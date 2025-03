Ban Bí thư chỉ định, chuẩn y nhân sự nhiều địa phương, 3 Phó Giám đốc Công an tỉnh được thăng hàm đại tá

Ông Vũ Quyết Tiến giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Ngày 28/3, tại Hội nghị thứ 66 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV, với số phiếu tín nhiệm tuyệt đối, ông Vũ Quyết Tiến được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh tặng hoa chúc mừng ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy. Ảnh: Báo Quảng Ninh

Tân Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh sinh năm 1972, quê quán xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Ông vào Đảng năm 1993, có trình độ Thạc sĩ Quản lý hành chính công, Thạc sĩ Quản lý kinh tế, Cử nhân Luật, Cao cấp Lý luận chính trị.

Trước khi được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ninh, ông Vũ Quyết Tiến từng trải qua các vị trí công tác quan trọng: Chủ tịch UBND TP.Cẩm Phả, Bí thư Thành uỷ - Chủ tịch HĐND TP.Cẩm Phả, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nội vụ, Bí thư Thành uỷ Hạ Long.

Ông Trần Trí Quang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp

Ngày 27/3, tại Hội nghị lần thứ 21, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp công bố, trao quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y ông Trần Trí Quang - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh - giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp.

Ông Trần Trí Quang được bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp. Ảnh: Đ.T

Ban Bí thư cũng quyết định chuẩn y các ông Phan Văn Hợp - Phó Chủ nhiệm Thường trực, phụ trách Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và ông Phan Văn Thương - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy tham gia Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp; chỉ định ông Nguyễn Thế Hồng Trung - Chánh Văn phòng Tỉnh ủy - tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đồng Tháp.

Ngày 28/3, HĐND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Kỳ họp đột xuất lần thứ 13 để bầu ông Trần Trí Quang, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh.

3 Giám đốc Công an tỉnh nhận thêm nhiệm vụ mới

Chiều 26/3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn đã công bố quyết định của Ban Bí thư về chỉ định đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước đó, đại tá Nguyễn Tiến Trung đã được HĐND tỉnh Lạng Sơn bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Tại Sóc Trăng, ngày 27/3, Ban Tổ chức Tỉnh ủy công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Trần Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng ngày, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Trị công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị nhiệm kỳ 2020-2025; quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Từ trái qua: Đại tá Nguyễn Tiến Trung, Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn; đại tá Trần Văn Dương, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng và đại tá Vũ Văn Đấu, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Đ.X

Chuẩn y Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh

Ngày 24/3, Tỉnh ủy Tây Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Mạnh Hùng đã trao quyết định của Ban Bí thư chuẩn y ông Phan Huỳnh Quốc Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Bến Cầu (tỉnh Tây Ninh) tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Tây Ninh.

Phó Giám đốc Công an 3 tỉnh được thăng hàm đại tá

Tuần qua, Bộ trưởng Bộ Công an đã có các quyết định thăng hàm từ thượng tá lên đại tá với Phó Giám đốc Công an 3 tỉnh Yên Bái, Hà Tĩnh, Lai Châu.

Cụ thể, chiều 25/3, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Tiến Đỗ, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chiều 26/3, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Khoàng Văn Thương, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

Chiều 28/3, Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc thăng cấp bậc hàm từ thượng tá lên đại tá đối với ông Nguyễn Duy Đông, Phó Giám đốc Công an tỉnh.