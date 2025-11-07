Ban Bí thư khai trừ Đảng 3 nguyên cán bộ lãnh đạo

Ông Cao Tiến Dũng, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai bị khai trừ Đảng. Ảnh Báo Nhân dân

Ngày 7/11/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư nhận thấy:

Các đồng chí: Cao Tiến Dũng, nguyên: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Quốc Hùng, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai; Nguyễn Tấn Chân, nguyên: Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tây Hoà, tỉnh Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan, đơn vị công tác.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; căn cứ quy định của Đảng về kỷ luật đảng viên vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Tấn Chân.

Đề nghị các cơ quan chức năng thi hành kỷ luật hành chính kịp thời, đồng bộ với kỷ luật đảng.