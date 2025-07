Sáng 23/7, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an TP Hà Nội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030 khai mạc trọng thể tại Hội trường công an thành phố, với sự tham dự của 299 đại biểu đại diện cho hơn 9.000 đảng viên toàn Đảng bộ.

Đại hội vinh dự đón Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang; Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thành cùng đại diện lãnh đạo các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, các Ban Đảng, sở, ngành, địa phương và nguyên lãnh đạo công an thành phố qua các thời kỳ.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội khẳng định, Đại hội diễn ra trong bối cảnh toàn lực lượng công an nhân dân thi đua lập thành tích hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống; đồng thời là thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân chuyển mình mạnh mẽ thực hiện các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội. Ảnh: C.A.

Theo Trung tướng Tùng, Đại hội lần thứ XXIX có nhiệm vụ kiểm điểm, đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XXVIII, làm rõ thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm; đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp đột phá nhiệm kỳ tới. Ông đề nghị các đại biểu phát huy trí tuệ, dân chủ, trách nhiệm, đóng góp vào các văn kiện trình Đại hội, lựa chọn nhân sự tiêu biểu vào Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII.

Trình bày báo cáo chính trị, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy công an thành phố đã cụ thể hóa gần 1.000 chủ trương, nghị quyết, chương trình, kế hoạch trên các mặt công tác, đạt nhiều kết quả nổi bật. Trong đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng, kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm túc, không có "vùng cấm", góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ.

Đoàn Chủ tịch Đại hội. Ảnh: C.A.

Công an TP Hà Nội cũng đi đầu trong sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành bố trí công an cấp xã theo mô hình 2 cấp chính quyền từ ngày 1/7. Công an thành phố là đơn vị tiên phong chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp; triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ và Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị.

Trong nhiệm kỳ, lực lượng công an thành phố đấu tranh quyết liệt với tham nhũng, tiêu cực, điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án kinh tế lớn, phức tạp, không có ngoại lệ. Công an TP Hà Nội cũng giữ vai trò nòng cốt trong phòng, chống dịch COVID-19, thiên tai, bão lũ, là "điểm tựa bình yên" của người dân Thủ đô.

Công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được thực hiện hiệu quả, không để hình thành "điểm nóng", giữ vững ổn định địa bàn. Công an thủ đô cũng kiềm chế sự gia tăng tội phạm, nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, không để xảy ra oan sai. Nhiều kiến nghị, giải pháp được đưa ra, góp phần hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội. Ảnh: C.A.

Bên cạnh đó, công an thành phố đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, phát động phong trào thi đua sáng kiến; triển khai hiệu quả các mô hình như "Công an phường kiểu mẫu", phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác hậu cần - kỹ thuật được đầu tư bài bản, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa lực lượng theo tinh thần Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị.

Tại Đại hội, các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung then chốt như xây dựng lực lượng, bảo vệ an ninh nội bộ, chuyển đổi số, bảo đảm an ninh mạng… Đây là dịp để Đảng bộ Công an TP Hà Nội phát huy trí tuệ, làm rõ thành quả nhiệm kỳ 2020-2025, cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng nhiệm kỳ tới.

Trong sáng 23/7, Đại hội đã bầu 27 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội khóa XXIX. Trong đó, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công an thành phố Hà Nội khóa XXIX, nhiệm kỳ 2025-2030. Cùng đảm nhiệm vai trò lãnh đạo, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Giám đốc Công an thành phố, được bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy.

Đây là những cán bộ tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực công tác và uy tín, đại diện cho ý chí đổi mới của toàn Đảng bộ. Ngay sau đó, Ban Chấp hành khóa mới họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm UBKT nhiệm kỳ 2025-2030.

Chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục diễn ra với các nội dung quan trọng: ra mắt Ban Chấp hành khóa mới, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVIII và biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội XXIX.