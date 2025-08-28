Loại cá giàu canxi, ít xương, phàm ăn này nuôi dày đặc ở Vĩnh Long, bán hàng tấn, có nhà lời 1,5 tỷ/vụ, người ta đến xem

Chị Nguyễn Thị Huỳnh Như ngụ khu vực Thạnh Hiếu, cho biết do đặc thù công việc thường xuyên thức khuya nên không ít lần chứng kiến cảnh nhóm thanh niên tụ tập, chạy xe máy gây náo loạn trước nhà.

“Cứ cách 1-2 ngày, từ khoảng 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng, lại có vài thanh niên chạy xe nẹt pô ầm ĩ, hú ga vang rền cả xóm. Có lần, 1 thanh niên không làm chủ tay lái, tông thẳng vào bảng hiệu nhà tôi, làm gãy cả trụ” - chị Như bức xúc kể.

Tình trạng mất an toàn giao thông không chỉ diễn ra vào ban đêm mà cả ban ngày.

Một số thanh niên điều khiển xe máy không đội nón bảo hiểm, đã uống rượu bia vẫn tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho chính họ và người đi đường.

Tuyến đường nông thôn tại ấp Bình Lợi, phường Long Bình, TP Cần Thơ.

“Chúng tôi rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, có biện pháp mạnh để chấn chỉnh” - chị Như nói.

Tại ấp Bình Lợi, đoạn đường dọc kênh 10 Thước cũng trở thành “đường đua” bất đắc dĩ.

Ông Trần Văn Phụng, người dân sống ven đường, kể: “Có hôm khoảng 19 giờ, tôi đã nghe tiếng xe hú ga, nẹt pô vang xa hàng trăm mét.

Đặc biệt, vào khoảng 1-2 giờ sáng, có khi 2-3 chiếc xe rú ga inh ỏi, vừa chạy vừa cười đùa, phá giấc ngủ của cả xóm”.

Không chỉ gây ồn ào, một số đối tượng còn có hành vi quấy rối, phá hoại tài sản người dân.

Ông Trịnh Phong Phú ngụ khu vực Thạnh Hiếu, cho biết: “Gần 1 tháng trước, khoảng 2-3 giờ khuya, 1 thanh niên đi xe máy bất ngờ ném chai bia vào sân nhà tôi. May mà không vỡ kính. Sáng đó, tôi mới biết ít nhất 3-4 hộ khác trong xóm cũng bị như vậy. Người dân hoang mang, lo lắng”.

Trung tá Phạm Hoàng Ân, Trưởng Công an phường Long Bình, Cần Thơ cho hay: “Lực lượng công an địa phương đang khẩn trương lên kế hoạch kiểm tra, xử lý.

Chúng tôi sẽ lập danh sách các đối tượng thanh thiếu niên thường xuyên vi phạm như nẹt pô, rú ga, ném vật thể vào nhà dân... để phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, răn đe.

Đồng thời, Công an phường tăng cường tuần tra vào ban đêm, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ nhằm lập lại trật tự, đảm bảo sự bình yên cho người dân”.

Để giải quyết tận gốc vấn nạn “quái xế” trên các tuyến đường nông thôn, ngoài nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự chung tay của cả cộng đồng: gia đình thường xuyên quan tâm, quản lý, giáo dục con em; người dân mạnh dạn tố giác các hành vi vi phạm; chính quyền địa phương kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng cố tình tái phạm.

Theo: Báo Cần Thơ