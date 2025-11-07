Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo

Giới trẻ TP.HCM háo hức đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ
Giới trẻ TP.HCM sẽ được trải nghiệm đấu võ thực tế ảo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ trong Liên hoan Võ thuật quốc tế TP.HCM 2025 từ ngày 21 đến 23/11.
Ngày 7/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:
Các đồng chí: Cao Tiến Dũng, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.
Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.
Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.
Bão số 13 (Kalmeagi) đã đổ bộ và gây thiệt hại nghiêm trọng tại Gia Lai, Đắk Lắk. Theo thống kê sơ bộ của cơ quan chức năng, tính đến 21h30 tối 6/11, bão số 13 đã khiến một người tử vong, nhiều nhà sập và tốc mái, nhiều công trình, hàng quán bị gió bão tàn phá.