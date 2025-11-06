Chủ đề nóng

Kỉ niệm 80 năm ngành Nông nghiệp và Môi trường
Bão số 13 - Kalmaegi
Vingroup kiện ông Lê Trung Khoa
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Thể thao
Thứ năm, ngày 06/11/2025 09:10 GMT+7

Bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2025/2026: Ninh Bình FC giữ vững ngôi đầu

+ aA -
PV Thứ năm, ngày 06/11/2025 09:10 GMT+7
Chiến thắng 1-0 trước SLNA trên sân nhà đã giúp Ninh Bình FC có thêm 3 điểm quý giá để tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2025/2026.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Được chơi trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, mục tiêu của Ninh Bình FC không có gì khác hơn là một chiến thắng để duy trì vị thế của mình trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, SLNA cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi.

Đội bóng xứ Nghệ tổ chức phòng thủ cực kỳ kiên cường với vai trò nổi bật của thủ môn trẻ Cao Văn Bình, người đã từ chối vô số cơ hội ghi bàn nguy hiểm của đội chủ nhà. Không chỉ thủ chắc, SLNA còn nhiều lần khiến Ninh Bình FC thót tim với những pha phản công vô cùng sắc sảo, mà nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không kịp thời trổ tài cứu nguy thì rất có thể đội chủ nhà đã bị thủng lưới.

Kết quả 3 trận đấu sớm vòng 10 V.League 2025/2026.

Sau nhiều nỗ lực tấn công miệt mài, cuối cùng Ninh Bình FC cũng đã được hưởng thành quả xứng đáng khi cầu thủ vào sân thay người Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quý như vàng mười ở những phút cuối, giúp đội chủ nhà giành được 3 điểm trọn vẹn.

Không may mắn như Ninh Bình FC, một đội bóng đang tấn công vào top 3 trên bảng xếp hạng là Hải Phòng lại phải nhận thất bại trước chủ nhà Becamex TP.HCM, dù trước đó thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa trải qua 3 trận thắng liên tiếp. Thất bại này khiến cho Hải Phòng để lỡ cơ hội vươn lên thay thế Thể Công Viettel ở vị trí thứ 3.

Trong khi đó, với Becamex TP.HCM, đội bóng này đang cho thấy sự lột xác mạnh mẽ với tân HLV Đặng Trần Chỉnh. Dưới quyền HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP.HCM đã có 4 điểm trong 2 trận đấu với 2 đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng là Ninh Bình FC và Hải Phòng, thành tích cho thấy Becamex TP.HCM đang sở hữu phong độ rất đáng gờm.

Cũng ở vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026), trở về sân nhà Hàng Đẫy sau thất bại ở vòng 10, Hà Nội FC quyết tâm có được chiến thắng để nhanh chóng trở lại đường đua vô địch. Ở trận đấu thứ 4 dưới quyền của HLV Harry Kewell và cũng là trận đấu thứ 4 của Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn với những pha lên bóng tốc độ và đẹp mắt.

Ngay trong hiệp 1, Hà Nội FC vươn lên dẫn trước PVF-CAND với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Daniel Floro và Đỗ Hoàng Hên, và người kiến tạo trong cả 2 bàn thắng này đều là Luiz Fernando. Sau khi có lợi thế dẫn bàn, Hà Nội FC vẫn không ngừng tấn công, và nỗ lực của họ trong hiệp 2 được tưởng thưởng bằng 2 bàn thắng nữa, với 1 bàn của Hoàng Hên và 1 bàn của cầu thủ vào sân thay người Phạm Tuấn Hải.

Chiến thắng này đã giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí , thắp lại hy vọng ở cuộc đua đến chức vô địch mùa bóng năm nay. Với 2 trận thắng sau 4 trận dưới quyền HLV Kewell, Hà Nội FC đang có dấu hiệu khởi sắc về phong độ, trong đó Đỗ Hoàng Hên có những đóng góp nổi bật.

Sau 4 lần ra sân cho Hà Nội FC, Hoàng Hên đã có 3 bàn thắng, hiệu suất ghi bàn xuất sắc nhất nhì LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) hiện tại. Với một ngôi sao như vậy trên hàng tấn công, Hà Nội FC hoàn toàn có thể hy vọng vào một ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn lượt về của mùa bóng năm nay.

Trong khi đó, ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, lần này là trước HAGL, để củng cố chắc chắn một vị trí ở nhóm trên của bảng xếp hạng. Trong 2 mùa giải gần đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem như hiện tượng của LPBank V.League (V.League) nhờ lối chơi kỷ luật và chắc chắn.

Ở mùa giải năm nay, dù đã chia tay HLV Nguyễn Thành Công nhưng với một chiến lược gia xứ Nghệ khác là HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì được phong độ ấn tượng để trở thành thử thách đáng gờm với bất cứ đối thủ nào ở LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026).

Hai trận đấu muộn nhất của vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) là trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs CLB CAHN và Thể Công Viettel vs Thép xanh Nam Định sẽ thi đấu ngày 24/2/2026.

Bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2025/2026

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn

Tham khảo thêm

Becamex TP.HCM vs Hải Phòng: Cuộc đấu trí của hai HLV lão luyện bậc nhất V.League

Becamex TP.HCM vs Hải Phòng: Cuộc đấu trí của hai HLV lão luyện bậc nhất V.League

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!

Lịch phát sóng trực tiếp vòng 10 V.League 2025/2026: Đua tranh gay gắt!

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Thép xanh Nam Định chào đón HLV người Brazil

Trong bối cảnh lao đao vì hàng loạt ca chấn thương, Thép xanh Nam Định đã chào đón sự trở lại của trợ lý HLV Andre Lima - người từng đảm nhận vai trò chuyên gia thể lực tại đội bóng thành Nam mùa giải 2023/2024.

Tin sáng (5/11): HLV Harry Kewell giúp HLV Kim Sang-sik giải “bài toán” Đỗ Hoàng Hên

Thể thao
Tin sáng (5/11): HLV Harry Kewell giúp HLV Kim Sang-sik giải “bài toán” Đỗ Hoàng Hên

Xác định ngày ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam

Thể thao
Xác định ngày ĐT Malaysia bị xử thua 0-3 ĐT Việt Nam

HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

Thể thao
HLV Lê Huỳnh Đức nói gì sau chiến thắng nghẹt thở trước CLB SHB Đà Nẵng?

HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka
6

Thể thao
HLV người Brazil mới đến Thép xanh Nam Định tham dự buổi họp báo trước trận gặp Gamba Osaka

Đọc thêm

Bão số 13 (Kalmaegi): Cảnh xe tải xếp hàng dài ở thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk mua tôm bán sang Trung Quốc
Media

Bão số 13 (Kalmaegi): Cảnh xe tải xếp hàng dài ở thủ phủ tôm hùm Đắk Lắk mua tôm bán sang Trung Quốc

Media

Bão số 13 (Kalmaegi) dự báo rất mạnh, ngư dân thủ phủ tôm hùm ở phường Xuân Đài, tỉnh Đắk Lắk đang thu hoạch sớm, bán tháo tôm hùm để chạy bão.

Xôn xao “ăn sáng với xôi, bún phở, gây tích mỡ, rối loạn nội tiết': Chuyên gia tiết lộ bất ngờ
Xã hội

Xôn xao “ăn sáng với xôi, bún phở, gây tích mỡ, rối loạn nội tiết": Chuyên gia tiết lộ bất ngờ

Xã hội

Trước việc mạng xã hội lan truyền thông tin rằng các món ăn sáng quen thuộc như xôi, bún, phở là “thủ phạm gây tăng đường huyết, rối loạn nội tiết", chuyên gia đã lên tiếng.

Người đàn ông lao xuống dòng nước chảy mạnh cứu sống người phụ nữ trong đêm ở tỉnh Lâm Đồng
Tin tức

Người đàn ông lao xuống dòng nước chảy mạnh cứu sống người phụ nữ trong đêm ở tỉnh Lâm Đồng

Tin tức

Ngày 6/11, trao đổi với Dân Việt, một lãnh đạo ở phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng( Thị xã La Gi tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, có việc người đàn ông lao xuống dòng nước chảy xiết cứu sống người phụ nữ ở cầu Tân Lý.

Phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém
Pháp luật

Phát hiện 2 mẹ con tử vong trong nhà, trên người có nhiều vết chém

Pháp luật

Hai mẹ con ở ấp Cái Ngay, xã Thanh Tùng, tỉnh Cà Mau được phát hiện tử vong, trên người có nhiều vết chém.

Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)
Bạn đọc

Nhiều bất cập quản trị tại chung cư Sun Square (Từ Liêm, Hà Nội)

Bạn đọc

PV Báo điện tử Dân Việt nhận được đơn phản ánh từ cư dân tại chung cư Sun Square (21 Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, TP. Hà Nội) về những tranh chấp xảy ra suốt thời gian dài tại đây. Đơn phản ánh kèm theo gần 120 chữ ký của người dân gửi tới Báo.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư
Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là nữ ứng viên duy nhất ngành Nghệ thuật đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư

Văn hóa - Giải trí

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Ưu tú Tân Nhàn là 1 trong 829 ứng viên đạt chuẩn chức danh Phó Giáo sư do Hội đồng Giáo sư Nhà nước thông qua.

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI chỉ còn cách Quy Nhơn 310km, 7 tỉnh thành này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 13 KALMAEGI chỉ còn cách Quy Nhơn 310km, 7 tỉnh thành này cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đến 8 giờ sáng nay (6/11), cơn bão số 13 KALMAEGI chỉ còn cách Quy Nhơn, Gia Lai khoảng 310km. Chiều tối nay, bão số 13 sẽ áp sát đất liền, 7 tỉnh thành: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa nhận cảnh báo rủi ro thiên tai cấp 4.

Đầu mùa đông, 3 con giáp mở ra cơ hội bứt phá, từng bước hái quả ngọt, tiền bạc đủ đầy không lo nghĩ
Gia đình

Đầu mùa đông, 3 con giáp mở ra cơ hội bứt phá, từng bước hái quả ngọt, tiền bạc đủ đầy không lo nghĩ

Gia đình

Đầu mùa đông 2025, 3 con giáp bước vào thời điểm vận may nở rộ, sự nghiệp - tiền bạc- tình cảm đều được mùa, cuộc sống thích ý.

Đây là một món ngon 'mới toanh' ở Cao Bằng, vị ngọt tự nhiên, nói tên khối người bất ngờ, chưa thấy, chưa nếm
Nhà nông

Đây là một món ngon "mới toanh" ở Cao Bằng, vị ngọt tự nhiên, nói tên khối người bất ngờ, chưa thấy, chưa nếm

Nhà nông

Giữa những triền núi gió lộng và đồng cỏ xanh ngát nơi vùng cao Bảo Lạc, một món ăn mới-nem ngựa (nem thịt ngựa) có vị ngọt tự nhiên, đang dần tạo dấu ấn trong bản đồ ẩm thực của tỉnh Cao Bằng.

Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại
Thị trường

Giá vàng hôm nay (6/11): Bất ngờ tăng mạnh trở lại

Thị trường

Giá vàng hôm nay 6/11 ghi nhận vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng trở lại so với phiên trước đó. Trong khi, thị trường thế giới cũng dần hồi phục.

17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia
Thể thao

17 phút với ĐT Việt Nam làm thay đổi cuộc đời cầu thủ nhập tịch đắt giá nhất ĐT Malaysia

Thể thao

17 phút ra sân thi đấu ở màn chạm trán ĐT Việt Nam giúp tiền vệ cánh Imanol Machuca thoả ước mơ khoác áo ĐT Malaysia nhưng cũng khiến anh bị cấm thi đấu 1 năm.

Cao Phong (Phú Thọ): Đã di dời bãi tập kết vật liệu trên đất nông nghiệp
Bạn đọc

Cao Phong (Phú Thọ): Đã di dời bãi tập kết vật liệu trên đất nông nghiệp

Bạn đọc

Sau phản ánh của Báo Dân Việt, Chủ tịch UBND xã Cao Phong, tỉnh Phú Thọ đã có Quyết định xử phạt hành chính đối với chủ bãi tập kết vật liệu xây dựng trên đất nông nghiệp ở xóm Đỉnh Cun. Đến nay, chủ bãi tập kết đã tiến hành di dời vật liệu xây dựng trái phép.

Ở Cà Mau sau sáp nhập, đây là xã 11.000ha mặt nước nuôi đủ thứ cá tôm ngon, sò huyết, cua biển to bự, dân đang giàu lên
Nhà nông

Ở Cà Mau sau sáp nhập, đây là xã 11.000ha mặt nước nuôi đủ thứ cá tôm ngon, sò huyết, cua biển to bự, dân đang giàu lên

Nhà nông

Xã Nguyễn Việt Khái, tỉnh Cà Mau (sau sáp nhập, hợp nhất) sở hữu diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên 11.000 ha, vùng bãi bồi, kênh rạch thuận lợi cho nuôi tôm sú, cua biển, sò huyết - những sản phẩm hải sản đặc sản, đặc trưng, giá trị cao.

Sủi dìn - món ăn đường phố 'đắt khách' mùa lạnh tại phố Cảng
Xã hội

Sủi dìn - món ăn đường phố "đắt khách" mùa lạnh tại phố Cảng

Xã hội

Mỗi khi gió lạnh tràn về, phố Cầu Đất (Hải Phòng) lại tấp nập người qua lại bởi hương thơm ngọt ngào cùng khói ấm nghi ngút tại quán sủi dìn cô Út. Sủi dìn, một món ăn tưởng giản dị nhưng đã trở thành đặc sản trong ký ức của người Hải Phòng và du khách thập phương.

Châu Âu dễ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm khi sử dụng khối tài sản của Nga
Điểm nóng

Châu Âu dễ rơi vào cạm bẫy nguy hiểm khi sử dụng khối tài sản của Nga

Điểm nóng

Ủy ban Châu Âu cam kết mạnh mẽ cung cấp khoản vay cho Ukraine bằng tài sản Nga bị đóng băng. Đồng thời, các nước EU vẫn chưa đạt được sự đồng thuận: không ai muốn tự mình gánh chịu rủi ro, các quan chức đang tích cực tìm kiếm giải pháp và dự kiến sẽ đạt được thỏa thuận sớm nhất là vào tháng 12.

Tin Showbiz 24h: Đoàn Di Băng bị dân mạng 'tấn công', Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh
Văn hóa - Giải trí

Tin Showbiz 24h: Đoàn Di Băng bị dân mạng "tấn công", Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh

Văn hóa - Giải trí

Trên trang cá nhân của Đoàn Di Băng dồn dập bình luận sau khi chồng bị bắt, Nghệ sĩ Nhân dân Công Lý nhận xét diễn xuất Phương Oanh ... là những tin “hot” trong dòng chảy tin showbiz 24h.

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”
Văn hóa - Giải trí

Con trai NSƯT Kiều Hưng: “Cha tôi ra đi trong tiếng nhạc của ca khúc “Tình ca”

Văn hóa - Giải trí

"Ông đã đi trong thanh thản, như một người nghệ sĩ vừa hát xong khúc cuối cùng của đời mình" - anh Kiều Hải (con trai cố NSƯT Kiều Hưng) chia sẻ với Dân Việt.

Bộ Y tế thu hồi dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vì là 'hàng giả'
Xã hội

Bộ Y tế thu hồi dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant vì là "hàng giả"

Xã hội

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế vừa gửi văn bản đến Sở Y tế các tỉnh, thành phố và Công ty cổ phần Vinamake thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc đối với sản phẩm Dầu gội phủ bạc Natural Black Hair Colorant.

Một tỷ phú Đắk Lắk 'vãi' tiền tỷ xuống sông Sêrêpốk, kéo lên bán 500-600 tấn cá ngon, lãi tiền tỷ
Nhà nông

Một tỷ phú Đắk Lắk "vãi" tiền tỷ xuống sông Sêrêpốk, kéo lên bán 500-600 tấn cá ngon, lãi tiền tỷ

Nhà nông

Năm 2016 là thời điểm ông Minh, xã xã Ea Na, tỉnh Đắk Lắk đầu tư nuôi cá lồng trên sông sông Sêrêpốk mạnh mẽ nhất, với hơn 100 bè cá, số vốn lên đến 20 – 30 tỷ đồng. Oái oăm thay, trận lũ bất ngờ vào tháng 11 năm đó đã khiến toàn bộ bè cá trôi sông trong chốc lát, thiệt hại hàng chục tỷ đồng...

Sản phụ nguy kịch do đe dọa vỡ tử cung trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần
Xã hội

Sản phụ nguy kịch do đe dọa vỡ tử cung trên nền vết mổ lấy thai cũ 2 lần

Xã hội

Sản phụ có thai lần 3, nhập viện trong tình trạng đoạn dưới tử cung giãn mỏng, nguy cơ dọa vỡ trong chuyển dạ, đe dọa đến tính mạng cả sản phụ và thai nhi.

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất
Bạn đọc

Ai được nghỉ hưu sớm từ năm 2025, điều kiện cụ thể theo luật mới nhất

Bạn đọc

Năm 2025, tuổi nghỉ hưu của người lao động tiếp tục được điều chỉnh theo lộ trình tăng dần. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, người lao động có thể nghỉ hưu sớm hơn 5 đến 10 năm so với quy định. Vậy điều kiện cụ thể để được nghỉ hưu sớm là gì, và ai sẽ được hưởng chính sách này?

Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố về bộ ba hạt nhân của Nga
Điểm nóng

Điện Kremlin bất ngờ tuyên bố về bộ ba hạt nhân của Nga

Điểm nóng

Bộ ba hạt nhân của Nga đã được nâng cấp, về cơ bản đây là bộ ba hạt nhân mới nhất trên thế giới, ông Dmitry Peskov Thư ký báo chí của Tổng thống Nga tuyên bố.

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Đi khắp Việt Nam tìm cà phê ngon (Bài 2)
Nhà nông

Sứ mệnh làm cà phê nguyên chất: Đi khắp Việt Nam tìm cà phê ngon (Bài 2)

Nhà nông

Trải qua hơn 1 thế kỷ phát triển, Tây Nguyên đã trở thành vùng trồng cà phê nổi tiếng với những vườn cà phê Robusta chất lượng, trong đó, tỉnh Lâm Đồng được ví là “thiên đường” của cà phê Arabica. Hơn 10 năm trước, Công ty CP Phúc Sinh đã tìm đến vùng đất này, thu mua hàng nghìn tấn hàng. Thời ấy, nhiều người không biết rằng Sơn La cũng có cà phê Arabica.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Chuyên gia băn khoăn khung pháp lý, diễn biến bất ngờ Pi Network
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Chuyên gia băn khoăn khung pháp lý, diễn biến bất ngờ Pi Network

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 6/11: Ông Quản Trọng Thành, Giám đốc Khối Phân tích Maybank Securities Vietnam, cho rằng yếu tố quan trọng nhất là tạo ra một “luật chơi” đủ hấp dẫn, đảm bảo sự tự do nhất định cho các chủ thể tài chính.

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick vẫn nói cứng
Thể thao

Barcelona hòa thất vọng, HLV Hansi Flick vẫn nói cứng

Thể thao

Barcelona đã hòa Club Brugge 3-3 sau một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn tại lượt trận thứ 4 vòng phân hạng Champions League 2025/2026 và HLV Hansi Flick có những chia sẻ mang tính bảo vệ học trò bất chấp khả năng phòng ngự kém cỏi của Blaugrana.

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Lao dốc liên tục, dự báo chiều nay xăng dầu trong nước chỉnh nhẹ ?
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11: Lao dốc liên tục, dự báo chiều nay xăng dầu trong nước chỉnh nhẹ ?

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 6/11, trên thị trường dầu thô thế giới, giá dầu thô giao dịch hôm nay tiếp tục lao dốc mạnh phiên thứ 2 khi giá giao ngay trên các sàn giảm gần 1 USD/thùng.

Ép quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng có thể bị phạt tối đa 30 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai
Tin tức

Ép quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng có thể bị phạt tối đa 30 triệu đồng, buộc xin lỗi công khai

Tin tức

Hành vi buộc người trong gia đình nghe hoặc xem, đọc nội dung khiêu dâm sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu đồng, còn nếu cưỡng ép thực hiện hành vi quan hệ tình dục trái ý muốn của vợ hoặc chồng, sẽ chịu mức phạt từ 20 đến 30 triệu đồng.

'Cây tiền tỷ' chết sạch cả vườn, anh nông dân Đồng Tháp bỏ ra 1,5 tỷ làm việc này, 5 năm liệu có 'cái kết bất ngờ'
Nhà nông

"Cây tiền tỷ" chết sạch cả vườn, anh nông dân Đồng Tháp bỏ ra 1,5 tỷ làm việc này, 5 năm liệu có "cái kết bất ngờ"

Nhà nông

Gần 1 héc ta trồng sầu riêng chết sạch do ngập nước, thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng, anh Phạm Kim Trí - nông dân ở xã Mỹ Thiện, tỉnh Đồng Tháp mới (địa phận huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang trước sáp nhập) vẫn muốn bỏ ra tiền vốn 1,5 tỷ đồng để cải tạo đất, trồng lại vụ sầu riêng mới, hy vọng kiếm lại tiền trong 5 năm sau.

Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh
Kinh tế

Ông Elon Musk cảnh báo “Mỹ đang lao thẳng tới bờ vực phá sản” giữa lúc giá Bitcoin rớt mạnh

Kinh tế

Tỷ phú Elon Musk – người sáng lập Tesla và SpaceX, đồng thời là một trong những nhà đầu tư Bitcoin nổi bật nhất thế giới – vừa đưa ra cảnh báo nghiêm trọng rằng Mỹ đang “lao thẳng vào bờ vực phá sản”, khi khoản nợ công quốc gia đã chạm ngưỡng 38.000 tỷ USD.

Tin đọc nhiều

1

Châu Âu dội "gáo nước lạnh" vào Ukraine

Châu Âu dội 'gáo nước lạnh' vào Ukraine

2

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống
6

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng kiện vụ phỉ báng tại Đức: Lê Trung Khoa có thể bị phạt tù đến 2 năm nếu tiếp tục vu khống

3

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

Philippines chính thức gia hạn lệnh cấm liên quan đến lúa gạo, một thành phố của Việt Nam đề nghị Bộ Công Thương hỗ trợ

4

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng "cháy hàng"
10

Giá vàng hôm nay mới nhất (5/11) đồng loạt lao dốc: Người dân xếp hàng chật cứng, nhà vàng 'cháy hàng'

5

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng

Người nghệ sĩ chưa được công nhận Nghệ sĩ Nhân dân nhưng luôn ở vị trí sao hạng A, thu nhập cát xê tới 100 triệu đồng