Match Day - sự kiện dành cho các tân bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn chuyên ngành - thu hút sự chú ý của dư luận. Bác sĩ nội trú được xem là kỳ thi khốc liệt bậc nhất tại Trường Đại học Y Hà Nội, bởi mỗi sinh viên Y khoa chỉ được tham dự duy nhất một lần trong đời.

Trong số 20 thí sinh dẫn đầu kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay, Phẫu thuật tạo hình là chuyên ngành hết chỉ tiêu ngay từ những lượt thí sinh đầu tiên. Trước vấn đề này, PV Dân Việt đã có cuộc trao đổi với PGS.TS, BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai.

PGS.TS, BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội bên các tân bác sĩ nội trú chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình năm nay. Ảnh: NVCC

Ít ai biết, bác sĩ Phạm Thị Việt Dung là nữ PGS đầu tiên của chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình Việt Nam, một minh chứng cho nỗ lực không ngừng của nữ bác sĩ.

Đặc biệt, vị bác sĩ này cũng từng vượt qua kỳ thi bác sĩ nội trú đầy cam go năm 2008.

Vì sao chuyên ngành bác sĩ nội trú Phẫu thuật Tạo hình ngày càng có sức hút?

Thưa PGS, trong gần 1.000 thí sinh đăng ký thi bác sĩ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội năm nay, thì từ số thứ tự 27 đã không còn slot vào Phẫu thuật Tạo hình, bà cảm nhận thế nào khi đón nhận tin này?

- Tôi thực sự rất xúc động khi chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình đón nhận sự quan tâm đặc biệt của các thí sinh. Trong những năm vừa qua, Phẫu thuật tạo hình luôn thuộc Top 5 bộ môn được chọn sớm nhất. Đây không chỉ là tin vui cho chúng tôi, mà còn là minh chứng rõ ràng về sự phát triển và vị thế ngày càng vững chắc của Phẫu thuật Tạo hình trong hệ thống y học hiện đại.

Theo PGS, đâu là sức hút đối với ngành bác sĩ nội trú Phẫu thuật Tạo hình?

- Thứ nhất, sức hút của ngành đến từ chính ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nó. Phẫu thuật Tạo hình không chỉ nhằm tái tạo hình thể mà còn giúp khôi phục về giải phẫu, chức năng, đem lại sự tự tin, niềm tin sống và cơ hội hòa nhập xã hội cho người bệnh.

Tân bác sĩ nội trú Đinh Duy Khương (Ninh Bình) chọn chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình. Ảnh: NTCC

Thứ 2, đây là một chuyên ngành đặc thù, hội tụ giữa khoa học chính xác và nghệ thuật sáng tạo, đòi hỏi bác sĩ vừa có trí tuệ, vừa có trái tim, vừa có đôi tay khéo léo. Chính sự kết hợp độc đáo này đã tạo nên sức lôi cuốn đặc biệt với những người thật sự đam mê chuyên ngành này.

Thứ 3, Phẫu thuật Tạo hình là chuyên ngành khá mới, đang trên đà phát triển mạnh mẽ nên cơ hội việc làm ở các cơ sở lớn vẫn đang rộng mở. Tuy nhiên, yếu tố thứ 3 mang tính thời điểm, có thể thay đổi trong tương lai.

PGS cũng đã từng vượt qua kỳ thi đầy thử thách và học bác sĩ nội trú. Vậy theo bà, đặc biệt với ngành Phẫu thuật Tạo hình, khó khăn nhất là gì?

- Khó khăn lớn nhất của các bác sĩ nội trú là áp lực học tập và rèn luyện ở mức rất cao, nếu không đủ sức khoẻ, sự kiên trì, sự nỗ lực, lòng đam mê thì khó có thể đi đến cuối con đường. Áp lực về thời gian, trách nhiệm với người bệnh và kỳ vọng từ xã hội cũng khiến hành trình này không hề dễ dàng, nhưng đó cũng chính là cơ hội để tôi luyện lên những bác sĩ giàu kỹ năng và bản lĩnh. Và cũng chính những khó khăn này góp phần tạo nên thương hiệu “Bác sĩ nội trú”.

Những tinh hoa y khoa BSNT Phẫu thuật Tạo hình khoá 50 Trường Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC

Với bác sĩ nội trú Phẫu thuật Tạo hình thì phải liên tục tiếp cận các kỹ thuật tiên tiến, hiện đại trong lĩnh vực chuyên sâu của mình vì đây là chuyên ngành khá mới và đang phát triển mạnh mẽ, kỹ thuật và công nghệ thay đổi từng ngày. Thêm vào đó, đặc thù của chuyên ngành là sự đa dạng về mặt bệnh, đa dạng về tổn thương, đa dạng về kỹ thuật… do đó, mỗi ca bệnh là một thách thức riêng biệt, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và khả năng sáng tạo để đưa ra giải pháp tối ưu.

"Phẫu thuật Tạo hình mở ra nhiều cơ hội nhưng nếu chỉ vì thu nhập mà lựa chọn ngành rất khó để đi xa"

Hiện nay nhiều người cho rằng việc chọn chuyên ngành Phẫu thuật Tạo hình sẽ có cơ hội kiếm được rất nhiều tiền nên xu hướng theo ngành cũng khắc nghiệt hơn, PGS nghĩ sao về vấn đề này?

- Xã hội thường có những góc nhìn đa chiều. Đúng là Phẫu thuật Tạo hình mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp, tuy nhiên, nếu chỉ vì yếu tố thu nhập mà lựa chọn ngành, thì rất khó để có thể đi xa và bền vững. Đây là lĩnh vực đòi hỏi sự đam mê, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến.

PGS Phạm Thị Việt Dung đang tính toán để tái tạo lại bộ ngực cho một bệnh nhân ung thư vú đã phải cắt bỏ toàn bộ tuyến vú. Ảnh: NVCC

Người bác sĩ Phẫu thuật Tạo hình cần phải đặt lợi ích và sự an toàn của người bệnh lên trên hết. Khi có đam mê và lý tưởng đúng đắn, thành quả về sự nghiệp, danh tiếng và thu nhập sẽ đến như một kết quả tất yếu, chứ không phải là mục tiêu trước tiên.

Và mọi người cũng cần phải hiểu đúng: Phẫu thuật Tạo hình bao gồm Phẫu thuật Thẩm mỹ và Phẫu thuật Tái tạo chuyên sâu cho các tổn khuyết do nhiều nguyên nhân gây ra như dị tật bẩm sinh, bỏng, chấn thương, ung thư, các bệnh lý mãn tính (loét tiểu đường, hoại tử do tắc mạch, loét tì đè…). Bệnh nhân thuộc các lĩnh vực này nhiều khi cũng khó khăn và cần hỗ trợ như bất kỳ bệnh nhân ở chuyên ngành nào khác.

Theo PGS, việc đã lựa chọn và theo ngành y điều cốt lõi nhất là gì? Việc các bác sĩ nội trú chọn ngành đam mê có vai trò quan trọng thế nào?

- Theo tôi, giá trị cốt lõi của nghề y luôn là sự kết hợp giữa kỹ năng nghề nghiệp và y đức. Trong thời đại công nghệ số, một bác sĩ có nhiều cách để phát triển sự nghiệp, để nhanh chóng trở lên nổi tiếng. Tuy nhiên, kỹ năng nghề nghiệp và y đức mới là nền tảng vững chắc cho sự phát triển ấy.

PGS.TS, BS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội, kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai. Ảnh: Gia Khiêm

Khi chọn ngành, nên để đam mê đóng vai trò quyết định. Chỉ có đam mê mới giúp bác sĩ vượt qua mọi khó khăn, thử thách để lĩnh hội khối lượng kiến thức, kinh nghiệm khổng lồ và vượt qua áp lực công việc.

Với Phẫu thuật Tạo hình, đam mê còn là nguồn năng lượng để biến những ca mổ thành sự tái sinh, mang lại không chỉ hình dáng mới, mà còn là niềm tin và nghị lực sống mới cho người bệnh.

Qua đây, PGS có lời khuyên gì đối với các tân bác sĩ nội trú?

- Tôi xin chúc mừng các tân bác sĩ nội trú đã bước vào một chặng đường mới vô cùng vinh quang nhưng cũng đầy thử thách. Lời khuyên của tôi là các em hãy luôn khiêm tốn học hỏi, không ngừng rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp và trau dồi y đức. Hãy coi mỗi bệnh nhân là một người thầy, mỗi ca bệnh là một bài học.

Thêm nữa, chuyên ngành nào cũng đáng quý và chuyên ngành nào cũng có chỗ trên đỉnh vinh quang. Với những gì các em đang có, thêm sự kiên trì, lòng nhân ái và khát vọng vươn tới sự hoàn thiện sẽ là hành trang quý giá giúp các em trưởng thành và tỏa sáng trong nghề.

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ của PGS.TS Phạm Thị Việt Dung!



PGS.TS Phạm Thị Việt Dung, Trưởng Bộ môn Phẫu thuật tạo hình, Trường Đại học Y Hà Nội; kiêm Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Bạch Mai, tốt nghiệp bác sĩ đa khoa hệ chính quy năm 2004, bác sĩ nội trú chuyên ngành Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Trường Đại học Y Hà Nội năm 2008, bảo vệ thành công luận án Tiến sỹ y học năm 2017.

Bà đã tham gia các khóa học chuyên sâu về Phẫu thuật tạo hình Thẩm mỹ tại Pitburg, Hoa Kỳ năm 2015 và Tsukuba Nhật Bản năm 2016; có báo

cáo tại nhiều Hội nghị Phẫu thuật Tạo hình trong nước và các nước Pháp, Hàn Quốc,…; tham gia nghiên cứu 15 đề tài khoa học các cấp Bộ, cấp Thành phố, cấp Cơ sở; có nhiều bài báo đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế.