Bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2025/2026: Ninh Bình FC giữ vững ngôi đầu

Được chơi trận thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, mục tiêu của Ninh Bình FC không có gì khác hơn là một chiến thắng để duy trì vị thế của mình trên bảng tổng sắp. Tuy nhiên, SLNA cũng cho thấy họ không phải là đối thủ dễ chơi.

Đội bóng xứ Nghệ tổ chức phòng thủ cực kỳ kiên cường với vai trò nổi bật của thủ môn trẻ Cao Văn Bình, người đã từ chối vô số cơ hội ghi bàn nguy hiểm của đội chủ nhà. Không chỉ thủ chắc, SLNA còn nhiều lần khiến Ninh Bình FC thót tim với những pha phản công vô cùng sắc sảo, mà nếu thủ môn Đặng Văn Lâm không kịp thời trổ tài cứu nguy thì rất có thể đội chủ nhà đã bị thủng lưới.

Kết quả 3 trận đấu sớm vòng 10 V.League 2025/2026.

Sau nhiều nỗ lực tấn công miệt mài, cuối cùng Ninh Bình FC cũng đã được hưởng thành quả xứng đáng khi cầu thủ vào sân thay người Phạm Gia Hưng ghi bàn thắng quý như vàng mười ở những phút cuối, giúp đội chủ nhà giành được 3 điểm trọn vẹn.

Không may mắn như Ninh Bình FC, một đội bóng đang tấn công vào top 3 trên bảng xếp hạng là Hải Phòng lại phải nhận thất bại trước chủ nhà Becamex TP.HCM, dù trước đó thầy trò HLV Chu Đình Nghiêm vừa trải qua 3 trận thắng liên tiếp. Thất bại này khiến cho Hải Phòng để lỡ cơ hội vươn lên thay thế Thể Công Viettel ở vị trí thứ 3.

Trong khi đó, với Becamex TP.HCM, đội bóng này đang cho thấy sự lột xác mạnh mẽ với tân HLV Đặng Trần Chỉnh. Dưới quyền HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP.HCM đã có 4 điểm trong 2 trận đấu với 2 đối thủ ở nửa trên bảng xếp hạng là Ninh Bình FC và Hải Phòng, thành tích cho thấy Becamex TP.HCM đang sở hữu phong độ rất đáng gờm.

Cũng ở vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026), trở về sân nhà Hàng Đẫy sau thất bại ở vòng 10, Hà Nội FC quyết tâm có được chiến thắng để nhanh chóng trở lại đường đua vô địch. Ở trận đấu thứ 4 dưới quyền của HLV Harry Kewell và cũng là trận đấu thứ 4 của Đỗ Hoàng Hên, Hà Nội FC đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn với những pha lên bóng tốc độ và đẹp mắt.

Ngay trong hiệp 1, Hà Nội FC vươn lên dẫn trước PVF-CAND với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Daniel Floro và Đỗ Hoàng Hên, và người kiến tạo trong cả 2 bàn thắng này đều là Luiz Fernando. Sau khi có lợi thế dẫn bàn, Hà Nội FC vẫn không ngừng tấn công, và nỗ lực của họ trong hiệp 2 được tưởng thưởng bằng 2 bàn thắng nữa, với 1 bàn của Hoàng Hên và 1 bàn của cầu thủ vào sân thay người Phạm Tuấn Hải.

Chiến thắng này đã giúp Hà Nội FC vươn lên vị trí , thắp lại hy vọng ở cuộc đua đến chức vô địch mùa bóng năm nay. Với 2 trận thắng sau 4 trận dưới quyền HLV Kewell, Hà Nội FC đang có dấu hiệu khởi sắc về phong độ, trong đó Đỗ Hoàng Hên có những đóng góp nổi bật.

Sau 4 lần ra sân cho Hà Nội FC, Hoàng Hên đã có 3 bàn thắng, hiệu suất ghi bàn xuất sắc nhất nhì LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) hiện tại. Với một ngôi sao như vậy trên hàng tấn công, Hà Nội FC hoàn toàn có thể hy vọng vào một ngược dòng ngoạn mục ở giai đoạn lượt về của mùa bóng năm nay.

Trong khi đó, ở một trận đấu đáng chú ý khác, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã có chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân nhà, lần này là trước HAGL, để củng cố chắc chắn một vị trí ở nhóm trên của bảng xếp hạng. Trong 2 mùa giải gần đây, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh được xem như hiện tượng của LPBank V.League (V.League) nhờ lối chơi kỷ luật và chắc chắn.

Ở mùa giải năm nay, dù đã chia tay HLV Nguyễn Thành Công nhưng với một chiến lược gia xứ Nghệ khác là HLV Nguyễn Công Mạnh, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vẫn duy trì được phong độ ấn tượng để trở thành thử thách đáng gờm với bất cứ đối thủ nào ở LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026).

Hai trận đấu muộn nhất của vòng 10 LPBank V.League 1-2025/26 (V.League 2025/2026) là trận đấu Đông Á Thanh Hóa vs CLB CAHN và Thể Công Viettel vs Thép xanh Nam Định sẽ thi đấu ngày 24/2/2026.

Bảng xếp hạng sau vòng 10 V.League 2025/2026

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn