BAF lãi đậm, lợi nhuận chăn nuôi cao kỷ lục tăng tới 445%

Lợi nhuận quý II của BAF cao kỷ lục, không còn nguồn thu từ nông sản

CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2025 với lợi nhuận cao kỷ lục. Động lực cho sự tăng trưởng này được BAF lý giải là do giá lợn neo cao từ đầu năm cùng việc tăng mạnh quy mô tổng đàn của doanh nghiệp.

Theo đó, kết quả kinh doanh quý II/2025 của BAF đạt doanh thu 1.388 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn hàng bán giảm mạnh giúp lợi nhuận gộp đạt 343 tỷ đồng, tăng trưởng 117%. Sau khi trừ các chi phí, BAF lãi ròng 196 tỷ đồng, tăng 445% so với quý II/2024, mức cao kỷ lục trong lịch sử hoạt động.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2025, BAF ghi nhận doanh thu 2.511 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Nguyên nhân là toàn bộ nguồn thu hiện tại đến từ mảng lợn, trong khi cùng kỳ vẫn có 1.180 tỷ đồng doanh thu từ bán nông sản. Mảng lợn mang lại biên lợi nhuận cao, giúp BAF lãi ròng 330 tỷ đồng, tăng trưởng 113%.

Năm 2025, BAF Việt Nam đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất đạt hơn 5.601 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 639 tỷ đồng. Với kết quả hiện tại, BAF lần lượt hoàn thành 45% và 52% kế hoạch đề ra.

Theo giải trình, BAF cho biết giá lợn trong kỳ vẫn duy trì ở mức cao, đạt vùng 65.000–70.000 đồng/kg, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi có quy mô lớn và kiểm soát tốt chi phí. Tổng sản lượng lợn tiêu thụ trong 6 tháng đầu năm 2025 của BAF đạt 330.000 con, tăng 30% so với cùng kỳ, phản ánh khả năng vận hành ổn định, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả và thực thi thành công kế hoạch mở rộng quy mô. Bên cạnh đó, giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi trong nửa đầu năm duy trì ở mức ổn định, góp phần giữ vững giá thành chăn nuôi ở mức cạnh tranh.

Tính đến ngày 30/6, quy mô tài sản của BAF đạt 8.522 tỷ đồng, tăng 1.073 tỷ đồng so với mức so với đầu năm. Cơ cấu tài sản hình thành từ 4.266 tỷ đồng vốn chủ sở hữu (tăng 1.330,6 tỷ đồng so với đầu năm, tương ứng mức tăng 45,3%) và 4.256 tỷ đồng nợ phải trả.

BAF đã chính thức ngừng kinh doanh nông sản, mặc dù trước đó mảng này từng mang về doanh thu lớn và lợi nhuận đáng kể. Doanh nghiệp xác định mục tiêu tập trung nguồn lực cho mảng nuôi lợn.

Mở rộng trang trại, nâng quy mô tổng đàn để thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận

Trong bối cảnh thị trường hiện nay, BAF khẳng định, không ngại giá lợn giảm. BAF Việt Nam vừa thành lập công ty con 100% vốn tại Ninh Bình với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, dự kiến sẽ triển khai 13 trang trại, cụm trang trại trong năm nay.

Việc đầu tư mở rộng trang trại và nâng quy mô tổng đàn sẽ là những yếu tố chính thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận của BAF Việt Nam trong thời gian tới.

Theo BAF, 13 trang trại, cụm trang trại này có tổng quy mô 198.000 lợn thịt và 41.000 lợn nái, hướng đến mục tiêu có 90.000 lợn nái và 1.650.000 lợn thịt vào cuối năm, lần lượt tăng 83% về quy mô lợn nái và 65% quy mô lợn thịt so với năm 2024.

Tính đến cuối năm 2024, BAF Việt Nam đã có 34 trang trại trải dài từ Bắc vào Nam, chiếm ToP 5 thị trường lợn hơi và Top 3 thị trường lợn nái tại Việt Nam.

Trong dài hạn, BAF Việt Nam đặt mục tiêu sẽ có 102 trang trại trên cả nước với tổng đàn nái đạt 450.000 con và 10 triệu lợn thương phẩm xuất chuồng (mục tiêu đến năm 2030).

Theo dự báo của một số chuyên gia chăn nuôi, ở thời điểm hiện tại, giá thịt lợn giảm do nhiều yếu tố tác động nhưng đến cuối năm giá lợn có thể sẽ tăng trở lại vì nguồn cung thiếu hụt. Doanh nghiệp chăn nuôi lớn như BAF tiếp tục đầu tư để đón làn sóng này.

Phối cảnh dự án nuôi lợn nhiều tầng của BAF.

Được biết trước đó, tỉnh Tây Ninh cũng đã “gật đầu” cho BAF triển khai “chung cư nuôi lợn” đầu tiên tại Việt Nam. Đây là mô hình "chung cư nuôi lợn" hợp tác cùng Muyuan (Trung Quốc), nhằm chuyển giao công nghệ.

Theo đó, UBND tỉnh Tây Ninh đã chấp thuận chủ trương đầu tư nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm từ thịt lợn, diện tích 25 ha của Công ty TNHH Chế biến thực phẩm BAF Tây Ninh; 2 trang trại chăn nuôi lợn cao tầng công nghệ lọc khí - khử mùi, mỗi dự án diện tích 65 ha của Công ty TNHH Chăn nuôi Công nghệ cao BAF Tây Ninh 1 và BAF Tây Ninh 2.

BAF cho biết mô hình trại nuôi lợn cao tầng có chi phí đầu tư ban đầu cao hơn trại truyền thống khoảng 45 - 50%, nhưng mang lại nhiều lợi thế, đặc biệt là tiết kiệm diện tích đất.

Việc tiết giảm diện tích cũng giúp doanh nghiệp cắt giảm đáng kể chi phí. Theo khảo sát của BAF, trại cao tầng ứng dụng công nghệ tự động hóa có thể giảm 20 - 30% chi phí nhân công, chưa kể chi phí logistics và chi phí cơ hội về thời gian.

Công ty dự kiến sẽ khởi công xây dựng nhà máy trong năm 2026 với thời gian triển khai từ 8 -12 tháng. Việc đưa lợn vào trại sẽ diễn ra vào khoảng giữa năm 2027. Khoảng 5 tháng sau khi đưa lợn con vào hoặc khoảng 10 tháng tính từ lợn nái sẽ có doanh thu đầu tiên, và đạt tối đa công suất trong khoảng 10-12 tháng.

Thời điểm tối đa công suất, doanh thu từ tổ hợp nuôi lợn cao tầng tại Tây Ninh ước tính lên đến hơn 10.000 tỷ đồng/năm.

Bên cạnh dự án tại Tây Ninh, BAF hiện đang khảo sát thêm các khu vực khác tại miền Nam và Tây Nguyên để triển khai mô hình trại lợn cao tầng. Ngoài ra, công ty cũng có kế hoạch đầu tư các trại cao tầng ở miền Bắc.

Đến nay, BAF Việt Nam đã đăng ký và được Cục Chăn nuôi và Thú y lựa chọn là đơn vị thí điểm triển khai và vận hành hệ thống truy xuất nguồn gốc cơ sở và sản phẩm chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. BAF đang chủ động tham gia vào các chương trình quản lý về an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đồng thời chủ động áp dụng công nghệ số trong quản lý vận hành sản xuất.