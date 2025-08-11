Chủ đề nóng

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.
Đồng thời, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh hình thành các vùng sản xuất chuyên canh, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản phẩm.

Sau sáp nhập, xã Tân Dương có diện tích 46,67 km2 với 46.096 nhân khẩu. Đa số người dân trên địa bàn xã sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp như: trồng lúa, cây ăn trái, chăn nuôi…với diện tích sản xuất khoảng 3.579 ha, chiếm 76,7% diện tích toàn xã.

Xã Tân Dương có các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua tạo điều kiện cho việc phát triển thương mại - dịch vụ gắn với sản xuất nông nghiệp.

Toàn xã có khoảng 81 km đường xã, ấp đã nhựa hóa, bê-tông hóa, tạo thuận lợi cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và kết nối với các vùng lân cận, đặc biệt là trung tâm phường Sa Đéc.

Xã định hướng phát triển kinh tế đa ngành, đa lĩnh vực, nhất là công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ.

Nông dân Làng nghề trồng hoa giấy xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) chăm sóc hoa giấy phục vụ thị trường.

Thời gian qua, xã Tân Dương triển khai nhiều giải pháp trong việc phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững. Trong đó, tiếp tục duy trì diện tích, nâng cao giá trị canh tác lúa, tập trung phát triển ngành hàng thế mạnh hoa kiểng, hình thành các vùng sản xuất tập trung, gắn với liên kết tiêu thụ…

Đồng thời, triển khai thực hiện nhiều giải pháp bảo tồn và phát triển làng nghề, làng nghề truyền thống theo hướng nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng giá trị sản phẩm làng nghề; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa, truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội.

Xã Tân Dương cũng phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông nông thôn kết hợp với phát triển du lịch, nhất là các tuyến giao thông đến các khu di tích, các khu, điểm du lịch, trong và ngoài xã.

Trên cơ sở đó, vận động, hỗ trợ phát triển các loại hình du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng tại làng nghề hoa giấy; tạo điều kiện thuận lợi kết nối với các tour du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút ngày càng nhiều khách du lịch…

Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương, xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp chuyên trồng cây kiểng (trồng cây cảnh), trồng hoa kiểng luôn phát huy hiệu quả, nâng cao thu nhập cho thành viên.

Hiện toàn xã có 3 Hợp tác xã, 2 Quỹ tín dụng nhân dân và 35 Tổ hợp tác liên kết sản xuất. Thời gian qua, các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn xã đã quy tụ được các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ cùng liên kết, hợp tác để cùng có lợi.

Trong đó, tập trung hỗ trợ phát triển đa dạng và chuẩn hóa các sản phẩm hoa giấy, làng nghề bột theo hướng bền vững; vận động các chủ thể tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tăng cường liên kết, sản xuất gắn với tiêu thụ các sản phẩm của làng nghề...

Là người có trên 15 năm theo nghề trồng hoa giấy, ông Phạm Văn Linh, ngụ xã Tân Dương cho biết: “Từ nhu cầu thị trường, nông dân ở đây phát triển các loại hoa giấy đa dạng về màu sắc, cho trổ hoa quanh năm.

Loại cây này được sử dụng để tạo cảnh quan, trồng vào hàng rào, dải phân cách ven đường... Ngoài ra, hoa giấy còn được sử dụng làm cây công trình, kiểng bon-sai... Theo nghề này, gia đình tôi có thu nhập ổn định và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương”.

Chủ tịch UBND xã Tân Dương Nguyễn Văn Luận cho biết: “Thời gian qua, địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch để củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các loại hình kinh tế tập thể trên địa bàn nhằm tổ chức sản xuất gắn với chuỗi giá trị, áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đồng nhất để tạo ra sản phẩm đồng đều và đạt các tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Điều này góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân đối với việc tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới và phát triển nông nghiệp bền vững”.

Thúc đẩy phát triển toàn diện

Trên cơ sở đánh giá tiềm năng, lợi thế từ thực tiễn, xác định rõ định hướng chiến lược phát triển, xã Tân Dương tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp đã và đang phát huy thế mạnh về du lịch sinh thái với các vườn cây ăn trái, nhà vườn trồng cây cảnh, trồng hoa giấy.

Trong đó, phát huy những tiềm năng, thế mạnh của xã; nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp theo hướng đa ngành nghề, làm cầu nối trong liên kết, tiêu thụ nông sản; phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp và các mô hình tổ hợp tác theo hướng bền vững; tập trung nâng cao các mặt hàng thế mạnh của địa phương gắn với sản phẩm OCOP.

Bên cạnh đó, xã tiếp tục kêu gọi đầu tư, vận động xã hội hóa xây dựng các công trình giao thông nông thôn tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, giảm chi phí trong sản xuất; rà soát bổ sung kế hoạch sử dụng đất phù hợp với thực tế của địa phương.

Đồng thời thực hiện các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành công nghiệp, thúc đẩy các sản phẩm chủ lực tăng trưởng; thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, đầu tư máy móc, thiết bị, kết nối với vùng nguyên liệu, thị trường, tiếp cận vốn...

Ông Bùi Ngọc Đang - Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ hoa kiểng Tân Dương chia sẻ: “Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế của xã, Hợp tác xã mạnh dạn đầu tư nhập giống cây trồng có giá trị cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu khách hàng.

Ban Giám đốc Hợp tác xã định hướng xã viên chú trọng việc giảm phân bón hóa học, tăng bón phân hữu cơ cho hoa kiểng, đồng thời áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác... để giảm chi phí, an toàn trong sản xuất, góp phần bảo vệ môi trường, từng bước đưa sản phẩm của hợp tác xã tiếp cận rộng rãi với thị trường...”.

Ông Nguyễn Văn Luận cho biết thêm: “Địa phương tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch, phát triển hệ thống quầy hàng lưu niệm, sản phẩm OCOP đặc trưng của xã tại các khu di tích, điểm du lịch, điểm dừng chân...

Đồng thời khai thác, mời gọi đầu tư phát triển thêm loại hình du lịch như: du lịch trải nghiệm, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Xã tập trung các giải pháp hoàn thiện hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin, đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, thực hiện có hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại; thúc đẩy phân phối hàng hóa qua nền tảng số, thương mại điện tử; tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy khởi nghiệp; chú trọng phát triển doanh nghiệp chủ lực và hình thành chuỗi giá trị của các ngành hàng chủ lực…”.

Theo: Báo Đồng Tháp

