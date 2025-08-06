Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất cao nhất hơn 21 triệu đồng: Phấn khởi nhưng cũng có băn khoăn

Bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất

Dự thảo Nghị định quy định chính sách tiền lương, phụ cấp, chế độ hỗ trợ, thu hút đối với nhà giáo hiện được đăng tải trên trang web của nhiều Sở GDĐT các tỉnh thành cũng như các trường học dự kiến có hiệu lực cùng Luật Nhà giáo vào ngày 1/1/2026.

Theo nội dung dự thảo, mức lương của bảng lương giáo viên THCS 2026 được thực hiện theo cách tính mới, bổ sung thêm hệ số đặc thù. Việc cải thiện thu nhập được kỳ vọng sẽ giúp giáo viên yên tâm công tác, nâng cao chất lượng giáo dục.

Giáo viên Trường THCS Phương Mai, Hà Nội trong một hoạt động giáo dục STEM. Ảnh minh họa: Gia Khiêm

Trong đó, theo Điều 3 Dự thảo Nghị định, đề xuất quy định bảng lương mới giáo viên 2026 được tính theo công thức:

Tiền lương = (Hệ số lương được hưởng + hệ số phụ cấp chức vụ + phụ cấp thâm niên vượt khung + mức chênh lệch bảo lưu (nếu có)) x Mức lương cơ sở x Hệ số lương đặc thù.

Trong đó:

Mức chênh lệch bảo lưu = Hệ số lương cũ x hệ số lương đặc thù cũ (nếu có) - Hệ số lương mới x hệ số lương đặc thù mới.

Mức lương cơ sở thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Bảng lương giáo viên THCS 2026 dự kiến tăng vượt mốc 21 triệu đồng

Bảng lương giáo viên THCS 2026 dự kiến dưới đây chỉ tính dựa trên hệ số lương, hệ số lương đặc thù và lương cơ sở 2.340.000 đồng theo Nghị định 73/2024/NĐ-CP (chưa bao gồm các khoản phụ cấp, trợ cấp). Các loại phụ cấp đối với nhà giáo theo dự thảo gồm: Phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nhà giáo, phụ cấp trách nhiệm công việc, phụ cấp khu vực, phụ cấp lưu động, phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn, phụ cấp ưu đãi nghề, phụ cấp độc hại, nguy hiểm.

Cụ thể như sau:

Giáo viên trung học cơ sở cao cấp được đề xuất áp dụng hệ số lương của viên chức loại A3.2 (từ hệ số lương 5,75), hệ số lương đặc thù 1,2.

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương 1 5,75 1,2 16,146,000 2 6,11 1,2 17,156,880 3 6,47 1,2 18,167,760 4 6,83 1,2 19,178,640 5 7,19 1,2 20,189,520 6 7,55 1,2 21,200,400

Giáo viên trung học cơ sở chính được đề xuất áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2.2 (từ hệ số lương 4,00), hệ số đặc thù 1,3.

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương 1 4 1,3 12,168,000 2 4,34 1,3 13,202,280 3 4,68 1,3 14,236,560 4 5,02 1,3 15,270,840 5 5,36 1,3 16,305,120 6 5,7 1,3 17,339,400 7 6,04 1,3 18,373,680 8 6,38 1,3 19,407,960

Giáo viên trung học cơ sở được đề xuất áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34), hệ số đặc thù 1,45.

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương 1 2,34 1,45 7,939,620 2 2,67 1,45 9,059,310 3 3 1,45 10,179,000 4 3,33 1,45 11,298,690 5 3,66 1,45 12,418,380 6 3,99 1,45 13,538,070 7 4,32 1,45 14,657,760 8 4,65 1,45 15,777,450 9 4,98 1,45 16,897,140

Giáo viên trung học cơ sở chưa đạt trình độ chuẩn (trình độ cao đẳng), được đề xuất áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (từ hệ số lương 2,10), hệ số đặc thù 1,6.

Bậc Hệ số lương Hệ số đặc thù Mức lương 1 2,1 1,6 7,862,400 2 2,41 1,6 9,023,040 3 2,72 1,6 10,183,680 4 3,03 1,6 11,344,320 5 3,34 1,6 12,504,960 6 3,65 1,6 13,665,600 7 3,96 1,6 14,826,240 8 4,27 1,6 15,986,880 9 4,58 1,6 17,147,520 10 4,89 1,6 18,308,160

Bảng lương giáo viên THCS hiện nay: Mức lương thấp nhất là 5.475.600 đồng/tháng, mức lương cao nhất là 15.865.200 đồng/tháng. Như vậy, nếu được thực hiện theo đề xuất của dự thảo Nghị định, bảng lương giáo viên THCS 2026 sẽ tăng vượt trội, với mức thấp nhất là 7,862,400 đồng, cao nhất là 21,200,400 đồng.

Giáo viên phấn khởi với bảng lương giáo viên 2026

Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên dạy tiếng Anh tại xã Bản Nguyên, Phú Thọ cho rằng, bảng lương giáo viên THCS theo đề xuất nếu được thực hiện sẽ là một sự động viên rất lớn đối với các giáo viên.

“Tôi thực sự phấn khởi. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự ghi nhận của Nhà nước đối với công sức của giáo viên chúng tôi. Thu nhập tăng sẽ giúp giáo viên yên tâm chuyên tâm cho chuyên môn và học sinh”, cô Thu nói.

Cô Thu nhẩm tính, với bảng lương giáo viên THCS 2026 được đề xuất, mức chênh lệch với bảng lương cũ dao động từ 2 triệu đồng đến 6 triệu đồng.

Mặc dù vui mừng trước thông tin tăng lương theo dự thảo Nghị định mới về tiền lương và chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, giáo viên cũng bày tỏ sự băn khoăn trong hệ số lương được đề xuất trong bảng lương giáo viên THCS 2026.

Theo dự thảo, giáo viên trung học cơ sở đạt chuẩn được xếp hệ số lương từ 1,3 đến 1,45. Tuy nhiên, giáo viên chưa đạt chuẩn lại được áp dụng hệ số lương đặc thù cao hơn, lên tới 1,6.

Cô Nguyễn Minh Phương, giáo viên dạy Sinh học tại một trường THCS ở Thái Nguyên, chia sẻ: “Tôi hoàn toàn ủng hộ việc có chính sách hỗ trợ giáo viên chưa đạt chuẩn, nhất là ở vùng sâu vùng xa. Nhưng việc áp dụng hệ số cho giáo viên chưa đạt chuẩn cao hơn cả giáo viên đã đạt chuẩn khiến nhiều người như tôi cảm thấy khó hiểu. Điều này dễ gây tâm lý chạnh lòng, thiếu công bằng, dễ tạo ra tâm lý “chây ì” không học để nâng chuẩn trong một bộ phận giáo viên”.



